RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12251122521225312254>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:29

  detroytred написав:Навіть якщо так, то переформулюю "нечіпання" --- мова нехай навіть не про минуле, а про можливість і далі спокійно жити та успішно займатися бізнесом в Україні.
Для цього повинні не чіпати.

Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
Але наприклад Італія його прийме без проблем.
Я думаю і сам Зе вже не бачить причин жити в Україні без влади, він то точно знає "свої гріхи".
В цю схему "нечіпання" від Трампа не вписується, не потрібно це Зе. Повторюсь - йому набагато вигідніше піти на вибори і є шанс продовжити правління(він так думає).
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:31

  dimo_0n написав:А вы ищите смысл в этой ветке, где общаются 10 человек, поливая друг-друга фекалиями и поочередно отправляя на фронт? Мне вас жаль... Столько времени уходит впустую )))
я надеялся хоть вы идеальный, фекалий в последнее время мало. 3% от того сколько было год-два назад. На том фоне можно сказать вообще отсутствуют. Уникальность ветки в том, что каждый тут говорит что думает. Нет смысла корчить из себя великого бизнесмена или патриота. Это ровно ничего не меняет. Чёткой границей проходит разлом поколений по многим вопросам. Допустим, я никогда бы не рассказал того что пишу здесь случайным попутчикам в купе поезда. Не зная кто перед тобой и какие могут быть последствия. В офлайне иногда достаточно просто заговорить с незнакомой женщиной, чтобы её муж/любовник прибежал бить морду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 13:38, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27521
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:34

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.

Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.
"10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных.
Сегодняшнее "критичне мислення" обусловлено достаточно простенькими причинами - не может быть высокий рейтинг у генерала, терпящего поражения. Точно так же и у президента. Дали бы нам в 2023 больше оружия, успешнее прошло бы наше наступление, "критиков" было бы гораздо меньше, а рейтинги зашкаливали бы.

Цілком згідний.
Додам також що дуже важливим є і матеріальний фактор.
Пенсії не зросли, а впали.
Пенси не будуть голосувати за Зе.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:34

  Сибарит написав:
  detroytred написав:І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?

Проще простого.
Значительно проще, чем из закоренелого цмнника.
Чем больше идеализма и высоких ожиданий, тем глубже разочарование.

Согласен, глубже.
Но "разочаровать" его намного сложнее. Так же, как крайне сложно истинно верующего отвратить от религии.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:39

  ЛАД написав:О лидерстве Тимошенко не помню. Перед выборами точно основными противниками считались По и Зе.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_Presidential_Election_2019.png
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:41

  dimo_0n написав:.............
  Wirująświatła написав:dimo_0n 2 раза перечитал и кроме того что прошёл месяц не нашёл ни капли смысла в написанном

А вы ищите смысл в этой ветке, где общаются 10 человек, поливая друг-друга фекалиями и поочередно отправляя на фронт? Мне вас жаль... Столько времени уходит впустую )))

Смысл есть в предположении, что читателей намного больше. Не знаю, так ли это.
Но "фекалии", согласен, сильно портят.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:42

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Навіть якщо так, то переформулюю "нечіпання" --- мова нехай навіть не про минуле, а про можливість і далі спокійно жити та успішно займатися бізнесом в Україні.
Для цього повинні не чіпати.

/// Повторюсь - йому набагато вигідніше піти на вибори і є шанс продовжити правління(він так думає).

Это как? -- заявить "ой, оказывается я ошибался -- выборы можно было еще в 24м году проводить"? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 9106
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:46

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.

Про Зеркаль я ж написав "умовно". З іншого боку, не вважаєте що прийшов саме час розумних спеціалістів - юристів, економістів, соціологів, технарів, які будуть витягувати країну з прірви , а не красівих політиків, які не несуть відповідальності за свої вчинки та рішення?

Может, и пришло.
Но ни в одной стране пока не было "правительства учёных". Везде управляют именно политики. И не уверен, что учёные справились бы лучше. Управление слишком специфическая область. Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:47

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює.
Потім час на реалізацію.
А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?

Не бачу підстав, щоб щось мінялося. Ефективність мобілізації падатиме з обох сторін. І зростатиме кількість СЗЧ. В кого падіння кількості мобілізованих і
зростання кількості СЗЧ буде меншим - той і на коні через рік.
вони не проводять мобілізацію. Якщо вони загальну обявлять закриють кордони і перейдуть до бусифікації то можно буде говорити що вони на стали в нашу лижню на якій ми з осені 22року.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:47

  Сибарит написав:
  UA написав:Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?

Забирают.
Но тот, кого забрали, сразу оказывается не на диване. Тот, кто склонен задавать такие вопросы, сразу исключает забранных из рассмотрения.
Мобилизация вместе с диваном, увы, не предусмотрена.

:)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32753
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 12251122521225312254>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, sashaqbl, Wirująświatła, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82703
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.