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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122511225212253122541225512256>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:31

  dimo_0n написав:А вы ищите смысл в этой ветке, где общаются 10 человек, поливая друг-друга фекалиями и поочередно отправляя на фронт? Мне вас жаль... Столько времени уходит впустую )))
я надеялся хоть вы идеальный, фекалий в последнее время мало. 3% от того сколько было год-два назад. На том фоне можно сказать вообще отсутствуют. Уникальность ветки в том, что каждый тут говорит что думает. Нет смысла корчить из себя великого бизнесмена или патриота. Это ровно ничего не меняет. Чёткой границей проходит разлом поколений по многим вопросам. Допустим, я никогда бы не рассказал того что пишу здесь случайным попутчикам в купе поезда. Не зная кто перед тобой и какие могут быть последствия. В офлайне иногда достаточно просто заговорить с незнакомой женщиной, чтобы её муж/любовник прибежал бить морду.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 13:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:34

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.

Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.
"10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных.
Сегодняшнее "критичне мислення" обусловлено достаточно простенькими причинами - не может быть высокий рейтинг у генерала, терпящего поражения. Точно так же и у президента. Дали бы нам в 2023 больше оружия, успешнее прошло бы наше наступление, "критиков" было бы гораздо меньше, а рейтинги зашкаливали бы.

Цілком згідний.
Додам також що дуже важливим є і матеріальний фактор.
Пенсії не зросли, а впали.
Пенси не будуть голосувати за Зе.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:34

  Сибарит написав:
  detroytred написав:І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?

Проще простого.
Значительно проще, чем из закоренелого цмнника.
Чем больше идеализма и высоких ожиданий, тем глубже разочарование.

Согласен, глубже.
Но "разочаровать" его намного сложнее. Так же, как крайне сложно истинно верующего отвратить от религии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:39

  ЛАД написав:О лидерстве Тимошенко не помню. Перед выборами точно основными противниками считались По и Зе.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2019_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_Presidential_Election_2019.png
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:41

  dimo_0n написав:.............
  Wirująświatła написав:dimo_0n 2 раза перечитал и кроме того что прошёл месяц не нашёл ни капли смысла в написанном

А вы ищите смысл в этой ветке, где общаются 10 человек, поливая друг-друга фекалиями и поочередно отправляя на фронт? Мне вас жаль... Столько времени уходит впустую )))

Смысл есть в предположении, что читателей намного больше. Не знаю, так ли это.
Но "фекалии", согласен, сильно портят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:42

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Навіть якщо так, то переформулюю "нечіпання" --- мова нехай навіть не про минуле, а про можливість і далі спокійно жити та успішно займатися бізнесом в Україні.
Для цього повинні не чіпати.

/// Повторюсь - йому набагато вигідніше піти на вибори і є шанс продовжити правління(він так думає).

Это как? -- заявить "ой, оказывается я ошибался -- выборы можно было еще в 24м году проводить"? :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:46

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.

Про Зеркаль я ж написав "умовно". З іншого боку, не вважаєте що прийшов саме час розумних спеціалістів - юристів, економістів, соціологів, технарів, які будуть витягувати країну з прірви , а не красівих політиків, які не несуть відповідальності за свої вчинки та рішення?

Может, и пришло.
Но ни в одной стране пока не было "правительства учёных". Везде управляют именно политики. И не уверен, что учёные справились бы лучше. Управление слишком специфическая область. Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:47

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:До прийняття нового закону щодо мобілізації всі сподівання були - ось приймуть і запрацює.
Потім час на реалізацію.
А зараз що є підставою для очікування чогось нового, що принципово змінить тренд?

Не бачу підстав, щоб щось мінялося. Ефективність мобілізації падатиме з обох сторін. І зростатиме кількість СЗЧ. В кого падіння кількості мобілізованих і
зростання кількості СЗЧ буде меншим - той і на коні через рік.
вони не проводять мобілізацію. Якщо вони загальну обявлять закриють кордони і перейдуть до бусифікації то можно буде говорити що вони на стали в нашу лижню на якій ми з осені 22року.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:47

  Сибарит написав:
  UA написав:Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?

Забирают.
Но тот, кого забрали, сразу оказывается не на диване. Тот, кто склонен задавать такие вопросы, сразу исключает забранных из рассмотрения.
Мобилизация вместе с диваном, увы, не предусмотрена.

:)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:49

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Считаете, что Ющенко, Янукович, Порошенко были лучше Зеленского?

Та всі крім Януковича були краще Зеленського.
  ЛАД написав:Кроме того, скорее всего, большинство "добровольцев" из деперессивных районов, где промышленность и так в упадке. Статистики, естественно, не имею, чисто логика.
А "вилучення людей з промисловості" - не слышал о сильной нехватке людей в оборонной промышленности РФ. Во время войны это основное.

Хтось з чиновників у нарізці Мілова озвучував цифру 253 тис. незакритих вакансій. Використання студентів в Алабузі також якби натякає.
Та й не основне, бо Росія, на відміну від України намагаєтсья грати в ринкову економіку і платити мобілізованим...

Украина тоже.
Просто имеет намного меньше денег, поэтому платит меньше.
ЛАД
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