RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1225212253122541225512256>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:вони не проводять мобілізацію. Якщо вони загальну обявлять закриють кордони і перейдуть до бусифікації то можно буде говорити що вони на стали в нашу лижню на якій ми з осені 22року.

Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2188
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:53

  ЛАД написав:Просто имеет намного меньше денег, поэтому платит меньше.
а тырится сколько? из ваших слов следует либо ничего не тырится, либо на оборону + распил не хватает, поэтому "платит меньше".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 13:55, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27526
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:54

  UA написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.

Його і так ніхто чіпати не буде.
Він нічого кримінального не зробив.

Жарт?

Коли я жартую то додаю такий смайлик :D або :mrgreen:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6050
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:55

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:вони не проводять мобілізацію. Якщо вони загальну обявлять закриють кордони і перейдуть до бусифікації то можно буде говорити що вони на стали в нашу лижню на якій ми з осені 22року.

Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.

Так про то и речь: пока обходятся рыночными методами. Решат играться в диктатуру -- будут закрывать кордоны/высылать бусики и вот это все...
_hunter
 
Повідомлень: 9107
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:55

  andrijk777 написав:............
Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
........

Простите, но это ваши домыслы, ни на чём не основанные.
Хотя, конечно, организовать "чёрный пиар" могут.
Из любого человека при желании можно сделать "японского шпиона" и "врага народа". "Был бы человек, а статья найдётся".
Вы сами чуть раньше написали:
Він нічого кримінального не зробив.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 13:57

Россия Путина в 20 раз обогнала сталинский СССР по доле обвинительных приговоров в судах

Российская судебная система более чем в 20 раз обогнала СССР времен Иосифа Сталина и более чем в 30 раз — военные трибуналы начала 1940х по доле обвинительных приговоров. Такие данные «Независимой газете» привел адвокат Адвокатской палаты Белгородской области, советник федеральной палаты адвокатов Борис Золотухин.

Год за годом российские суды в среднем оправдывает лишь около 0,3% граждан, попавших под преследование, тогда как в 1937 году «судами были оправданы 7% подсудимых, а в 1941–1944 годах военные трибуналы оправдывали 10–12%», привел статистику Золотухин. Это «свидетельствует об обвинительном уклоне не просто отдельно взятых судей, а всей системы», подчеркивает он.

Верховный суд и руководство судебной системы объясняют происходящее якобы высоким качеством следствия, из-за чего многие дела прекращаются и не доходят до суда. Но эта позиция легко опровергается данными статистикой судов с участием присяжных, указывает Золотухин: они оправдывают 20-25% обвиняемых даже по делам в компетенции Следственного комитета РФ, где «качество расследования априори выше».

По данным Федеральной палаты адвокатов, в прошлом году российские суды осудили по уголовным делам рекордное за 10 лет число обвиняемых — 589 011 человек. При этом доля оправдательных приговоров опустилась с 0,26% до 0,25%. Иными словами, на каждый оправдательный приговор судьи вынесли 400 обвинительных, а шансы быть оправданным в российском суде оказались примерно в 10 раз ниже, чем выиграть в рулетку, где вероятность составляет 2,7%, или 1 к 36.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27526
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.

Я може помиляюсь, але в нас же бусифікують переважно тих, хто має офіційну роботу, а в них на контракт йдуть ті, хто в боргах і без роботи.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 29.07.22
Подякував: 790 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:02


По этим графикам к концу января 2019 Тимошенко уже на 3-ем месте. А по опросам в парах заметно проигрывает и Порошенко, и, тем более, Зеленскому.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:08

  ЛАД написав:

По этим графикам к концу января 2019 Тимошенко уже на 3-ем месте. А по опросам в парах заметно проигрывает и Порошенко, и, тем более, Зеленскому.

Давайте еще на графики Трампа посмотрим :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 9107
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 14:08

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Просто имеет намного меньше денег, поэтому платит меньше.
а тырится сколько? из ваших слов следует либо ничего не тырится, либо на оборону + распил не хватает, поэтому "платит меньше".

Логика железная. Или бетонная?
Скорее, просто отсутствует.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32758
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 1225212253122541225512256>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82704
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901611
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4550)
30.01.2025 14:18
Піо Глобал (83)
30.01.2025 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.