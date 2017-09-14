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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:52
Banderlog написав:
вони не проводять мобілізацію. Якщо вони загальну обявлять закриють кордони і перейдуть до бусифікації то можно буде говорити що вони на стали в нашу лижню на якій ми з осені 22року.
Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:53
ЛАД написав:
Просто имеет намного меньше денег, поэтому платит меньше.
а тырится сколько? из ваших слов следует либо ничего не тырится, либо на оборону + распил не хватает, поэтому "платит меньше".
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 13:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:54
UA написав: andrijk777 написав: detroytred написав:
Теоретичний варіант, в принципі, є.
Дадуть йому гарантії, що чіпати не будуть.
Його і так ніхто чіпати не буде.Він нічого кримінального не зробив.
Жарт?
Коли я жартую то додаю такий смайлик
або
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:55
sashaqbl написав: Banderlog написав:
вони не проводять мобілізацію. Якщо вони загальну обявлять закриють кордони і перейдуть до бусифікації то можно буде говорити що вони на стали в нашу лижню на якій ми з осені 22року.
Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.
Так про то и речь: пока обходятся рыночными методами. Решат играться в диктатуру -- будут закрывать кордоны/высылать бусики и вот это все...
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:55
andrijk777 написав:
............
Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
........
Простите, но это ваши домыслы, ни на чём не основанные.
Хотя, конечно, организовать "чёрный пиар" могут.
Из любого человека при желании можно сделать "японского шпиона" и "врага народа". "Был бы человек, а статья найдётся".
Вы сами чуть раньше написали:
Він нічого кримінального не зробив.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 30 січ, 2025 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 13:57
Россия Путина в 20 раз обогнала сталинский СССР по доле обвинительных приговоров в судах
Российская судебная система более чем в 20 раз обогнала СССР времен Иосифа Сталина и более чем в 30 раз — военные трибуналы начала 1940х по доле обвинительных приговоров. Такие данные «Независимой газете» привел адвокат Адвокатской палаты Белгородской области, советник федеральной палаты адвокатов Борис Золотухин.
Год за годом российские суды в среднем оправдывает лишь около 0,3% граждан, попавших под преследование, тогда как в 1937 году «судами были оправданы 7% подсудимых, а в 1941–1944 годах военные трибуналы оправдывали 10–12%», привел статистику Золотухин. Это «свидетельствует об обвинительном уклоне не просто отдельно взятых судей, а всей системы», подчеркивает он.
Верховный суд и руководство судебной системы объясняют происходящее якобы высоким качеством следствия, из-за чего многие дела прекращаются и не доходят до суда. Но эта позиция легко опровергается данными статистикой судов с участием присяжных, указывает Золотухин: они оправдывают 20-25% обвиняемых даже по делам в компетенции Следственного комитета РФ, где «качество расследования априори выше».
По данным Федеральной палаты адвокатов, в прошлом году российские суды осудили по уголовным делам рекордное за 10 лет число обвиняемых — 589 011 человек. При этом доля оправдательных приговоров опустилась с 0,26% до 0,25%. Иными словами, на каждый оправдательный приговор судьи вынесли 400 обвинительных, а шансы быть оправданным в российском суде оказались примерно в 10 раз ниже, чем выиграть в рулетку, где вероятность составляет 2,7%, или 1 к 36.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:00
sashaqbl написав:
Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.
Я може помиляюсь, але в нас же бусифікують переважно тих, хто має офіційну роботу, а в них на контракт йдуть ті, хто в боргах і без роботи.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:02
По этим графикам к концу января 2019 Тимошенко уже на 3-ем месте. А по опросам в парах заметно проигрывает и Порошенко, и, тем более, Зеленскому.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:08
ЛАД написав:
По этим графикам к концу января 2019 Тимошенко уже на 3-ем месте. А по опросам в парах заметно проигрывает и Порошенко, и, тем более, Зеленскому.
Давайте еще на графики Трампа посмотрим
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:08
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Просто имеет намного меньше денег, поэтому платит меньше.
а тырится сколько? из ваших слов следует либо ничего не тырится, либо на оборону + распил не хватает, поэтому "платит меньше".
Логика железная. Или бетонная?
Скорее, просто отсутствует.
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