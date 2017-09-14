Россия Путина в 20 раз обогнала сталинский СССР по доле обвинительных приговоров в судах



Российская судебная система более чем в 20 раз обогнала СССР времен Иосифа Сталина и более чем в 30 раз — военные трибуналы начала 1940х по доле обвинительных приговоров. Такие данные «Независимой газете» привел адвокат Адвокатской палаты Белгородской области, советник федеральной палаты адвокатов Борис Золотухин.



Год за годом российские суды в среднем оправдывает лишь около 0,3% граждан, попавших под преследование, тогда как в 1937 году «судами были оправданы 7% подсудимых, а в 1941–1944 годах военные трибуналы оправдывали 10–12%», привел статистику Золотухин. Это «свидетельствует об обвинительном уклоне не просто отдельно взятых судей, а всей системы», подчеркивает он.



Верховный суд и руководство судебной системы объясняют происходящее якобы высоким качеством следствия, из-за чего многие дела прекращаются и не доходят до суда. Но эта позиция легко опровергается данными статистикой судов с участием присяжных, указывает Золотухин: они оправдывают 20-25% обвиняемых даже по делам в компетенции Следственного комитета РФ, где «качество расследования априори выше».



По данным Федеральной палаты адвокатов, в прошлом году российские суды осудили по уголовным делам рекордное за 10 лет число обвиняемых — 589 011 человек. При этом доля оправдательных приговоров опустилась с 0,26% до 0,25%. Иными словами, на каждый оправдательный приговор судьи вынесли 400 обвинительных, а шансы быть оправданным в российском суде оказались примерно в 10 раз ниже, чем выиграть в рулетку, где вероятность составляет 2,7%, или 1 к 36.



