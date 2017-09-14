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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:12
dimo_0n написав:
Тогда жаль вдвойне, ибо вы тут тратите кучу невосполнимого личного времени, ради дофамина в виде высказывания мыслей прохожим без варианта получить в морду за эти высказывания )))
есть такая шутка "все знают что половину денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина". Мой круг общения не обсуждает вопросы с данной ветки, ни семейные, ни роль женщины, ни о войне и способах мобилизации. 90% разговоров в моем круге - зарабатывание денег, 10% о том как их тратить (отдых, крупные покупки, медицина, дети). Форум дополняет мой круг общения, но ни с кем из форумчан я бы не хотел общаться вживую. Тема "зарабатывания денег" мне интереснее, чем все которые здесь поднимаются. Хотя бы отсутствием догм и претензий друг к другу.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:14
dimo_0n написав: Wirująświatła написав:
Допустим, я никогда бы не рассказал того что пишу здесь случайным попутчикам в купе поезда. Не зная кто перед тобой и какие могут быть последствия.
Ну т.е. это ваша отдушина, которая позволяет не получить в морду? Тогда жаль вдвойне, ибо вы тут тратите кучу невосполнимого личного времени, ради дофамина в виде высказывания мыслей прохожим без варианта получить в морду за эти высказывания ))) Ну это как курить без последствий кашля и возможных заболеваний....
Ну а что, вполне уважительная причина.
И он не единственный.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:18
Wirująświatła написав:
есть такая шутка "все знают что половину денег на рекламу тратится впустую, но никто не знает какая именно половина".
Деньги - восполнимый ресурс.
Личное время - невосполнимый.
Поэтому если вы общаетесь в кругах, в которых как вы грите - думают о зарабатывании денег 90% времени, при этом допускаете такие промахи в разделении ресурсов - то тут или такой круг, или вы просто выдумываете про этот круг общения, который по сути ограничен форумом и женой с детьми.
Ну и да. Путь, когда вы наконец "заработаете денег" не заканчивается, когда вы с вашим кругом осознаете свои ошибки
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:43
detroytred написав: ЛАД написав:
А чим він сам пояснює такі зміни?
Ясно ж, не так, як Успіх.
Реальними відносинами в його бригаді. Відносинами на всіх рівнях і стосовно всього.
По понятіям, кумовство,бардак і беспредєл.
І головне -- що всі все знають наверху. І всім пофіг.
Не пойму, почему так?
Похоже, от "советов" мы ушли не к капитализму, а именно к "бардаку" и просто утратили все ценности, даже "общечеловеческие". "Идеалы" стали ругательным словом. Примерно таким же, как мат.
И не только в армии.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:45
ЛАД написав: Сибарит написав: detroytred написав:
І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
Проще простого.
Значительно проще, чем из закоренелого цмнника.
Чем больше идеализма и высоких ожиданий, тем глубже разочарование.
Согласен, глубже.
Но "разочаровать" его намного сложнее. Так же, как крайне сложно истинно верующего отвратить от религии.
тут все в відповіді на питання- що важніше ціль чи шлях. Армія і церква як інституції мають недостатки.
Інших інструментів досягнути результату нема.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:46
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.
Я може помиляюсь, але в нас же бусифікують переважно тих, хто має офіційну роботу, а в них на контракт йдуть ті, хто в боргах і без роботи.
Нє. Пишуть навіть з нефтянки перетягують працівників. Тобто де історично були статистично вищі заробітки "на сєвєрє", люди звідки тікають на ще вищі заробітки на контракт воювати. Буквально на днях читав розповідь людини з нафтоотраслі, то пише, нема кому працювати на вахті, витягують тих, хто відпочиває на ротації. Люди не задоволені, фахівців не вистачає, техніку обслуговувати нема кому, бо всі пішли на війну. "Економіка росії схлопнеться через два-три тижні"))
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:51
ЛАД написав:
Не пойму, почему так?
Похоже, от "советов" мы ушли не к капитализму, а именно к "бардаку" и просто утратили все ценности, даже "общечеловеческие". "Идеалы" стали ругательным словом. Примерно таким же, как мат.
И не только в армии
редко с вами соглашаюсь... не смогли керманычи ничего предложить что бы собрало/объединило нацию, капитализм сам по себе не объединяет, каждый сам за себя.
Государство положило болт на оборону, образование, медицину. Бардак не точное слово, он вторичен, более точное дорваться до кормушки, а там хоть трава не расти. Совок мог бы вырулить на китайский путь, в 90х китай совсем архаичный был по сравнению с совком.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:51
tester7336 написав:
от женщины как всегда коварны и обвели нас вокруг пальца.
у нас нет возможности так само сказать - спасибо, финансировать мне проще себя и малого а тебе всего хорошего по жизни.
Так отож!
Краще було б - хто може більше забезпечити малого, тому дитину і присуджують!
Ехххххххх, всюди та "нерівність"))
Дискримінація чоловіків?
detroytred написав:
В мене є знайомий старлей.
Я його з дитсадка знаю.
Так отакого *військового до мозку та кісток" ще зі школи я за життя й трохи схожого не зустрічав.
Там був просто капець "життя моє - армія та Україна" в форматі, якого в жодному фільмі про найпатріотичніших патріотів немає.
Не те що фанат фанатів, а фан в кубі кубів.
З училища одразу на фронт. В мотокопитну бригаду... Побачив що в реалі, спочатку намагався перевестись в десантуру, а потім вже хоч куди.
І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
Тобто, наскільки треба було "запороти"/"спотворити" обстановку/відношення до солдат в армії, щоб навіть, самі-самі, най-най-най кращі фанати/патріоти стали... пофігістами?!
Як так?©
detroytred написав:
І головне -- що всі все знають наверху. І всім пофіг.
Оце☝️ найбільше вбиває!
Вбиває будь-яке світло в кінці тунелю!
tester7336 написав: UA написав: detroytred написав:
[quote="5817495:U
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Так про те і кажу, що з дивану свідомих не забирають.
Чому???
===
Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?
=======тому що це псевдо свідомі
. трушні з першого дня на фронті.[/quote]
===
+100500!
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:54
Banderlog написав: ЛАД написав: Сибарит написав:
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І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
----------------------------
Проще простого.
Значительно проще, чем из закоренелого цмнника.
Чем больше идеализма и высоких ожиданий, тем глубже разочарование.
Согласен, глубже.
Но "разочаровать" его намного сложнее. Так же, как крайне сложно истинно верующего отвратить от религии.
тут все в відповіді на питання- що важніше ціль чи шлях. Армія і церква як інституції мають недостатки.
Інших інструментів досягнути результату нема.
Сложно сказать, что важнее. Вроде, цель. Но шлях, которым она достигается, может обесценивать цель.
В принципе возможна и гражданская идеология.
Но по итогу у нас нет никакой - ни религиозной, ни гражданской.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 14:55
dimo_0n написав:
Ну и да. Путь, когда вы наконец "заработаете денег" не заканчивается, когда вы с вашим кругом осознаете свои ошибки
а вы свои уже осознали? Странная позиция.
dimo_0n написав:
Деньги - восполнимый ресурс.
Личное время - невосполнимый
вы шутку про рекламу прочитали? Личное время тратится на что угодно и хз что в итоге окажется из этого важным/полезным
dimo_0n написав:
Поэтому если вы общаетесь в кругах, в которых как вы грите - думают о зарабатывании денег 90% времени
я не писал о чем они думают, может о сексе, или о вечном. Но разговоры о зарабатывании денег. То же и на форуме. Хз что здесь кто думает, вы видите только вербальную вершину айсберга.
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