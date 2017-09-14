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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:00
Дюрі-бачі написав: sashaqbl написав:
Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.
Я може помиляюсь, але в нас же бусифікують переважно тих, хто має офіційну роботу, а в них на контракт йдуть ті, хто в боргах і без роботи.
Нєфтянка пише:
Работаю супервайзеросм в крупной компании. Отрасль нефтегаз. У подрядчика по бурению нехватка персонала ужасная. На конец 2024 г было открыто около 20 вакансий на рабочие специальности (помощник бурильщика, слесарь и прочее). Также около 30 человек были на больничном во время рабочей вахты (берут так, чтобы потом уволиться).
Теперь только по моей бригаде. С первой пересменки, которая была 19 января, не заехали половина состава вахты (5-6 человек), уволились. Со второй пересменки (вчера) не заехали 2 человека, уехали на (…) СВО.
И это лишь капля в море. Нехватка персонала компенсируется завозом людей из других бригад, которые стоят в демонтаже или переезде. При этом заработные платы у них от 200тыс/мес., то есть за вахту.
Далеко идти не надо. В нашем отделе супервайзинга нехватка персонала 50 человек на текущий день. При этом зп от 300 тыс за вахту. Также вчера разговорились с начальником смены во время сдачи сводки, я озвучил ему ситуацию по персоналу, а он рассказал, что в других бригадах люди переходят в курьеры, устраиваются на заводы по производству беспилотников. Деньги те же, а жопу морозить не надо.
Не скажу, что ситуация патовая, но работать стало тяжелее. Молчу про количество инцидентов с оборудованием, которых становится все больше и больше в связи с износом. Людей уже даже не привлекают зп по 2000$. Ищут более комфортные условия. И я, кстати, тоже в их числе, но пока не нашел.
В общем и целом, думаю, ситуация такая во всех добывающих и промышленных отраслях. И времена грядут очень и очень тяжелые.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:11
whois2010
Ищут более комфортные условия. И я, кстати, тоже в их числе, но пока не нашел.
есть такой жанр литературный когда длинный умный текст заканчивается абсурдным выводом. Название не помню. Тут так же. Все разбежались птамуш классную работу, кроме меня. Из чего следует либо проблема поиска более лучшего места никак не связана с сво, жизнь дорожает нужно больше денег (например на рф высокая стоимость аренды жилья и др.услуги). либо она не настолько системная.
До 2022 много украинцев ездили на рф работать вахтой на нефтянке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:16
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Ірина_
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Додано: Чет 30 січ, 2025 15:16
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