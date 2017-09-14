Работаю супервайзеросм в крупной компании. Отрасль нефтегаз. У подрядчика по бурению нехватка персонала ужасная. На конец 2024 г было открыто около 20 вакансий на рабочие специальности (помощник бурильщика, слесарь и прочее). Также около 30 человек были на больничном во время рабочей вахты (берут так, чтобы потом уволиться).



Теперь только по моей бригаде. С первой пересменки, которая была 19 января, не заехали половина состава вахты (5-6 человек), уволились. Со второй пересменки (вчера) не заехали 2 человека, уехали на (…) СВО.



И это лишь капля в море. Нехватка персонала компенсируется завозом людей из других бригад, которые стоят в демонтаже или переезде. При этом заработные платы у них от 200тыс/мес., то есть за вахту.



Далеко идти не надо. В нашем отделе супервайзинга нехватка персонала 50 человек на текущий день. При этом зп от 300 тыс за вахту. Также вчера разговорились с начальником смены во время сдачи сводки, я озвучил ему ситуацию по персоналу, а он рассказал, что в других бригадах люди переходят в курьеры, устраиваются на заводы по производству беспилотников. Деньги те же, а жопу морозить не надо.



Не скажу, что ситуация патовая, но работать стало тяжелее. Молчу про количество инцидентов с оборудованием, которых становится все больше и больше в связи с износом. Людей уже даже не привлекают зп по 2000$. Ищут более комфортные условия. И я, кстати, тоже в их числе, но пока не нашел.



В общем и целом, думаю, ситуация такая во всех добывающих и промышленных отраслях. И времена грядут очень и очень тяжелые.