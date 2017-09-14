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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1225412255122561225712258>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:00

  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.

Я може помиляюсь, але в нас же бусифікують переважно тих, хто має офіційну роботу, а в них на контракт йдуть ті, хто в боргах і без роботи.

Нєфтянка пише:
Работаю супервайзеросм в крупной компании. Отрасль нефтегаз. У подрядчика по бурению нехватка персонала ужасная. На конец 2024 г было открыто около 20 вакансий на рабочие специальности (помощник бурильщика, слесарь и прочее). Также около 30 человек были на больничном во время рабочей вахты (берут так, чтобы потом уволиться).

Теперь только по моей бригаде. С первой пересменки, которая была 19 января, не заехали половина состава вахты (5-6 человек), уволились. Со второй пересменки (вчера) не заехали 2 человека, уехали на (…) СВО.

И это лишь капля в море. Нехватка персонала компенсируется завозом людей из других бригад, которые стоят в демонтаже или переезде. При этом заработные платы у них от 200тыс/мес., то есть за вахту.

Далеко идти не надо. В нашем отделе супервайзинга нехватка персонала 50 человек на текущий день. При этом зп от 300 тыс за вахту. Также вчера разговорились с начальником смены во время сдачи сводки, я озвучил ему ситуацию по персоналу, а он рассказал, что в других бригадах люди переходят в курьеры, устраиваются на заводы по производству беспилотников. Деньги те же, а жопу морозить не надо.

Не скажу, что ситуация патовая, но работать стало тяжелее. Молчу про количество инцидентов с оборудованием, которых становится все больше и больше в связи с износом. Людей уже даже не привлекают зп по 2000$. Ищут более комфортные условия. И я, кстати, тоже в их числе, но пока не нашел.

В общем и целом, думаю, ситуация такая во всех добывающих и промышленных отраслях. И времена грядут очень и очень тяжелые.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:11

whois2010
Ищут более комфортные условия. И я, кстати, тоже в их числе, но пока не нашел.
есть такой жанр литературный когда длинный умный текст заканчивается абсурдным выводом. Название не помню. Тут так же. Все разбежались птамуш классную работу, кроме меня. Из чего следует либо проблема поиска более лучшего места никак не связана с сво, жизнь дорожает нужно больше денег (например на рф высокая стоимость аренды жилья и др.услуги). либо она не настолько системная.

До 2022 много украинцев ездили на рф работать вахтой на нефтянке.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:16

Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю
Примат
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:24

Яшин сообщил о новом антивоенном марше в Берлине
Организаторы подали уведомление властям Берлина о проведении марша российской демократической оппозиции «Россия против Путина», акция пройдет 1 марта, сообщил политик Илья Яшин (в реестре «иноагентов»), который отбывал срок за антивоенные выступления, а затем был вывезен из России в рамках масштабного обмена.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:29

  Примат написав:Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю

І цілком можливо що останній.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:33

Ветеран-хаб — центр помощи ветеранам в Виннице, где участники боевых действий и их семьи могли получить консультацию юристов и психологов — перестал работать в субботу 25 января. В тот же день работники центра узнали, что стали безработными
......
«Горячая линия» работала ежедневно без выходных с весны 2022 года. За это время за помощью обратилось почти 30 тыс. ветеранов и членов их семей.

По данным USAID, с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года США выделили Украине гуманитарной помощи на 2,6 млрд долларов, 5 млрд — на развитие и более 30 млрд — прямой бюджетной помощи.

Как следует из отчетов организации, США через USAID предоставили 22,9 млрд долларов бюджетной помощи украинскому правительству на помощь переселенцам и оплату труда госслужащих, которые работают в сфере предоставления критически важных услуг.
Недавний пример: за три дня до инаугурации Трампа, 17 января 2025 года, USAID передало в Ровенскую областную больницу, где лечатся сотни участников боевых действий, 20 аппаратов для вакуумной терапии ран.

Всего в 2024 году 2,7 млн жителей Украины получили медицинскую помощь благодаря финансированию USAID и партнеров агентства.

«К замещению этой помощи не готов никто и нигде. Речь идет о сотнях миллионов долларов — в нашей ситуации таких денег нет и не может быть. Силами одной только Украины это сделать невозможно», — говорит депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
https://www.bbc.com/russian/articles/ce3nxxww3y5o
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:37

  Примат написав:Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю

Якось занадто банально, без запалу сказано. Вас так скоротять :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:40

  Успіх написав:Краще було б - хто може більше забезпечити малого, тому дитину і присуджують! :)
Ехххххххх, всюди та "нерівність"))
Дискримінація чоловіків? :)

В наступній реінкарнації народжуйся жінкою і всі плюшки твої.
Є тільки один мінус- виє- уть! :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:41

Франция пригласила министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу на расширенную встречу глав МИД Германии, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС, куда также может приехать государственный секретарь США Марко Рубио, сообщают источники нескольких СМИ.

По сведениям агентства Reuters, встреча должна состояться в Париже 12 февраля, и на ней будет обсуждаться война в Украине. При этом в сообщении агентства сказано, что участие Рубио во встрече пока не подтверждено.
..........
Если встреча состоится, она может стать первыми переговорами на высоком уровне с участием представителей Украины и новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt
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