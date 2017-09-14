Ветеран-хаб — центр помощи ветеранам в Виннице, где участники боевых действий и их семьи могли получить консультацию юристов и психологов — перестал работать в субботу 25 января. В тот же день работники центра узнали, что стали безработными ...... «Горячая линия» работала ежедневно без выходных с весны 2022 года. За это время за помощью обратилось почти 30 тыс. ветеранов и членов их семей.
По данным USAID, с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года США выделили Украине гуманитарной помощи на 2,6 млрд долларов, 5 млрд — на развитие и более 30 млрд — прямой бюджетной помощи.
Как следует из отчетов организации, США через USAID предоставили 22,9 млрд долларов бюджетной помощи украинскому правительству на помощь переселенцам и оплату труда госслужащих, которые работают в сфере предоставления критически важных услуг.
Недавний пример: за три дня до инаугурации Трампа, 17 января 2025 года, USAID передало в Ровенскую областную больницу, где лечатся сотни участников боевых действий, 20 аппаратов для вакуумной терапии ран.
Всего в 2024 году 2,7 млн жителей Украины получили медицинскую помощь благодаря финансированию USAID и партнеров агентства.
«К замещению этой помощи не готов никто и нигде. Речь идет о сотнях миллионов долларов — в нашей ситуации таких денег нет и не может быть. Силами одной только Украины это сделать невозможно», — говорит депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........ Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. .... Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
Сложно сказать, что важнее. Вроде, цель. Но шлях, которым она достигается, может обесценивать цель. В принципе возможна и гражданская идеология. Но по итогу у нас нет никакой - ни религиозной, ни гражданской.
тут діло не в ідеології а в співвідношенні "цинізму" і "ідеалізму". Я розглядаю армію як інструмент точніше механізм. Можно звичайно воювати партизанським способом), но навіть тоді доведеться збирати новий механізм з деталей старого. Партизанська війна не може бути організована по принципу майданної демократії. Почитайте Ганса фон Даха - 7 томник Тотальний опір. Без залучення військових професіоналів та і державних бюрократів мала війна приречена.
Ветеран-хаб — центр помощи ветеранам в Виннице, где участники боевых действий и их семьи могли получить консультацию юристов и психологов — перестал работать в субботу 25 января. В тот же день работники центра узнали, что стали безработными ...... «Горячая линия» работала ежедневно без выходных с весны 2022 года. За это время за помощью обратилось почти 30 тыс. ветеранов и членов их семей.
................
«К замещению этой помощи не готов никто и нигде. Речь идет о сотнях миллионов долларов — в нашей ситуации таких денег нет и не может быть. Силами одной только Украины это сделать невозможно», — говорит депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли. Просто сейчас если барышнМы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь .. истремительным домкратом летим в этом направлении... Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!