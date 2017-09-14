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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12255122561225712258>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:42

  Banderlog написав:
  Успіх написав:Краще було б - хто може більше забезпечити малого, тому дитину і присуджують! :)
Ехххххххх, всюди та "нерівність"))
Дискримінація чоловіків? :)

В наступній реінкарнації народжуйся жінкою і всі плюшки твої.
Є тільки один мінус- виє- уть! :lol:

Але можна народитися "жинкою" у Таїланді - з прутнем. У розумною, і красивою
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:48

  ЛАД написав:
Ветеран-хаб — центр помощи ветеранам в Виннице, где участники боевых действий и их семьи могли получить консультацию юристов и психологов — перестал работать в субботу 25 января. В тот же день работники центра узнали, что стали безработными
......
«Горячая линия» работала ежедневно без выходных с весны 2022 года. За это время за помощью обратилось почти 30 тыс. ветеранов и членов их семей.

По данным USAID, с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года США выделили Украине гуманитарной помощи на 2,6 млрд долларов, 5 млрд — на развитие и более 30 млрд — прямой бюджетной помощи.

Как следует из отчетов организации, США через USAID предоставили 22,9 млрд долларов бюджетной помощи украинскому правительству на помощь переселенцам и оплату труда госслужащих, которые работают в сфере предоставления критически важных услуг.
Недавний пример: за три дня до инаугурации Трампа, 17 января 2025 года, USAID передало в Ровенскую областную больницу, где лечатся сотни участников боевых действий, 20 аппаратов для вакуумной терапии ран.

Всего в 2024 году 2,7 млн жителей Украины получили медицинскую помощь благодаря финансированию USAID и партнеров агентства.

«К замещению этой помощи не готов никто и нигде. Речь идет о сотнях миллионов долларов — в нашей ситуации таких денег нет и не может быть. Силами одной только Украины это сделать невозможно», — говорит депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
https://www.bbc.com/russian/articles/ce3nxxww3y5o

Ну сотни миллионов известно в каких тумбочках и матрасах каких "слуг" и "круп" лежат.
На умерово-клименковском уровне там и миллиарды наверно есть.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:53

«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........
Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. ....
Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:53

  Wirująświatła написав:В офлайне иногда достаточно просто заговорить с незнакомой женщиной, чтобы её муж/любовник прибежал бить морду.

А зателефонувать уважаємим людям у зоопарку шо, ніяк?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:53

  Примат написав:Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю

А Каганович с Косиором и Хатаевичем шо плохие были?
ПыСы. Если вспомните ещё из "того народу" кого то из наших первых - напишите
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 15:57

  ЛАД написав:

Сложно сказать, что важнее. Вроде, цель. Но шлях, которым она достигается, может обесценивать цель.
В принципе возможна и гражданская идеология.
Но по итогу у нас нет никакой - ни религиозной, ни гражданской.
тут діло не в ідеології а в співвідношенні "цинізму" і "ідеалізму". Я розглядаю армію як інструмент точніше механізм. Можно звичайно воювати партизанським способом),
но навіть тоді доведеться збирати новий механізм з деталей старого.
Партизанська війна не може бути організована по принципу майданної демократії. Почитайте Ганса фон Даха - 7 томник Тотальний опір. Без залучення військових професіоналів та і державних бюрократів мала війна приречена.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:00

  барабашов написав:
  ЛАД написав:
Ветеран-хаб — центр помощи ветеранам в Виннице, где участники боевых действий и их семьи могли получить консультацию юристов и психологов — перестал работать в субботу 25 января. В тот же день работники центра узнали, что стали безработными
......
«Горячая линия» работала ежедневно без выходных с весны 2022 года. За это время за помощью обратилось почти 30 тыс. ветеранов и членов их семей.

................
«К замещению этой помощи не готов никто и нигде. Речь идет о сотнях миллионов долларов — в нашей ситуации таких денег нет и не может быть. Силами одной только Украины это сделать невозможно», — говорит депутат Рады от президентской партии «Слуга народа» Никита Потураев.
https://www.bbc.com/russian/articles/ce3nxxww3y5o

Ну сотни миллионов известно в каких тумбочках и матрасах каких "слуг" и "круп" лежат.
На умерово-клименковском уровне там и миллиарды наверно есть.

Может и лежат. Но вы прочитайте, сколько использовано по делу. И сколько людей теперь лишатся помощи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:05

  ЛАД написав:Может и лежат. Но вы прочитайте, сколько использовано по делу. И сколько людей теперь лишатся помощи.

То може нехай "кращій і, можливо, останній" президент теж щось хробить? Бо Трамп - не президент України. А, забув: нєт дєнєг і спєціалістов
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:17

  stm написав:

UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли. Просто сейчас если барышнМы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь .. истремительным домкратом летим в этом направлении... Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!

а мені здається ці пенсіонери з статусами в фб - в активнім поіску, або в отношєніях це щось кумедне)
бабусі які ганяються за бабочками в животі... :lol:
Усе кляті комуняки спаскудили. :lol: https://www.instagram.com/reel/DFXj4dis ... _copy_link
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:19

  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

дик, носії паспортів - внутрішні окупанти, яких досі "щимить Бандера, УНСО, УПА та інші нацики", до яких, навіть, на 3й рік повномаштабки не дійшло що руській мір закінчується там де є руський язик
Востаннє редагувалось flyman в Чет 30 січ, 2025 16:21, всього редагувалось 2 разів.
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