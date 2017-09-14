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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:20
Народ, а що так мало коментів щодо цього?
Це ж треба прибити на вході форума!
Може це донесеться "на гору" і хоч трохи почнуть в цьому напрямку йти?
Чи "це фантастика, синку!"©😁
Але ж в нас тут, як мінімум є Флер, яка спілкується зі знайомими знайомих з ОП?
Чи це не точно?©
Успіх написав: detroytred написав:
Успіх звільнився не через сорти.
За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.
Я вже це не раз обдумував.
І хоч моя дружина реально хвора - можна би для неї було б найняти доглядальницю...
Але!
Але у "відношення до себе" я багато пунктів вкладаю!
Лише виконання УСІХ наступних пунктів - можливо змогло б мене залишити на службі...
І так:1. Нормальне відношення: щоб цікавились, а головне брали до уваги здоров'я солдата і "як у нього вдома, чи є якісь проблеми? Чи можемо якось їх вирішити/допомогти?"
2. Грошове забезпечення без найопок! Не важливо, чи ти їздив близько лінії фронту забезпечувати роботу гармати(сидів на раціях/либеді, бігав щоразу до бусолі, підносив кабанчики і т.п.), чи ти їздив лопатою копати - премія має бути! А не "з лопатою - це нєщітаєцццо"!
Яке нах "нєщітаєцццо"??? Ти знаходишся в 3-4рази ближче до орків, ніж як би ти був біля гармати в бліндажі!!! А ворожих дронів там теж в рази більше!!!
3. Відпустка має бути не двічі на рік, а 4рази! Щоквартально!
4. І, як не крути, але мають, МАЮТЬ бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Тобто, контракт на рік! А далі, або маєш рік відпустки, а потім знову мусиш на рік йти!
Або продовжуєш контракт ще на рік, при цьому отримуєш плюшку 200К на карту, або місячну відпустку(на свій вибір)
Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе", але і чіткий план для нормальної мобілізації - мотивованої мобілізації! А також для високого морального духу хлопців, що зараз на фронті!
Взагалі, для СИЛЬНОЇ/ПОТУЖНОЇ армії ЗСУ!
Одне лише погано - фантастика буває лише в книжках і фільмах!)))
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:23
andrijk777 написав: stm написав:
UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли
. Просто сейчас если барышня выходила за машину последней марки, то машины выпускают чаще. Если барышня заводила ребенка, что бы удержать мужа, тоже не действует. Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства. Мне немец жаловался, что немки не хотят замуж, просто могут пожелать не кошечку/собачку, а ребёнка
. Совмещают приятное с полезным и говорят "спасибо, стирать и готовить проще на себя и мелкого, а тебе всего хорошего в жизни"
мы стремительным домкратом летим в этом направлении. Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!
Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.
ККК - кіндер, кюхє, кірьхє
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:26
ЛАД написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.
Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.
"10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили
податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных.
Сегодняшнее "критичне мислення" обусловлено достаточно простенькими причинами - не может быть высокий рейтинг у генерала, терпящего поражения. Точно так же и у президента. Дали бы нам в 2023 больше оружия, успешнее прошло бы наше наступление, "критиков" было бы гораздо меньше, а рейтинги зашкаливали бы.
Лана від народження не богообраний політик 73% носіїв паспортів
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:33
Wirująświatła написав:
ребенок думает что весь мир крутится вокруг него, вы думаете мир крутится вокруг женщин. Ага представляю как дамочка 40+ с 2мя детьми меняет мужиков, каждый просто мечтает кормить чужих детей, а по итогу услышать от них "ты мне никто".
Если вы про бездетных женщин то так оно +/- и есть с БОЛЬШОЙ поправкой на то, чьи материально-бытовые условия лучше (тот и выбирает партнера). Иначе получится, что голодранка из Бердычева приехала в Киев и устроила кастинг среди богачей, с кем ей жить. В лучшем случае ей светит такой же голодранец в широком диапазоне возраст/интеллект, в худшем - вдовец 50+ с панелькой на трое и зарплатой 300 долл. На которую даже по центру не погуляешь, разве что вино и мороженое из атб брать с собой .
а що вже в центрі платний шпаціренгеен?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:36
Успіх написав:
Це ж треба прибити на вході форума!
Може це донесеться "на гору" і хоч трохи почнуть в цьому напрямку йти?
ты как с луны свалился, здесь уже нет людей верующих в то что можно все нормально организовать, хотя бы имитируя справедливость и человеческое отношение к людям. Единственный спорный вопрос куда с этим всем грузом мы долетим, на какую глубину деградации. Может на такую что будет совок при свечах вспоминать и завидовать рф. Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:37
Wirująświatła написав: jump написав:
"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!"
Дети в подвале играли в гестапо:
Зверски замучен сантехник Потапов.
Ноги гвоздями прибили к затылку,
Но он не выдал, где спрятал бутылку.
під час перерви діти грали в гру "ТЦК"
швидка с переламами забрала фізрука
хто володіє мовою? потрібно ще 2 рядки
"брехня" на фінансах "патріот" написав,
і від напруги з дивану упав
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 30 січ, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:38
airmax78 написав: Примат написав:
Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю
І цілком можливо що останній.
Поностальгировал, вспомнил всех)))
Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче.
Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили.
К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия
Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста.
Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому.
Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.
Востаннє редагувалось freeze
в Чет 30 січ, 2025 16:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:42
flyman написав: Wirująświatła написав:
ребенок думает что весь мир крутится вокруг него, вы думаете мир крутится вокруг женщин. Ага представляю как дамочка 40+ с 2мя детьми меняет мужиков, каждый просто мечтает кормить чужих детей, а по итогу услышать от них "ты мне никто".
Если вы про бездетных женщин то так оно +/- и есть с БОЛЬШОЙ поправкой на то, чьи материально-бытовые условия лучше (тот и выбирает партнера). Иначе получится, что голодранка из Бердычева приехала в Киев и устроила кастинг среди богачей, с кем ей жить. В лучшем случае ей светит такой же голодранец в широком диапазоне возраст/интеллект, в худшем - вдовец 50+ с панелькой на трое и зарплатой 300 долл. На которую даже по центру не погуляешь, разве что вино и мороженое из атб брать с собой .
а що вже в центрі платний шпаціренгеен?
стм забыла написать у кого больше денег тот и выбирает. Никогда голожопый не выбирал себе пару среди богачей. В случае с милыми дамами не каждый мужик согласен жить в союзе где дама главная, то есть женщине помимо денег нужно еще найти "аудиторию казанова".
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Додано: Чет 30 січ, 2025 16:43
andrijk777 написав: detroytred написав:
Навіть якщо так, то переформулюю "нечіпання" --- мова нехай навіть не про минуле, а про можливість і далі спокійно жити та успішно займатися бізнесом в Україні.
Для цього повинні не чіпати.
Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
Але наприклад Італія його прийме без проблем.
Я думаю і сам Зе вже не бачить причин жити в Україні без влади, він то точно знає "свої гріхи".
В цю схему "нечіпання" від Трампа не вписується, не потрібно це Зе. Повторюсь - йому набагато вигідніше піти на вибори і є шанс продовжити правління(він так думає).
А якже: "вогні, яскраво сяють лампи", аплодисменти, жінки кричали ура і кидали чепчики, відосікі, лайки ...?
О так раз, як в якійсь Італії без цього всього.
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