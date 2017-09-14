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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12255122561225712258

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:20

За крок до перевороту думок©

Народ, а що так мало коментів щодо цього? :arrow:

Це ж треба прибити на вході форума!
Може це донесеться "на гору" і хоч трохи почнуть в цьому напрямку йти?

Чи "це фантастика, синку!"©😁

Але ж в нас тут, як мінімум є Флер, яка спілкується зі знайомими знайомих з ОП?
Чи це не точно?© :mrgreen:
  Успіх написав:
  detroytred написав:Успіх звільнився не через сорти.
За іншого відношення до себе, то служив би і далі. Його сзч-ники сослуживці також.
Я вже це не раз обдумував.
І хоч моя дружина реально хвора - можна би для неї було б найняти доглядальницю...
Але!
Але у "відношення до себе" я багато пунктів вкладаю! ;)
Лише виконання УСІХ наступних пунктів - можливо змогло б мене залишити на службі...
І так:
1. Нормальне відношення: щоб цікавились, а головне брали до уваги здоров'я солдата і "як у нього вдома, чи є якісь проблеми? Чи можемо якось їх вирішити/допомогти?"
2. Грошове забезпечення без найопок! Не важливо, чи ти їздив близько лінії фронту забезпечувати роботу гармати(сидів на раціях/либеді, бігав щоразу до бусолі, підносив кабанчики і т.п.), чи ти їздив лопатою копати - премія має бути! А не "з лопатою - це нєщітаєцццо"!
Яке нах "нєщітаєцццо"??? Ти знаходишся в 3-4рази ближче до орків, ніж як би ти був біля гармати в бліндажі!!! А ворожих дронів там теж в рази більше!!!
3. Відпустка має бути не двічі на рік, а 4рази! Щоквартально!
4. І, як не крути, але мають, МАЮТЬ бути ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Тобто, контракт на рік! А далі, або маєш рік відпустки, а потім знову мусиш на рік йти!
Або продовжуєш контракт ще на рік, при цьому отримуєш плюшку 200К на карту, або місячну відпустку(на свій вибір)


Отак непомітно, але я написав не тільки "умови для себе", але і чіткий план для нормальної мобілізації - мотивованої мобілізації! А також для високого морального духу хлопців, що зараз на фронті!
Взагалі, для СИЛЬНОЇ/ПОТУЖНОЇ армії ЗСУ!

Одне лише погано - фантастика буває лише в книжках і фільмах!)))
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:23

  andrijk777 написав:
  stm написав:UA, Успих, отвечу сразу двоим: семейные ценности не исчезли. Просто сейчас если барышня выходила за машину последней марки, то машины выпускают чаще. Если барышня заводила ребенка, что бы удержать мужа, тоже не действует. Мы становимся вами. Можно менять в зависимости от того что ищешь и зарабатывать больше, чем мужчина. Так сложились обстоятельства. Мне немец жаловался, что немки не хотят замуж, просто могут пожелать не кошечку/собачку, а ребёнка. Совмещают приятное с полезным и говорят "спасибо, стирать и готовить проще на себя и мелкого, а тебе всего хорошего в жизни" :) мы стремительным домкратом летим в этом направлении. Из плюсов: в Германии бабуля с ходунками ходит на свиданки в ресторане с такими же дедулями с капельницей. И это прекрасно!

Що ви вкладаєте в поняття "сімейні цінності"?
По-моєму виділене прямо говорить що сімейні цінності вже зникли.

ККК - кіндер, кюхє, кірьхє
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:26

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

А швидше за все так і буде: 10 мільйонів пенсіонерів без критичного мислення проголосують за "красівого" замість умовної Лани Зеркаль. Тож всі, хто не платить податки, не повинні мати права голосу.

Лана Зеркаль - умная и толковая женщина, но ... не политик.
"10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных.
Сегодняшнее "критичне мислення" обусловлено достаточно простенькими причинами - не может быть высокий рейтинг у генерала, терпящего поражения. Точно так же и у президента. Дали бы нам в 2023 больше оружия, успешнее прошло бы наше наступление, "критиков" было бы гораздо меньше, а рейтинги зашкаливали бы.

Лана від народження не богообраний політик 73% носіїв паспортів
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:33

  Wirująświatła написав:ребенок думает что весь мир крутится вокруг него, вы думаете мир крутится вокруг женщин. Ага представляю как дамочка 40+ с 2мя детьми меняет мужиков, каждый просто мечтает кормить чужих детей, а по итогу услышать от них "ты мне никто".

Если вы про бездетных женщин то так оно +/- и есть с БОЛЬШОЙ поправкой на то, чьи материально-бытовые условия лучше (тот и выбирает партнера). Иначе получится, что голодранка из Бердычева приехала в Киев и устроила кастинг среди богачей, с кем ей жить. В лучшем случае ей светит такой же голодранец в широком диапазоне возраст/интеллект, в худшем - вдовец 50+ с панелькой на трое и зарплатой 300 долл. На которую даже по центру не погуляешь, разве что вино и мороженое из атб брать с собой .

а що вже в центрі платний шпаціренгеен?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:36

  Успіх написав:Це ж треба прибити на вході форума!
Може це донесеться "на гору" і хоч трохи почнуть в цьому напрямку йти?
ты как с луны свалился, здесь уже нет людей верующих в то что можно все нормально организовать, хотя бы имитируя справедливость и человеческое отношение к людям. Единственный спорный вопрос куда с этим всем грузом мы долетим, на какую глубину деградации. Может на такую что будет совок при свечах вспоминать и завидовать рф. Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:37

  Wirująświatła написав:
  jump написав:"Добрий день, шановні батьки! Переговоріть з дітьми про наслідки небезпечних ігор. Сьогодні під час перерви діти грали в гру "ТЦК" і виконували захват рукою шиї, що ледве не зламали носа. Пояснювальні написані, розмову з заступником директора з виховної роботи провели!"

Дети в подвале играли в гестапо:
Зверски замучен сантехник Потапов.
Ноги гвоздями прибили к затылку,
Но он не выдал, где спрятал бутылку.

під час перерви діти грали в гру "ТЦК"
швидка с переламами забрала фізрука

хто володіє мовою? потрібно ще 2 рядки

"брехня" на фінансах "патріот" написав,
і від напруги з дивану упав
Востаннє редагувалось flyman в Чет 30 січ, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:38

  airmax78 написав:
  Примат написав:Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю

І цілком можливо що останній.

Поностальгировал, вспомнил всех)))
Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче.
Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили.
К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста.
Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому.
Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 30 січ, 2025 16:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:42

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:ребенок думает что весь мир крутится вокруг него, вы думаете мир крутится вокруг женщин. Ага представляю как дамочка 40+ с 2мя детьми меняет мужиков, каждый просто мечтает кормить чужих детей, а по итогу услышать от них "ты мне никто".

Если вы про бездетных женщин то так оно +/- и есть с БОЛЬШОЙ поправкой на то, чьи материально-бытовые условия лучше (тот и выбирает партнера). Иначе получится, что голодранка из Бердычева приехала в Киев и устроила кастинг среди богачей, с кем ей жить. В лучшем случае ей светит такой же голодранец в широком диапазоне возраст/интеллект, в худшем - вдовец 50+ с панелькой на трое и зарплатой 300 долл. На которую даже по центру не погуляешь, разве что вино и мороженое из атб брать с собой .

а що вже в центрі платний шпаціренгеен?
стм забыла написать у кого больше денег тот и выбирает. Никогда голожопый не выбирал себе пару среди богачей. В случае с милыми дамами не каждый мужик согласен жить в союзе где дама главная, то есть женщине помимо денег нужно еще найти "аудиторию казанова".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:43

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Навіть якщо так, то переформулюю "нечіпання" --- мова нехай навіть не про минуле, а про можливість і далі спокійно жити та успішно займатися бізнесом в Україні.
Для цього повинні не чіпати.

Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
Але наприклад Італія його прийме без проблем.
Я думаю і сам Зе вже не бачить причин жити в Україні без влади, він то точно знає "свої гріхи".
В цю схему "нечіпання" від Трампа не вписується, не потрібно це Зе. Повторюсь - йому набагато вигідніше піти на вибори і є шанс продовжити правління(він так думає).

А якже: "вогні, яскраво сяють лампи", аплодисменти, жінки кричали ура і кидали чепчики, відосікі, лайки ...?

О так раз, як в якійсь Італії без цього всього.
flyman
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