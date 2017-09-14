Примат написав:Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю
І цілком можливо що останній.
Поностальгировал, вспомнил всех))) Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче. Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили. К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста. Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому. Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.
+++ Дякую! Блискучий допис! Чітко, ясно і яскраво відображає сприйняття того що відбувається, без рожевих окулярів!
Якщо не дай Бог другий термін, треба негайно готуватись до еміграції (діти у будь-якому випадку!), третього раунду з такою командою Україна майже напевно вже не витримає.
ІМХО: Дуже не вистачає можливості ставити плюсики в карму.
sashaqbl написав:Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.
Я може помиляюсь, але в нас же бусифікують переважно тих, хто має офіційну роботу, а в них на контракт йдуть ті, хто в боргах і без роботи.
Нєфтянка пише:
Работаю супервайзеросм в крупной компании. Отрасль нефтегаз. У подрядчика по бурению нехватка персонала ужасная. На конец 2024 г было открыто около 20 вакансий на рабочие специальности (помощник бурильщика, слесарь и прочее). Также около 30 человек были на больничном во время рабочей вахты (берут так, чтобы потом уволиться).
Теперь только по моей бригаде. С первой пересменки, которая была 19 января, не заехали половина состава вахты (5-6 человек), уволились. Со второй пересменки (вчера) не заехали 2 человека, уехали на (…) СВО.
И это лишь капля в море. Нехватка персонала компенсируется завозом людей из других бригад, которые стоят в демонтаже или переезде. При этом заработные платы у них от 200тыс/мес., то есть за вахту.
Далеко идти не надо. В нашем отделе супервайзинга нехватка персонала 50 человек на текущий день. При этом зп от 300 тыс за вахту. Также вчера разговорились с начальником смены во время сдачи сводки, я озвучил ему ситуацию по персоналу, а он рассказал, что в других бригадах люди переходят в курьеры, устраиваются на заводы по производству беспилотников. Деньги те же, а жопу морозить не надо.
Не скажу, что ситуация патовая, но работать стало тяжелее. Молчу про количество инцидентов с оборудованием, которых становится все больше и больше в связи с износом. Людей уже даже не привлекают зп по 2000$. Ищут более комфортные условия. И я, кстати, тоже в их числе, но пока не нашел.
В общем и целом, думаю, ситуация такая во всех добывающих и промышленных отраслях. И времена грядут очень и очень тяжелые.
тим часом ропа від локального максиму 75+ вічносиніх зелених за барильце прямує на юх, 72.5 наразі WTT Crude
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........ Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. .... Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........ Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. .... Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
Жена зарабатывает, а я отдыхаю — так решил Антуан, отец четырех прекрасных детей, увольняясь с работы. Но радость его длилась недолго, ведь у детей обнаружилась другая, тёмная, сторона. И теперь он мечтает лишь о том, как поскорее свалить в отпуск в Альпы. Но вот, когда билеты уже куплены, а лыжи смазаны, жену срочно вызывают на работу. Впереди у Антуана десять незабываемых дней в компании безумной семейки.
Поностальгировал, вспомнил всех))) Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче. Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили. К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста. Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому. Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.
+++ Дякую! Блискучий допис! Чітко, ясно і яскраво відображає сприйняття того що відбувається, без рожевих окулярів!
Якщо не дай Бог другий термін, треба негайно готуватись до еміграції (діти у будь-якому випадку!), третього раунду з такою командою Україна майже напевно вже не витримає.
ІМХО: Дуже не вистачає можливості ставити плюсики в карму.
Найдите любой сообщение в любой другой ветке -- и поставьте плюсик там
Wirująświatła написав:.......Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.
Показала. Только не цивилизация.
Аргументируйте) что мешало индии китаю ес перекрыть импорт из рф чтобы закончилась война? Через месяц два или полгода импорт бы возобновился. Но уже с добродушным путиным который любит Украину больше своей алины кабановой