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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122571225812259122601226112262>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 16:59

  whois2010 написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:Краще було б - хто може більше забезпечити малого, тому дитину і присуджують! :)
Ехххххххх, всюди та "нерівність"))
Дискримінація чоловіків? :)

В наступній реінкарнації народжуйся жінкою і всі плюшки твої.
Є тільки один мінус- виє- уть! :lol:

Але можна народитися "жинкою" у Таїланді - з прутнем. У розумною, і красивою


Шановні форумчани, ну що за похабщина?!!
Майте трохи поваги!!!!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:05

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  Примат написав:Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю

І цілком можливо що останній.

Поностальгировал, вспомнил всех)))
Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче.
Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили.
К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста.
Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому.
Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.

+++
Дякую!
Блискучий допис!
Чітко, ясно і яскраво відображає сприйняття того що відбувається, без рожевих окулярів!

Якщо не дай Бог другий термін, треба негайно готуватись до еміграції (діти у будь-якому випадку!), третього раунду з такою командою Україна майже напевно вже не витримає.

ІМХО: Дуже не вистачає можливості ставити плюсики в карму.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:11

  whois2010 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  sashaqbl написав:Ніт. Бо значну частину з тих, кого в нас бусифікували - вони вигребли контрактами.

Я може помиляюсь, але в нас же бусифікують переважно тих, хто має офіційну роботу, а в них на контракт йдуть ті, хто в боргах і без роботи.

Нєфтянка пише:
Работаю супервайзеросм в крупной компании. Отрасль нефтегаз. У подрядчика по бурению нехватка персонала ужасная. На конец 2024 г было открыто около 20 вакансий на рабочие специальности (помощник бурильщика, слесарь и прочее). Также около 30 человек были на больничном во время рабочей вахты (берут так, чтобы потом уволиться).

Теперь только по моей бригаде. С первой пересменки, которая была 19 января, не заехали половина состава вахты (5-6 человек), уволились. Со второй пересменки (вчера) не заехали 2 человека, уехали на (…) СВО.

И это лишь капля в море. Нехватка персонала компенсируется завозом людей из других бригад, которые стоят в демонтаже или переезде. При этом заработные платы у них от 200тыс/мес., то есть за вахту.

Далеко идти не надо. В нашем отделе супервайзинга нехватка персонала 50 человек на текущий день. При этом зп от 300 тыс за вахту. Также вчера разговорились с начальником смены во время сдачи сводки, я озвучил ему ситуацию по персоналу, а он рассказал, что в других бригадах люди переходят в курьеры, устраиваются на заводы по производству беспилотников. Деньги те же, а жопу морозить не надо.

Не скажу, что ситуация патовая, но работать стало тяжелее. Молчу про количество инцидентов с оборудованием, которых становится все больше и больше в связи с износом. Людей уже даже не привлекают зп по 2000$. Ищут более комфортные условия. И я, кстати, тоже в их числе, но пока не нашел.

В общем и целом, думаю, ситуация такая во всех добывающих и промышленных отраслях. И времена грядут очень и очень тяжелые.

тим часом ропа від локального максиму 75+ вічносиніх зелених за барильце прямує на юх, 72.5 наразі WTT Crude
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:14

  ЛАД написав:
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........
Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. ....
Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt

сьогодні якийсь незвичний газ в камфорці, щось почали підмішувати нове
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:16

  flyman написав:
  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

дик, носії паспортів - внутрішні окупанти, яких досі "щимить Бандера, УНСО, УПА та інші нацики", до яких, навіть, на 3й рік повномаштабки не дійшло що руській мір закінчується там де є руський язик
А где закінчується ваш мир щирого українця?
В погребе?
А защита Украины сводится к тому, что вы говорите українською и сеете рознь по языку на форуме?
Для этого, конечно, надо много мужества.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:18

  flyman написав:
  ЛАД написав:
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........
Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. ....
Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt

сьогодні якийсь незвичний газ в камфорці, щось почали підмішувати нове

Газохранилища опустошены. Украине нужен срочный импорт газа

29.01.25 Уровень наполненности подземных газохранилищ Украины приближается к 10%, когда проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн куб. м. в сутки.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:18

Для любителей европейского семейного кино
Жена зарабатывает, а я отдыхаю — так решил Антуан, отец четырех прекрасных детей, увольняясь с работы. Но радость его длилась недолго, ведь у детей обнаружилась другая, тёмная, сторона. И теперь он мечтает лишь о том, как поскорее свалить в отпуск в Альпы. Но вот, когда билеты уже куплены, а лыжи смазаны, жену срочно вызывают на работу. Впереди у Антуана десять незабываемых дней в компании безумной семейки.

https://ru.kinorium.com/8148637/
ну безумства там особого нет, обычные жизненные ситуации один отец и 4 детей.

прямо сейчас еду в поезде и смотрю. Фильм прикольный.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:19

  Wirująświatła написав:.......Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.

Показала.
Только не цивилизация.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:20

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:
  airmax78 написав:І цілком можливо що останній.

Поностальгировал, вспомнил всех)))
Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче.
Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили.
К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста.
Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому.
Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.

+++
Дякую!
Блискучий допис!
Чітко, ясно і яскраво відображає сприйняття того що відбувається, без рожевих окулярів!

Якщо не дай Бог другий термін, треба негайно готуватись до еміграції (діти у будь-якому випадку!), третього раунду з такою командою Україна майже напевно вже не витримає.

ІМХО: Дуже не вистачає можливості ставити плюсики в карму.

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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:21

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.......Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.

Показала.
Только не цивилизация.

Аргументируйте) что мешало индии китаю ес перекрыть импорт из рф чтобы закончилась война? Через месяц два или полгода импорт бы возобновился. Но уже с добродушным путиным который любит Украину больше своей алины кабановой
Wirująświatła
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