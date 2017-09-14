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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1225812259122601226112262>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:25

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.......Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.

Показала.
Только не цивилизация.

Аргументируйте) что мешало индии китаю ес перекрыть импорт из рф чтобы закончилась война? Через месяц два или полгода импорт бы возобновился. Но уже с добродушным путиным который любит Украину больше своей алины кабановой

Не понял, о чём вы.
Уточните, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:28

  ЛАД написав:Не понял, о чём вы.
Уточните, пожалуйста
смешной троллинг. Я вроде не сложно пишу.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:38

  whois2010 написав:....
  ЛАД написав:
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........
Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. ....
Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
https://www.bbc.com/russian/live/c4gxy4z1q5nt

........
Газохранилища опустошены. Украине нужен срочный импорт газа

29.01.25 Уровень наполненности подземных газохранилищ Украины приближается к 10%, когда проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн куб. м. в сутки.

В моей ссылке как раз и говорится о пугалках эксперта Макогона. Взять эксперта в кавычки не могу - он всё-таки "бывший руководитель украинской газотранспортной системы".
Но вы, так понимаю, больше доверяете эксперту Макогону, чем сегодняшнему главе „Нафтогаза України“ Роману Чумаку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Спілкувався сьогодні з мобілізованим родичем, на днях вийшли з позицій на ротацію. Каже, в цей раз федераційники стріляли з усіх видів озброєння, що мають. Лише градів не було. Колеги, хто служить довше, говорять, що на їх пам'яті це саме гучне та небезпечне перебування на нулі було. Схоже, йдуть у наступ. Харківська обл.
Дронів, за його словами, як автівок на дорозі - нескінченним потоком. Наші теж не відстають: з баби яги в'їб@ли скидами по своїм.
Зараз трохи підтягує здоров'я - санчасть, уколи і все таке, перемерзають хлопці. Загалом настрій ок, але розповідав про людей, які просто стоять не ворушаться і мовчать. Чи вилікує хто цих героїв після війни

п.с. родич не мобілізований. Контракт з 3ОШ
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 30 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:43

  ЛАД написав:В моей ссылке как раз и говорится о пугалках эксперта Макогона. Взять эксперта в кавычки не могу - он всё-таки "бывший руководитель украинской газотранспортной системы".
Но вы, так понимаю, больше доверяете эксперту Макогону, чем сегодняшнему главе „Нафтогаза України“ Роману Чумаку.

Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю...
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

М. Жванецкий
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:46

  _Mykola_ написав:
  freeze написав:Поностальгировал, вспомнил всех)))
Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче.
Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили.
К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста.
Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому.
Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.

+++
Дякую!
Блискучий допис!
Чітко, ясно і яскраво відображає сприйняття того що відбувається, без рожевих окулярів!

Якщо не дай Бог другий термін, треба негайно готуватись до еміграції (діти у будь-якому випадку!), третього раунду з такою командою Україна майже напевно вже не витримає.

ІМХО: Дуже не вистачає можливості ставити плюсики в карму.

Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". :D :D
Дивна життєва позиція.
Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:51

По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.

По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание.
.........
Позднее в книге Боба Вудворда «Война», опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны [США]»
https://www.bbc.com/russian/articles/cg453npwn2qo
Интересная заметка о западной демократии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:53

  ЛАД написав:
По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.

По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание.
.........
Позднее в книге Боба Вудворда «Война», опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны [США]»
https://www.bbc.com/russian/articles/cg453npwn2qo
Интересная заметка о западной демократии.

Нічого не змінилося з часів журналу "Крокодил" з карикатурами на дядю Сема: у ніх нєгров лінчуют
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:53

  andrijk777 написав:Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". :D :D
Дивна життєва позиція.
Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.

Ви точно прочитали весь допис? :lol:
"При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста." :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 30 січ, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:53

В селе Елабуга Хабаровского края на «СВО» отправился мужчина из каждой третьей семьи.

На фото, например, отец 14 детей из Елабуги, который сгинул на «сво» в прошлом году - в том году, который был объявлен в стране-террористке годом семьи.

Wirująświatła
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