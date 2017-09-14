Wirująświatła написав:.......Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.
Показала. Только не цивилизация.
Аргументируйте) что мешало индии китаю ес перекрыть импорт из рф чтобы закончилась война? Через месяц два или полгода импорт бы возобновился. Но уже с добродушным путиным который любит Украину больше своей алины кабановой
«Мы контролируем ситуацию с запасами газа, — сказано в заявлении главы „Нафтогаза України“ Романа Чумака. — Их хватит для стабильного прохождения отопительного сезона. Комфорт и тепло в домах украинцев — главный приоритет нашей работы». ........ Во вторник Макогон написал в своем фейсбуке, что газовые хранилища Украины «постепенно, но уверенно подходят к уровню наполненности 10%». «Это означает, что мы не сможем удовлетворить спрос на газ за счет добычи и ПГХ [подземных газохранилищ — Ред.] и нужно будет экстренно импортировать газ», — написал Макогон. .... Согласно сведениям, на которые ссылается Reuters, сейчас Украина импортирует небольшие объемы газа из Венгрии. В начале этого года Украина прекратила транзит российского газа в Европу.
29.01.25 Уровень наполненности подземных газохранилищ Украины приближается к 10%, когда проектная возможность отбора газа упадет до 60 млн куб. м. в сутки.
В моей ссылке как раз и говорится о пугалках эксперта Макогона. Взять эксперта в кавычки не могу - он всё-таки "бывший руководитель украинской газотранспортной системы". Но вы, так понимаю, больше доверяете эксперту Макогону, чем сегодняшнему главе „Нафтогаза України“ Роману Чумаку.
Спілкувався сьогодні з мобілізованим родичем, на днях вийшли з позицій на ротацію. Каже, в цей раз федераційники стріляли з усіх видів озброєння, що мають. Лише градів не було. Колеги, хто служить довше, говорять, що на їх пам'яті це саме гучне та небезпечне перебування на нулі було. Схоже, йдуть у наступ. Харківська обл. Дронів, за його словами, як автівок на дорозі - нескінченним потоком. Наші теж не відстають: з баби яги в'їб@ли скидами по своїм. Зараз трохи підтягує здоров'я - санчасть, уколи і все таке, перемерзають хлопці. Загалом настрій ок, але розповідав про людей, які просто стоять не ворушаться і мовчать. Чи вилікує хто цих героїв після війни
п.с. родич не мобілізований. Контракт з 3ОШ
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 30 січ, 2025 17:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В моей ссылке как раз и говорится о пугалках эксперта Макогона. Взять эксперта в кавычки не могу - он всё-таки "бывший руководитель украинской газотранспортной системы". Но вы, так понимаю, больше доверяете эксперту Макогону, чем сегодняшнему главе „Нафтогаза України“ Роману Чумаку.
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю... Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
freeze написав:Поностальгировал, вспомнил всех))) Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче. Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили. К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста. Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому. Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.
+++ Дякую! Блискучий допис! Чітко, ясно і яскраво відображає сприйняття того що відбувається, без рожевих окулярів!
Якщо не дай Бог другий термін, треба негайно готуватись до еміграції (діти у будь-якому випадку!), третього раунду з такою командою Україна майже напевно вже не витримає.
ІМХО: Дуже не вистачає можливості ставити плюсики в карму.
Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". Дивна життєва позиція. Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.
По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.
По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание. ......... Позднее в книге Боба Вудворда «Война», опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны [США]»
По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.
По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание. ......... Позднее в книге Боба Вудворда «Война», опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны [США]»
andrijk777 написав:Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". Дивна життєва позиція. Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.
Ви точно прочитали весь допис? "При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста."
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 30 січ, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.