Додано: Чет 30 січ, 2025 18:14

_Mykola_ написав: andrijk777 написав: Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис".

Дивна життєва позиція.

Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось. Тобто тупо спихнути все наце "блискучий допис".Дивна життєва позиція.Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.

Ви точно прочитали весь допис?

"При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста." Ви точно прочитали весь допис?

Проблема в том, что даже при суперпрофессионалах ковид никуда бы не делся. Во всём мире происходило одно и то же. Мы просто копировали. Во всём мире нет профессионалов?Наша "демографическая катастрофа" (некоторые, правда, считают, что это хорошо) тоже не очень зависит от профессионализма наших управленцев. Что они могут/могли сделать в условиях войны? Разве что закрыть границы для всех.Предотвратить войну не обещал ни один из кандидатов кроме Зеленского (и не сделал бы). Он, к сожалению, тоже не решился. Это практически единственное, что я ставлю ему в вину.