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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12259122601226112262>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 17:55

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:В моей ссылке как раз и говорится о пугалках эксперта Макогона. Взять эксперта в кавычки не могу - он всё-таки "бывший руководитель украинской газотранспортной системы".
Но вы, так понимаю, больше доверяете эксперту Макогону, чем сегодняшнему главе „Нафтогаза України“ Роману Чумаку.

Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю...
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

М. Жванецкий

Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:00

  ЛАД написав:Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.

Буде -10-15, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10.
І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились. :)
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:01

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.

По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание.
.........
Позднее в книге Боба Вудворда «Война», опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны [США]»
https://www.bbc.com/russian/articles/cg453npwn2qo
Интересная заметка о западной демократии.

Нічого не змінилося з часів журналу "Крокодил" з карикатурами на дядю Сема: у ніх нєгров лінчуют
Разница в том, что я цитировал совсем не журнал "Крокодил".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:04

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.

Буде -10-15, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10.
І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились. :)

По нынешним зимам сомневаюсь, что будет. Разве что на 2-3 дня. Посмотрим.
Но вообще-то я не об этом, а просто об апокалиптических прогнозах.

P.s. Прошло уже 2 месяца зимы. Из 3.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 січ, 2025 18:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:09

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Це ж треба прибити на вході форума!
Може це донесеться "на гору" і хоч трохи почнуть в цьому напрямку йти?
ты как с луны свалился, здесь уже нет людей верующих в то что можно все нормально организовать, хотя бы имитируя справедливость и человеческое отношение к людям. Единственный спорный вопрос куда с этим всем грузом мы долетим, на какую глубину деградации. Может на такую что будет совок при свечах вспоминать и завидовать рф. Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.
Ну так отож!
Це лютий треш! Трешняк 100500того левела!

Як(чи що саме) людей перетворило на цинічних істот?
Що саме обломило людям оті моральні і загальнолюдські цінності?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:10

У Генштабі підтримують ідею кримінальної відповідальності ТЦК за «бусифікацію», – Мазурашу
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Чет 30 січ, 2025 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:14

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". :D :D
Дивна життєва позиція.
Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.

Ви точно прочитали весь допис? :lol:
"При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста." :roll:

Проблема в том, что даже при суперпрофессионалах ковид никуда бы не делся. Во всём мире происходило одно и то же. Мы просто копировали. Во всём мире нет профессионалов?
Наша "демографическая катастрофа" (некоторые, правда, считают, что это хорошо) тоже не очень зависит от профессионализма наших управленцев. Что они могут/могли сделать в условиях войны? Разве что закрыть границы для всех.
Предотвратить войну не обещал ни один из кандидатов кроме Зеленского (и не сделал бы). Он, к сожалению, тоже не решился. Это практически единственное, что я ставлю ему в вину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:15

Не так, а так©

  Wirująświatła написав:прямо сейчас еду в поезде и смотрю. Фильм прикольный.
Нє, ну так не трешово...
От би написав - "їду в бусіку і дивлюсь... як все життя перед очима пропливає..." :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:17

250-килограммовая фугасная бомба ФАБ-250 M-54 на сбитом украинском дроне E-300 Enterprise

https://t.me/oko18_channel/15007?single

Стесняюсь спросить а зачем на дроне кресло?

Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:18

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:прямо сейчас еду в поезде и смотрю. Фильм прикольный.
Нє, ну так не трешово...
От би написав - "їду в бусіку і дивлюсь... як все життя перед очима пропливає..." :D

Кстати еду в карпаты. А там по горам в румынию. Или нет. :lol:
Wirująświatła
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