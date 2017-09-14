ЛАД написав:В моей ссылке как раз и говорится о пугалках эксперта Макогона. Взять эксперта в кавычки не могу - он всё-таки "бывший руководитель украинской газотранспортной системы". Но вы, так понимаю, больше доверяете эксперту Макогону, чем сегодняшнему главе „Нафтогаза України“ Роману Чумаку.
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил: - Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю... Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
М. Жванецкий
Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.
По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.
По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание. ......... Позднее в книге Боба Вудворда «Война», опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны [США]»
Успіх написав:Це ж треба прибити на вході форума! Може це донесеться "на гору" і хоч трохи почнуть в цьому напрямку йти?
ты как с луны свалился, здесь уже нет людей верующих в то что можно все нормально организовать, хотя бы имитируя справедливость и человеческое отношение к людям. Единственный спорный вопрос куда с этим всем грузом мы долетим, на какую глубину деградации. Может на такую что будет совок при свечах вспоминать и завидовать рф. Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.
Ну так отож! Це лютий треш! Трешняк 100500того левела!
Як(чи що саме) людей перетворило на цинічних істот? Що саме обломило людям оті моральні і загальнолюдські цінності?
andrijk777 написав:Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". Дивна життєва позиція. Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.
Ви точно прочитали весь допис? "При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста."
Проблема в том, что даже при суперпрофессионалах ковид никуда бы не делся. Во всём мире происходило одно и то же. Мы просто копировали. Во всём мире нет профессионалов? Наша "демографическая катастрофа" (некоторые, правда, считают, что это хорошо) тоже не очень зависит от профессионализма наших управленцев. Что они могут/могли сделать в условиях войны? Разве что закрыть границы для всех. Предотвратить войну не обещал ни один из кандидатов кроме Зеленского (и не сделал бы). Он, к сожалению, тоже не решился. Это практически единственное, что я ставлю ему в вину.