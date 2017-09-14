whois2010 написав:Дронів, за його словами, як автівок на дорозі - нескінченним потоком. Наші теж не відстають: з баби яги в'їб@ли скидами по своїм.
Так, і таке буває. А буває, що і арта помиляється...
whois2010 написав:але розповідав про людей, які просто стоять не ворушаться і мовчать. Чи вилікує хто цих героїв після війни
Думаю, що Будівельник вилікує цих героїв своїми розповідями про його надважливість в тилу і як моцно його сини волонтерили, але не пішли на фронт Головне, перед зустріччю з такими героями бажано, щоб Будівельник одягнув чистий костюм і мешти...
ЛАД написав:Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.
Буде -10-15, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10. І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились.
По нынешним зимам сомневаюсь, что будет. Разве что на 2-3 дня. Посмотрим. Но вообще-то я не об этом, а просто об апокалиптических прогнозах.
P.s. Прошло уже 2 месяца зимы. Из 3.
Є така неприємна штука, як прогнозований баланс споживання електроенергії, якщо його покрити всіма наявними можливостями не можна, то йдуть відключення. Восени, цей баланс показував, що при зниженні нижче -10, будуть відключення, навіть без обстрілів, якщо додавати обстріли, то відключення будуть ще більшими, ось з цього і виходили при прогнозуванні. Як на мене, то краще бути готовим до гіршого, а якщо його не сталося, то супер. Якби вийшло як оптимістичними шашликами, це був би шок для всіх...
Ці зимові місяці були аномально теплими.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 30 січ, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:обто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". Дивна життєва позиція.
Нормальная жизненная позиция. Если вы собираетесь жениться на черной вдове, которая до вас похоронила пять мужей, никогда не делайте этого, вы скоро будете шестым усопшим с вероятностью 100 %, почему, а хз. Говорят космонавт Комаров не смог помочиться на колесо автобуса перед полетом.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 30 січ, 2025 18:37, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:обто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". Дивна життєва позиція.
Нормальная жизненная позиция. Если вы собираетесь жениться на черной вдове, которая до вас похоронила пять мужей, никогда не делайте этого, вы скоро будете шестым усопшим с вероятностью 100 %, почему, а хз.
"Один раз - випадковість, два - збіг, три - закономірність..."
Wirująświatła написав:Стесняюсь спросить а зачем на дроне кресло?
Для автопилота😁 А это точно кресло? Учитывая, что самолёт перевернут, положение этого предмета выглядит несколько неестественно. Впрочем, поскольку я подслеповат, придумаю объяснение и для кресла. В открытых источниках уже проскакивала информация, что у нас переделывают в беспилотники легкомоторные самолёты. На фото, если это не туфта, явно такой случай. Демонтаж кресла мог быть сочтен экономически или технически нецелесообразным.