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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1226012261122621226312264 ... 12268>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:20

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:прямо сейчас еду в поезде и смотрю. Фильм прикольный.
Нє, ну так не трешово...
От би написав - "їду в бусіку і дивлюсь... як все життя перед очима пропливає..." :D

Кстати еду в карпаты. А там по горам в румынию.

Без приписного и военника через блок-посты ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:23

pesikot кис кис какие блок посты?

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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 18:27, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:25

  whois2010 написав:Дронів, за його словами, як автівок на дорозі - нескінченним потоком. Наші теж не відстають: з баби яги в'їб@ли скидами по своїм.
Так, і таке буває.
А буває, що і арта помиляється...
  whois2010 написав:але розповідав про людей, які просто стоять не ворушаться і мовчать. Чи вилікує хто цих героїв після війни
Думаю, що Будівельник вилікує цих героїв своїми розповідями про його надважливість в тилу і як моцно його сини волонтерили, але не пішли на фронт :lol: :mrgreen:
Головне, перед зустріччю з такими героями бажано, щоб Будівельник одягнув чистий костюм і мешти... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:29

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.

Буде -10-15, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10.
І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились. :)

По нынешним зимам сомневаюсь, что будет. Разве что на 2-3 дня. Посмотрим.
Но вообще-то я не об этом, а просто об апокалиптических прогнозах.

P.s. Прошло уже 2 месяца зимы. Из 3.

Є така неприємна штука, як прогнозований баланс споживання електроенергії, якщо його покрити всіма наявними можливостями не можна, то йдуть відключення.
Восени, цей баланс показував, що при зниженні нижче -10, будуть відключення, навіть без обстрілів, якщо додавати обстріли, то відключення будуть ще більшими, ось з цього і виходили при прогнозуванні.
Як на мене, то краще бути готовим до гіршого, а якщо його не сталося, то супер.
Якби вийшло як оптимістичними шашликами, це був би шок для всіх...

Ці зимові місяці були аномально теплими. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 30 січ, 2025 18:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:29

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:прямо сейчас еду в поезде и смотрю. Фильм прикольный.
Нє, ну так не трешово...
От би написав - "їду в бусіку і дивлюсь... як все життя перед очима пропливає..." :D

Кстати еду в карпаты. А там по горам в румынию. Или нет. :lol:

І що до мене вгості не заїдеш?
Попили б разом чаю в ТЦК :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:30

  andrijk777 написав:обто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис".
Дивна життєва позиція.

Нормальная жизненная позиция. Если вы собираетесь жениться на черной вдове, которая до вас похоронила пять мужей, никогда не делайте этого, вы скоро будете шестым усопшим с вероятностью 100 %, почему, а хз.
Говорят космонавт Комаров не смог помочиться на колесо автобуса перед полетом.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 30 січ, 2025 18:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:32

  Успіх написав:І що до мене вгості не заїдеш?
Попили б разом чаю в ТЦК
я в костюме мавпы, боюсь во львове мавпам чай не продают.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:35

  freeze написав:
  andrijk777 написав:обто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис".
Дивна життєва позиція.

Нормальная жизненная позиция. Если вы собираетесь жениться на черной вдове, которая до вас похоронила пять мужей, никогда не делайте этого, вы скоро будете шестым усопшим с вероятностью 100 %, почему, а хз.

"Один раз - випадковість, два - збіг, три - закономірність..." :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Стесняюсь спросить а зачем на дроне кресло?
Бо цей дрон це перероблений літак а-22
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:36

  Wirująświatła написав:Стесняюсь спросить а зачем на дроне кресло?

Для автопилота😁
А это точно кресло? Учитывая, что самолёт перевернут, положение этого предмета выглядит несколько неестественно.
Впрочем, поскольку я подслеповат, придумаю объяснение и для кресла. В открытых источниках уже проскакивала информация, что у нас переделывают в беспилотники легкомоторные самолёты. На фото, если это не туфта, явно такой случай. Демонтаж кресла мог быть сочтен экономически или технически нецелесообразным.
Сибарит
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