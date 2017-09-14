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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:36

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:Стесняюсь спросить а зачем на дроне кресло?
Бо цей дрон це перероблений літак а-22

Дякую
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:36

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І що до мене вгості не заїдеш?
Попили б разом чаю в ТЦК
я в костюме мавпы, боюсь во львове мавпам чай не продают.

Тюююююю, заїзджай до мене вгості - дам тобі "костюм ТЦКашника" :D
Відчуєш себе володарем життя! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:37

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Стесняюсь спросить а зачем на дроне кресло?

Для автопилота😁
А это точно кресло? Учитывая, что самолёт перевернут, положение этого предмета выглядит несколько неестественно.
Впрочем, поскольку я подслеповат, придумаю объяснение и для кресла. В открытых источниках уже проскакивала информация, что у нас переделывают в беспилотники легкомоторные самолёты. На фото, если это не туфта, явно такой случай. Демонтаж кресла мог быть сочтен экономически или технически нецелесообразным.
как бы не оказалось что эти дроны летают с пилотами...
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:40

  _Mykola_ написав:Ви точно прочитали весь допис? :lol:
"При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста." :roll:

Ви точно прочитали ВЕСЬ допис? :lol:
Там написано про "фартового неуёмехи Блохина". Відповідно Зе позиціонується як "нефартовий неуёмеха".
"нет профессионализма" - а 73% не бачили цього в 2019?
"кто им давал полномочия?" - повноваження їм дав Зеленський. Така система влади в Україні, і не тільки в Україні. Зе в цьому плані нічим від інших президентів України не відрізняється.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Ітоги подвєдьом" (с)

1) Заведомо создает условия: в ISW раскусили планы Путина по соглашению с Украиной
Заявления российского диктатора Путина о нелегитимности украинских властей и возможного мирного соглашения, в будущем могут стать поводом для нарушения любых договоренностей с Украиной.

На это обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW) в своем свежем обзоре. "Путин дал понять, что не будет считать мирные соглашения обязательными для выполнения, прикрываясь указом президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Но, даже если этот указ отменят, Путин найдет новые причины для нарушения соглашения", - констатировали аналитики.

В ISW считают, что Кремль создает юридическую почву для невыполнения любых будущих соглашений, манипулируя ложными интерпретациями украинских законов.

Аналитики Института объяснили действия Путина, который уже заявил, что Зеленский не легитимен и с ним переговоры он вести не будет, а Верховная Рада является якобы единственной законной властью в Украине. Однако уже сейчас он призывает ее к неконституционным действиям, которые затем будут использованы для того, чтобы и ее объявить "нелегитимной", и после этого оправдать свои требования полной смены власти в Украине и нежелание вести переговоры.

2) "Вымышленное государство": кандидат в президенты Румынии призвал разделить Украину
В интервью Romania TV политик заявил, что в случае своего избрания президентом выступал бы за "возвращение" территорий, которые являются частью Украины. По его словам, сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы. Он уверен, что разделение соседней страны произойдет после мирных переговоров:

"Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется с поляками, и Малороссия".

Ещё один "собиратель земель"

3) Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Ради
Інтернет-видання "Лівий берег" пише, що йдеться про відсторонення Порошенка терміном на шість місяців. Голова регламентного комітету Сергій Кальченко наголосив, що надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада. Це може відбутися вже наступного тижня.
...
Під час обговорення нардеп від Слуги народу Микита Потураєв розповів, що 19 грудня 2024 року Порошенко облаяв свого колегу по парламенту Богдана Яременка. Той дорікнув п’ятому президенту за те, що він пропустив засідання Ради, де мали розглядати проєкт постанови щодо звільнення з керівної посади співголови депутатської групи "Опозиційна платформа за життя та мир" Юрія Бойка.

В этом прекрасно всё ...

Проституток во время заседания вызывать - можно
С ОПЗЖ в дёсна долбится - можно. Никого из ОПЗЖ не отстранили от заседаний

А сколько было мордобоев, за всю историю Верховной Рады. Никто никого не отстранял

Но Порошенко - это другое.
Кстати, начинаю подсчёт полезных хомячков, после такой новости )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:42

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:І що до мене вгості не заїдеш?
Попили б разом чаю в ТЦК
я в костюме мавпы, боюсь во львове мавпам чай не продают.

Тюююююю, заїзджай до мене вгості - дам тобі "костюм ТЦКашника" :D
Відчуєш себе володарем життя! :mrgreen:

Интересно что будет если прийти в тцк в костюме Иисуса
https://personage.ua/karnavalnyy-kostyu ... eGEALw_wcB

Бандерлог поверит что перед ним Сын Божий?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:42

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
По решению нового руководства Пентагона, у отставного председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, известного своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отобрали личную охрану и допуск к секретной информации.

По словам министра обороны Пита Хегсета, это распоряжение стало одним из его первых шагов в новой должности. Он также обратился к официальным структурам с просьбой расследовать «поведение» генерала Милли и пересмотреть его воинское звание.
.........
Позднее в книге Боба Вудворда «Война», опубликованной в прошлом году, генерал Милли назвал Трампа «фашистом до мозга костей» и «самым опасным человеком для этой страны [США]»
https://www.bbc.com/russian/articles/cg453npwn2qo
Интересная заметка о западной демократии.

Нічого не змінилося з часів журналу "Крокодил" з карикатурами на дядю Сема: у ніх нєгров лінчуют

Мені більше подобалось читати "Перець"
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:45

  konstantin kirovograd написав:У Генштабі підтримують ідею кримінальної відповідальності ТЦК за «бусифікацію», – Мазурашу

То есть будут драть 3 шкуры не только с ухылянтов но и с тцкашников в качестве отмазки от тяжелой статьи. Логично, давно пора.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:46

  freeze написав:
  andrijk777 написав:обто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис".
Дивна життєва позиція.

Нормальная жизненная позиция. Если вы собираетесь жениться на черной вдове, которая до вас похоронила пять мужей, никогда не делайте этого, вы скоро будете шестым усопшим с вероятностью 100 %, почему, а хз.

Такий вибір зробив народ України!!! Ми не можемо відповідати за вибір народу. Та і критикувати цей вибір - якесь трохи глупе заняття.
Я особисто голосував за По.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:46

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.

Буде -10-15, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10.
І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились. :)

Слава Богу за погоду!
Ще перетриватись у лютому і далі весна.
Vadim_
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