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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1226212263122641226512266 ... 12268>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:47

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Це ж треба прибити на вході форума!
Може це донесеться "на гору" і хоч трохи почнуть в цьому напрямку йти?
ты как с луны свалился, здесь уже нет людей верующих в то что можно все нормально организовать, хотя бы имитируя справедливость и человеческое отношение к людям. Единственный спорный вопрос куда с этим всем грузом мы долетим, на какую глубину деградации. Может на такую что будет совок при свечах вспоминать и завидовать рф. Цивилизация показала свое слабое место - падение моральных и общечеловеческих ценностей.
Ну так отож!
Це лютий треш! Трешняк 100500того левела!

Як(чи що саме) людей перетворило на цинічних істот?
Що саме обломило людям оті моральні і загальнолюдські цінності?

Простите, а можно поподробней об этих моральных и общечеловеческих?
Вы стареете, если начали переживать как раньше было хорошо. Это признак того что за цивилизацией и молодыми вы уже не поспеваете, а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:47

  Wirująświatła написав:как бы не оказалось что эти дроны летают с пилотами...

Бусифицированных страдальцев привязывают к перевернутому креслу и отправляют таранить НПЗ?
Если бы в этом самолетике нашли останки, об этом трубили бы все Ваши 300 каналов.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:52

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:как бы не оказалось что эти дроны летают с пилотами...

Бусифицированных страдальцев привязывают к перевернутому креслу и отправляют таранить НПЗ?
Если бы в этом самолетике нашли останки, об этом трубили бы все Ваши 300 каналов.

Помните ил с украинскими пленными сбитым в белгороде? Что и кто трубил, сколько останков было найдено и чьи они. Так тихо эту историю замяли обе стороны.

https://nv.ua/ukraine/events/katastrofa ... 84356.html

9 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинских военнопленных на борту Ил-76 не было, но Украина точно не знает, живы ли те бойцы, которых должны были вернуть.

1 марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила о готовности передать Украине тела погибших украинских военных, которые якобы погибли во время катастрофы военно-транспортного самолета Ил-76.

2 марта представитель ГУР Андрей Юсов назвал это заявление странным, поскольку Украина уже подавала запросы на возвращение тел, но РФ на них никак не реагировала

А теперь отреагировала и это странно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 18:57, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:53

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:Тобто тупо спихнути все на фарт це "блискучий допис". :D :D
Дивна життєва позиція.
Я вважаю така позиція від безвиході. Люди бачать(нарешті) деякий тупік і придумують якісь екзотичні причини чому все це стається/сталось.

Ви точно прочитали весь допис? :lol:
"При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста." :roll:

Проблема в том, что даже при суперпрофессионалах ковид никуда бы не делся. Во всём мире происходило одно и то же. Мы просто копировали. Во всём мире нет профессионалов?
Наша "демографическая катастрофа" (некоторые, правда, считают, что это хорошо) тоже не очень зависит от профессионализма наших управленцев. Что они могут/могли сделать в условиях войны? Разве что закрыть границы для всех.
Предотвратить войну не обещал ни один из кандидатов кроме Зеленского (и не сделал бы). Он, к сожалению, тоже не решился. Это практически единственное, что я ставлю ему в вину.

Та много чего слелать можно было: _не закрывать_ кордоны - один из вариантов.

Естественно никто не обещал: это для _всех_ остальных само бы произошло.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 18:54

За крок до перевороту думок©

  stm написав:а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!

Все нормально, падаєм!©
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Швеция объявила о самом большом пакете военной помощи для Украины
Министр обороны Швеции Пол Йонсон объявил о предоставлении Украине рекордного пакета военной помощи примерно на 1,2 миллиарда долларов США. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам министра, примерно 90 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.

"Еще примерно 250 миллионов долларов будет направлено на различные международные фонды. 178 миллионов долларов будет направлено на "датскую модель", по которой привлекаются средства для оборонно-промышленного комплекса Украины", - сказано в его посте.
Видео дня

Правительство страны сейчас ведет переговоры с поставщиками в Швеции и Европе по поставкам приоритетного оборудования, такого как артиллерия и беспилотники.

"Помощь только до конца года"(с)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:05

  Успіх написав:
  stm написав:а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!

Все нормально, падаєм!©
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:13

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Стесняюсь спросить а зачем на дроне кресло?

Для автопилота😁
А это точно кресло? Учитывая, что самолёт перевернут, положение этого предмета выглядит несколько неестественно.
Впрочем, поскольку я подслеповат, придумаю объяснение и для кресла. В открытых источниках уже проскакивала информация, что у нас переделывают в беспилотники легкомоторные самолёты. На фото, если это не туфта, явно такой случай. Демонтаж кресла мог быть сочтен экономически или технически нецелесообразным.
как бы не оказалось что эти дроны летают с пилотами...

Так Бангладешців якраз для цього і набирають. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:14

  pesikot написав:"Ітоги подвєдьом" (с)

1) Заведомо создает условия: в ISW раскусили планы Путина по соглашению с Украиной
Заявления российского диктатора Путина о нелегитимности украинских властей и возможного мирного соглашения, в будущем могут стать поводом для нарушения любых договоренностей с Украиной.

На это обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW) в своем свежем обзоре. "Путин дал понять, что не будет считать мирные соглашения обязательными для выполнения, прикрываясь указом президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Но, даже если этот указ отменят, Путин найдет новые причины для нарушения соглашения", - констатировали аналитики.

В ISW считают, что Кремль создает юридическую почву для невыполнения любых будущих соглашений, манипулируя ложными интерпретациями украинских законов.

Аналитики Института объяснили действия Путина, который уже заявил, что Зеленский не легитимен и с ним переговоры он вести не будет, а Верховная Рада является якобы единственной законной властью в Украине. Однако уже сейчас он призывает ее к неконституционным действиям, которые затем будут использованы для того, чтобы и ее объявить "нелегитимной", и после этого оправдать свои требования полной смены власти в Украине и нежелание вести переговоры.

2) "Вымышленное государство": кандидат в президенты Румынии призвал разделить Украину
В интервью Romania TV политик заявил, что в случае своего избрания президентом выступал бы за "возвращение" территорий, которые являются частью Украины. По его словам, сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы. Он уверен, что разделение соседней страны произойдет после мирных переговоров:

"Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется с поляками, и Малороссия".

Ещё один "собиратель земель"

3) Регламентний комітет підтримав відсторонення Порошенка від засідань Ради
Інтернет-видання "Лівий берег" пише, що йдеться про відсторонення Порошенка терміном на шість місяців. Голова регламентного комітету Сергій Кальченко наголосив, що надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада. Це може відбутися вже наступного тижня.
...
Під час обговорення нардеп від Слуги народу Микита Потураєв розповів, що 19 грудня 2024 року Порошенко облаяв свого колегу по парламенту Богдана Яременка. Той дорікнув п’ятому президенту за те, що він пропустив засідання Ради, де мали розглядати проєкт постанови щодо звільнення з керівної посади співголови депутатської групи "Опозиційна платформа за життя та мир" Юрія Бойка.

В этом прекрасно всё ...

Проституток во время заседания вызывать - можно
С ОПЗЖ в дёсна долбится - можно. Никого из ОПЗЖ не отстранили от заседаний

А сколько было мордобоев, за всю историю Верховной Рады. Никто никого не отстранял

Но Порошенко - это другое.
Кстати, начинаю подсчёт полезных хомячков, после такой новости )
а яких ти коментарів хочеш?))) Я днів 10 тому написав, що шоколадного будуть потрошити :lol:
Він занадто жирне порося щоб його в таку голодуху лишили в спокою.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:16

  Wirująświatła написав:Интересно что будет если прийти в тцк в костюме Иисуса

Ну так йди, там зрадіють.
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