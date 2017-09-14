pesikot написав:

Заявления российского диктатора Путина о нелегитимности украинских властей и возможного мирного соглашения, в будущем могут стать поводом для нарушения любых договоренностей с Украиной.



На это обратили внимание аналитики Института по изучению войны (ISW) в своем свежем обзоре. "Путин дал понять, что не будет считать мирные соглашения обязательными для выполнения, прикрываясь указом президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Но, даже если этот указ отменят, Путин найдет новые причины для нарушения соглашения", - констатировали аналитики.



В ISW считают, что Кремль создает юридическую почву для невыполнения любых будущих соглашений, манипулируя ложными интерпретациями украинских законов.



Аналитики Института объяснили действия Путина, который уже заявил, что Зеленский не легитимен и с ним переговоры он вести не будет, а Верховная Рада является якобы единственной законной властью в Украине. Однако уже сейчас он призывает ее к неконституционным действиям, которые затем будут использованы для того, чтобы и ее объявить "нелегитимной", и после этого оправдать свои требования полной смены власти в Украине и нежелание вести переговоры.

В интервью Romania TV политик заявил, что в случае своего избрания президентом выступал бы за "возвращение" территорий, которые являются частью Украины. По его словам, сейчас мир меняется, поэтому будут меняться и границы. Он уверен, что разделение соседней страны произойдет после мирных переговоров:



"Итак, у нас есть Северная Буковина, у нас есть Буджак, у нас есть Северный Мармарош из бывшего Закарпатья, то, что осталось от венгров, Львов, который останется с поляками, и Малороссия".

Інтернет-видання "Лівий берег" пише, що йдеться про відсторонення Порошенка терміном на шість місяців. Голова регламентного комітету Сергій Кальченко наголосив, що надалі за рекомендацію комітету має проголосувати Верховна Рада. Це може відбутися вже наступного тижня.

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Під час обговорення нардеп від Слуги народу Микита Потураєв розповів, що 19 грудня 2024 року Порошенко облаяв свого колегу по парламенту Богдана Яременка. Той дорікнув п’ятому президенту за те, що він пропустив засідання Ради, де мали розглядати проєкт постанови щодо звільнення з керівної посади співголови депутатської групи "Опозиційна платформа за життя та мир" Юрія Бойка.



"Ітоги подвєдьом" (с)Ещё один "собиратель земель"В этом прекрасно всё ...Проституток во время заседания вызывать - можноС ОПЗЖ в дёсна долбится - можно. Никого из ОПЗЖ не отстранили от заседанийА сколько было мордобоев, за всю историю Верховной Рады. Никто никого не отстранялНо Порошенко - это другое.Кстати, начинаю подсчёт полезных хомячков, после такой новости )