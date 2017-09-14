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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122631226412265122661226712268>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:17

  flyman написав:
  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

дик, носії паспортів - внутрішні окупанти, яких досі "щимить Бандера, УНСО, УПА та інші нацики", до яких, навіть, на 3й рік повномаштабки не дійшло що руській мір закінчується там де є руський язик

Ти мабуть Червинського не слухав, якого тут тричі різні форумчани викладали інтерв'ю?
Так він прямим текстом вказав, що вважає -- питання мови та церкви не на часі під час війни.

А він точно не "носій паспорту, внутрішній окупант" або людина, до якої "не доходить".
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:17

  Wirująświatła написав:2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе

Логика - это не твоё
Поэтому, у тебя изначально неправильные условия приводят к неправильным выводам

Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.
Растят детей и за гораздо меньшие суммы

Если б у тебя были дети, ты бы об этом знал, чё-почём

Кстати, Виталька, а чё так ?
Тебе уже полтос, а детей так и не наделал за всё это время ?
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 30 січ, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:18

  andrijk777 написав:"нет профессионализма" - а 73% не бачили цього в 2019?
"кто им давал полномочия?" - повноваження їм дав Зеленський. Така система влади в Україні, і не тільки в Україні. Зе в цьому плані нічим від інших президентів України не відрізняється.

На жаль, схоже таки не бачили.
Перше відео від Радіо Свобода, старанно обходили, хоча воно показало істинне лице і принципи управління. На жаль відрізняється, і не в кращу сторону, уникнути війни, як то зміг свого часу Кучма, він не зміг, як не зміг закінчити війну коли для цього були умови. "Два-три тижні", то про першу можливість припинення війни весною 2022, але вибір був зроблений продовжити... :evil:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:19

  Vadim_ написав:Мені більше подобалось читати "Перець"

Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував. :lol:
Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  stm написав:а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!

Все нормально, падаєм!
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:24

  Faceless написав:230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
этож не кредит с аннуитетом. На начальном этапе надо меньше, потом потребности растут. Айфон, водитель, охранник, прислуга.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:24

  freeze написав:
  airmax78 написав:
  Примат написав:Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю

І цілком можливо що останній.

Поностальгировал, вспомнил всех)))
Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче.
Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили.
К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия :?: Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста.
Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому.
Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.

тепер можна писати що нафартовий, бо раніше це сприймалось в штики "активістами"
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:27

  Water написав:
  Vadim_ написав:Мені більше подобалось читати "Перець"

Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував. :lol:
Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.

Літературна газета, Техніка молодьожі, Юний технік, Чєловєк і закон, Ровєснік, Перець, Крокодил, Знак вопроса, Огоньок - що я читав. От до речі, в цьому плані срср був крутим. Але зараз все це в інтернетах теж є
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 30 січ, 2025 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:27

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
этож не кредит с аннуитетом. На начальном этапе надо меньше, потом потребности растут. Айфон, водитель, охранник, прислуга.
Тоді 50к замало, бо якщо "напочатку менше", то одяг, іграшки, дитяче харчування і інші підгузки можуть легко зʼїсти оті 230 баксів на місяць, і "напотім більше" якось вже хвате. Доведеться зекономити на іфоні і прислузі, бо ще ж треба на штори в школу
Але оця оцінка витрат за 18 років це в принципі дурнею маяться. Ви ще інвестиції в туалетний папір за життя порахуйте і заявіть як дорого срати
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:28

  Wirująświatła написав: ... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..

Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.

  Wirująświatła написав:(флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)

Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію :mrgreen:
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