|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:17
flyman написав: ЛАД написав:
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
дик, носії паспортів - внутрішні окупанти, яких досі "щимить Бандера, УНСО, УПА та інші нацики", до яких, навіть, на 3й рік повномаштабки не дійшло що руській мір закінчується там де є руський язик
Ти мабуть Червинського не слухав, якого тут тричі різні форумчани викладали інтерв'ю?
Так він прямим текстом вказав, що вважає -- питання мови та церкви не на часі під час війни.
А він точно не "носій паспорту, внутрішній окупант" або людина, до якої "не доходить".
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 29890
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:17
Wirująświatła написав:
2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе
Логика - это не твоё
Поэтому, у тебя изначально неправильные условия приводят к неправильным выводам
Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.
Растят детей и за гораздо меньшие суммы
Если б у тебя были дети, ты бы об этом знал, чё-почём
Кстати, Виталька, а чё так ?
Тебе уже полтос, а детей так и не наделал за всё это время ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 30 січ, 2025 19:18, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11110
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:18
andrijk777 написав:
"нет профессионализма" - а 73% не бачили цього в 2019?
"кто им давал полномочия?" - повноваження їм дав Зеленський. Така система влади в Україні, і не тільки в Україні. Зе в цьому плані
нічим від інших президентів України не відрізняється.
На жаль, схоже таки не бачили.
Перше відео від Радіо Свобода, старанно обходили, хоча воно показало істинне лице і принципи управління. На жаль відрізняється, і не в кращу сторону, уникнути війни, як то зміг свого часу Кучма, він не зміг, як не зміг закінчити війну коли для цього були умови. "Два-три тижні", то про першу можливість припинення війни весною 2022, але вибір був зроблений продовжити...
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 5426
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 668 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:19
Vadim_ написав:
Мені більше подобалось читати "Перець"
Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував.
Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2793
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:20
Wirująświatła написав: Успіх написав: stm написав:
а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!
Все нормально, падаєм!
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35710
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 8127 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:24
Faceless написав:
230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
этож не кредит с аннуитетом. На начальном этапе надо меньше, потом потребности растут. Айфон, водитель, охранник, прислуга.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 19:25, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27548
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:24
freeze написав: airmax78 написав: Примат написав:
Зеленский самый лучший президент, который был в Украине за всю историю
І цілком можливо що останній.
Поностальгировал, вспомнил всех)))
Зеленский однозначно самый нефартовый президент страны, тут думаю никто не будет спорить. Потому что это очевидно и однозначно. Всё правление его какой-то лютейший трэш проблем. Даже не будем упоминать, что он надул всех и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Но это великое ковид-сидение страны в карантине, шашлыки, жуткая война. То понятно, что Зеленский не создавал ковид, сам не разминировал Чонгар, в меру умственных способностей борется с агрессором, да еще боневтик, чем почти поставил себя почти на один пьедестал с Сальвадором Альенде. Но кому от этого легче.
Все знают Блохина. Отличный суперфутболист. Но все признают никчемный малограмотный тренер зазнайка. Но Блохин фартовый. При нем мы вышли в 1/4 финала чемпионата мира, это достижение скорее всего не будет повторено никогда. Это было единение всей страны, и ватников, и антиватников. Я помню тот момент, я с криком ААААААААА выбежал ночью на улицу, и одновременно со мной выбежали сотни людей, которые поздравляли и обнимали друг друга, авто ездили и беспрерывно сигналили.
К сожалению, после фартового неуёмехи Блохина, в стране началась эпоха великого срача, много руководителей, но ситуация всё более ухудшается. При нефартовом Зеленском ситуация стала критической. Потому что нет профессионализма. Потому что вместо главы Рады и главы правительства в стране рулят Ермаки и Подоляки, кто эти люди решающие наши судьбы, кто им давал полномочия
Что будет дальше? Страна уже вошла в эпоху демографической катастрофы, а при том еще ничего не закончилось. Как только будет малейшее прекращение огня за рубеж безвозвратно чухнут еще миллионы людей детородного возраста.
Вспомнилось смутное время, Борис Годунов, по-моему полнейшая аналогия Зеленскому.
Все признают, что Борис Годунов был в целом хороший человек и старался на благо государства, но не фартовый, и вошел в историю как символ беды и смутного времени.
тепер можна писати що нафартовий, бо раніше це сприймалось в штики "активістами"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38158
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:27
Water написав: Vadim_ написав:
Мені більше подобалось читати "Перець"
Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував.
Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.
Літературна газета, Техніка молодьожі, Юний технік, Чєловєк і закон, Ровєснік, Перець, Крокодил, Знак вопроса, Огоньок - що я читав. От до речі, в цьому плані срср був крутим. Але зараз все це в інтернетах теж є
Востаннє редагувалось whois2010
в Чет 30 січ, 2025 19:28, всього редагувалось 1 раз.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 839
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:27
Wirująświatła написав: Faceless написав:
230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
этож не кредит с аннуитетом. На начальном этапе надо меньше, потом потребности растут. Айфон, водитель, охранник, прислуга.
Тоді 50к замало, бо якщо "напочатку менше", то одяг, іграшки, дитяче харчування і інші підгузки можуть легко зʼїсти оті 230 баксів на місяць, і "напотім більше" якось вже хвате. Доведеться зекономити на іфоні і прислузі, бо ще ж треба на штори в школу
Але оця оцінка витрат за 18 років це в принципі дурнею маяться. Ви ще інвестиції в туалетний папір за життя порахуйте і заявіть як дорого срати
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35710
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 8127 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 19:28
Wirująświatła написав:
... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..
Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.
Wirująświatła написав:
(флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5452
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1336 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|82708
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256614
|
|
|6076
|901643
|
|