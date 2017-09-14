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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:28
Water написав: Vadim_ написав:
Мені більше подобалось читати "Перець"
Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано.
"Моделист-конструктор"
Water написав:
Радіогубітель не виписував.
Це ще тре зловити ту підписку.
Та й публікували там - ось вам схема з того, що ви ніколи не зможете купити
Water написав:
Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.
Естети )
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:30
Инфляция на рф бьет рекорды
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:33
Faceless написав:
Але оця оцінка витрат за 18 років це в принципі дурнею маяться
тут на ветке 80% написанного - дурня, а я чем хуже?
финансовый юмор) я думаю цифры от одного ребенка к другому могут отличаться в разы.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:38
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Але оця оцінка витрат за 18 років це в принципі дурнею маяться
тут на ветке 80% написанного - дурня, а я чем хуже?
И, как правило, эти 80% написаны тобой ))
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:39
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Але оця оцінка витрат за 18 років це в принципі дурнею маяться
финансовый юмор) я думаю цифры от одного ребенка к другому могут отличаться в разы.
Думаю не те що на порядок, а й на два може відрізнятися. Бо десь державний дитсадок і звичайна школа, де максимум "збори на штори", а можна приватний дитсадок (десь баксів 300), потім приватна прескул вже десь вдвічі дорожче, потім якийсь ліцей, курси/гуртки/секції, і суші/піцу не заборониш, і інші дрібниці.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:40
fler написав: Wirująświatła написав:
... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..
Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.
Wirująświatła написав:
(флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію
А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:41
Wirująświatła написав: fler написав: Wirująświatła написав:
... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..
Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.
Wirująświatła написав:
(флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію
А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
Скажу таємницю - чим менше косметики, тим дорожче виходить:)
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:41
О Соскін мене почув: "завозьте з Філіпінів а не Бангладеша"
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:43
UA написав: detroytred написав:
Цікавий момент!
З одного боку: навіщо примушувати несвідомих, коли ще є свідомі?!
З іншого: якщо на фронт забрати всіх свідомих, то залишаться самі несвідомі)). З якими потім свідому кашу не звариш.
Свідомість не можливо ввести Законом.
Свідомість це частина розуміння людиною справедливості.
Приймаючи несправедливий (з точи зору кого примушують воювати) Закон, Свідомість садять в нуль.
Звичайно Свідомий Песікот з відстрочкою вважає Закон про мобілізацію найвищою формою справедливості і він ЗА.
Але ж Песікот не воює.
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Це все лірика, зроблено те, що вже неможна виправити.
Влада втратила довіру боєздатних громадян.
Це назавжди.
афигеть...
"военный мирного времени" и младопенс МВС рассказывают что Песикоту и СТМ нужно их эащищать
в этом все прекрасно...
1-сортные на марше)))
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Додано: Чет 30 січ, 2025 19:44
Wirująświatła написав:
А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
яка ще косметика треба для вирощування дівчини? )
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