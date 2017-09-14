Додано: Чет 30 січ, 2025 19:49

Faceless написав: Wirująświatła написав: fler написав: Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.

Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію

А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе Скажу таємницю - чим менше косметики, тим дорожче виходить:) Скажу таємницю - чим менше косметики, тим дорожче виходить:)

"Познакомились на танцах в полутьме. Два раза посидели в темноте в кино. И сразу в загс. Отсюда и трагедии. Пришли из загса, она парик сняла, ресницы отстегнула, косметику смыла. Он глянул на нее, упал и, не приходя в сознание, уполз к соседке."

Зате трохи менше вірогідність розвитку ситуації(с) Л.М.Измайлов