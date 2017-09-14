RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12265122661226712268>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:44

  pesikot написав:
  Water написав: Радіогубітель не виписував. :lol:

Це ще тре зловити ту підписку.
Та й публікували там - ось вам схема з того, що ви ніколи не зможете купити

Так було замовлення, вже не пам'ятаю де саме, але шось замовляли у Харкові та мацкві.
Один транзистор для радіоприймача на одному транзисторі :lol: я придбав у Харкові, коли повертався з Кавказу. У Харкові радіомагазин був як клондайк.
Востаннє редагувалось Water в Чет 30 січ, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:44

  Water написав:Так Бангладешців якраз для цього і набирають. :lol:

Так перед єтим надо 5 лет в училище и сколько-то там лет практики, Хотаб може досконально розповісти , хоть він і гвинтокрила пілот
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3605
З нами з: 23.05.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:45

  Прохожий написав:
  UA написав:
  detroytred написав:Цікавий момент!
З одного боку: навіщо примушувати несвідомих, коли ще є свідомі?!
З іншого: якщо на фронт забрати всіх свідомих, то залишаться самі несвідомі)). З якими потім свідому кашу не звариш.

Свідомість не можливо ввести Законом.
Свідомість це частина розуміння людиною справедливості.
Приймаючи несправедливий (з точи зору кого примушують воювати) Закон, Свідомість садять в нуль.
Звичайно Свідомий Песікот з відстрочкою вважає Закон про мобілізацію найвищою формою справедливості і він ЗА.
Але ж Песікот не воює.
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Це все лірика, зроблено те, що вже неможна виправити.
Влада втратила довіру боєздатних громадян.
Це назавжди.

афигеть...
"военный мирного времени" и младопенс МВС рассказывают что Песикоту и СТМ нужно их эащищать
в этом все прекрасно...
1-сортные на марше)))

Высший сорт на марше )))

Визуальный контакт и продажа военного имущества - не проходят даром )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 30 січ, 2025 19:49, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11110
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:45

  Vadim_ написав:
  Water написав:Так Бангладешців якраз для цього і набирають. :lol:

Так перед єтим надо 5 лет в училище и сколько-то там лет практики, Хотаб може досконально розповісти , хоть він і гвинтокрила пілот

Можливо камікадзе власною персоною? :shock:
UPD: А, то вчать як правильно повернутись на базу, в даному випадку це зайве. :lol:
Востаннє редагувалось Water в Чет 30 січ, 2025 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:49

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  fler написав:Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.
Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію :mrgreen:

А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
Скажу таємницю - чим менше косметики, тим дорожче виходить:)

Зате трохи менше вірогідність розвитку ситуації

"Познакомились на танцах в полутьме. Два раза посидели в темноте в кино. И сразу в загс. Отсюда и трагедии. Пришли из загса, она парик сняла, ресницы отстегнула, косметику смыла. Он глянул на нее, упал и, не приходя в сознание, уполз к соседке." (с) Л.М.Измайлов :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 30 січ, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 09.02.09
Подякував: 668 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:50

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
яка ще косметика треба для вирощування дівчини? )

Ну яка, спершу театр, цирк, лаки-фарби для нігтів, очей, брекети, папізже тату, потім вуха, губи, цицьки, опа.
Water
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:51

  flyman написав:О Соскін мене почув: "завозьте з Філіпінів а не Бангладеша"
филиппинки уже не в моде. Современные богачи заводят макак
https://youtu.be/qIhvLRW7lIM?si=V-wNQOy-zJuUFPg4
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27549
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

среди тех у кого присутствуют мозги да, но к сожалению мозги функционируют у менее 27% населения, и этот факт подтверждается на этом форуме каждый день...
Прохожий
 
Повідомлень: 14000
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:52

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
яка ще косметика треба для вирощування дівчини? )

Шампусик, бритва для ног. Или бритва не косметика? Массажист. Маски для лица по 100 уе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27549
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 19:54

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
яка ще косметика треба для вирощування дівчини? )

Шампусик, бритва для ног. Или бритва не косметика?

То для твоїх абізян. :lol:
Water
 
Повідомлень: 2794
З нами з: 06.03.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12265122661226712268>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_, Water, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82708
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901643
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7378)
30.01.2025 18:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.