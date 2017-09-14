Це ще тре зловити ту підписку. Та й публікували там - ось вам схема з того, що ви ніколи не зможете купити
Так було замовлення, вже не пам'ятаю де саме, але шось замовляли у Харкові та мацкві. Один транзистор для радіоприймача на одному транзисторі я придбав у Харкові, коли повертався з Кавказу. У Харкові радіомагазин був як клондайк.
Востаннє редагувалось Water в Чет 30 січ, 2025 19:44, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Цікавий момент! З одного боку: навіщо примушувати несвідомих, коли ще є свідомі?! З іншого: якщо на фронт забрати всіх свідомих, то залишаться самі несвідомі)). З якими потім свідому кашу не звариш.
Свідомість не можливо ввести Законом. Свідомість це частина розуміння людиною справедливості. Приймаючи несправедливий (з точи зору кого примушують воювати) Закон, Свідомість садять в нуль. Звичайно Свідомий Песікот з відстрочкою вважає Закон про мобілізацію найвищою формою справедливості і він ЗА. Але ж Песікот не воює. Толку що він лежить на дивані та ЗА?. Це все лірика, зроблено те, що вже неможна виправити. Влада втратила довіру боєздатних громадян. Це назавжди.
афигеть... "военный мирного времени" и младопенс МВС рассказывают что Песикоту и СТМ нужно их эащищать в этом все прекрасно... 1-сортные на марше)))
Высший сорт на марше )))
Визуальный контакт и продажа военного имущества - не проходят даром )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 30 січ, 2025 19:49, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї. Дивно, що жодна жінка не спокусилася на таку пропозицію
А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
Скажу таємницю - чим менше косметики, тим дорожче виходить:)
Зате трохи менше вірогідність розвитку ситуації
"Познакомились на танцах в полутьме. Два раза посидели в темноте в кино. И сразу в загс. Отсюда и трагедии. Пришли из загса, она парик сняла, ресницы отстегнула, косметику смыла. Он глянул на нее, упал и, не приходя в сознание, уполз к соседке." (с) Л.М.Измайлов
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 30 січ, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.