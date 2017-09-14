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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:04
fler написав: Wirująświatła написав:
... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..
Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.
Как же меня мама вірастила на зарплату в 120 советских рублей ?, честно сказать дед с бабушкой сильно помогали в основном харчі , немного на одежду к школе, но без них просто нищета и єто из села помогали
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:05
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Шампусик, бритва для ног. Или бритва не косметика? Массажист. Маски для лица по 100 уе.
Это все точно для ребенка?
Или Вы рассматриваете выращивание ребенка до пенсии?
Есть же кейсы когда дети живут с родителями до 30 лет. Например никто не берет дочурку замуж. Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:06
Wirująświatła написав: Успіх написав: stm написав:
а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!
Все нормально, падаєм!©
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.
150 у.е. міс. * 12 * 18 = 32400
якщо з вишом
150 у.е. міс. * 12 * 23 = 41400
однушка в КРЖН "як з куща"
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 30 січ, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:06
ЛАД написав: andrijk777 написав:
............
Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
........
Простите, но это ваши домыслы, ни на чём не основанные.
По-перше "буде жити" - майбутній час, "зміниться" - майбутній час, "зненавидить" - майбутній час. Моя фраза це прогноз(передбачення). Слово "домысел" це щось, що не прикріплене фактами. Прогноз - фактично завжди є домислом. Слово "домысел" вживається зазвичай коли ми говоримо про минуле/теперішнє, тупо його вживати щодо майбутнього!
Охарактеризувати(замінити) прогноз словом "домысел" може тільки малоосвічена людина або це свідома маніпуляція.
По-друге я вжив "сильно сумніваюсь", тобто підкреслив
що це моя особиста думка а не факт.
І по-трете - а ваші "домисли" де? Ні разу не бачив ваших прогнозів. Ну звичайно, ЛАД
, ж не лох. Нафіг йому давати прогнози, з яких потім інші будуть сміятись. Краще слухати прогнози andrijk777
і їх постійно критикувати.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:09
detroytred написав: flyman написав: ЛАД написав:
Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.
дик, носії паспортів - внутрішні окупанти, яких досі "щимить Бандера, УНСО, УПА та інші нацики", до яких, навіть, на 3й рік повномаштабки не дійшло що руській мір закінчується там де є руський язик
Ти мабуть Червинського не слухав, якого тут тричі різні форумчани викладали інтерв'ю?
Так він прямим текстом вказав, що вважає -- питання мови та церкви не на часі під час війни.
А він точно не "носій паспорту, внутрішній окупант" або людина, до якої "не доходить".
а крутити календар на часі
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:09
Wirująświatła написав:
Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?
Есть кейсы, когда 18-летних деток берут на работу, независимо от того, с кем они живут. Ребёночек может и маме косметику подарить.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:10
Faceless написав: Water написав:
VEF ловив
це і є Спідола
Власне додаткова антена вирішувала питання
Була металлическая ТВ антенна из трубі метров 10 , вот к ней я и подключил куском провода радиолу , ламповый звук
Особенно звук настройки на волну и эта зелёная лампа индикатора настройки...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 30 січ, 2025 20:21, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:11
UA написав: Сибарит написав: UA написав:
Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?
Забирают.
Но тот, кого забрали, сразу оказывается не на диване. Тот, кто склонен задавать такие вопросы, сразу исключает забранных из рассмотрения.
Мобилизация вместе с диваном, увы, не предусмотрена.
Свідомі диванні патріоти якось зрослися з диваном. Монолітна субстанція.
Мені от цікаво, коли фахівцям ТЦК вдається відділити свідомого від дивану, вони залишаються свідомими чи кричать хуйло пАмагі?
Так и ты, не из окопа пишешь
А с дивана )
У тебя стадия - хочу уехать, поэтому обсирать буду всё и всех, чтобы подтвердить своё желание уехать
Я такое наблюдал уже много-много раз )
PS. А что тебя ждёт в будущем, я промолчу ... тебя ждёт сюрприз
Востаннє редагувалось pesikot
в Чет 30 січ, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:11
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?
Есть кейсы, когда 18-летних деток берут на работу, независимо от того, с кем они живут. Ребёночек может и маме косметику подарить.
Мы фашистскую германию не рассматриваем.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:12
andrijk777 написав:
Нафіг йому давати прогнози, з яких потім інші будуть сміятись. Краще слухати прогнози andrijk777 і їх постійно критикувати.
и над моими прогнозами дедушка постоянно смеётся.
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