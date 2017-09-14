RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1226612267122681226912270 ... 12274>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:04

  fler написав:
  Wirująświatła написав: ... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..

Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.

Как же меня мама вірастила на зарплату в 120 советских рублей ?, честно сказать дед с бабушкой сильно помогали в основном харчі , немного на одежду к школе, но без них просто нищета и єто из села помогали
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 23.05.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:05

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Шампусик, бритва для ног. Или бритва не косметика? Массажист. Маски для лица по 100 уе.

Это все точно для ребенка?
Или Вы рассматриваете выращивание ребенка до пенсии?

Есть же кейсы когда дети живут с родителями до 30 лет. Например никто не берет дочурку замуж. Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27559
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:06

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:
  stm написав:а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!

Все нормально, падаєм!©
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.

150 у.е. міс. * 12 * 18 = 32400
якщо з вишом
150 у.е. міс. * 12 * 23 = 41400
однушка в КРЖН "як з куща"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 30 січ, 2025 20:07, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:06

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
........

Простите, но это ваши домыслы, ни на чём не основанные.

По-перше "буде жити" - майбутній час, "зміниться" - майбутній час, "зненавидить" - майбутній час. Моя фраза це прогноз(передбачення). Слово "домысел" це щось, що не прикріплене фактами. Прогноз - фактично завжди є домислом. Слово "домысел" вживається зазвичай коли ми говоримо про минуле/теперішнє, тупо його вживати щодо майбутнього!
Охарактеризувати(замінити) прогноз словом "домысел" може тільки малоосвічена людина або це свідома маніпуляція.
По-друге я вжив "сильно сумніваюсь", тобто підкреслив що це моя особиста думка а не факт.
І по-трете - а ваші "домисли" де? Ні разу не бачив ваших прогнозів. Ну звичайно, ЛАД, ж не лох. Нафіг йому давати прогнози, з яких потім інші будуть сміятись. Краще слухати прогнози andrijk777 і їх постійно критикувати.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6054
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:09

  detroytred написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Я буду долго смеяться над нашими форумными "экспертами", если на очередных выборах снова выберут Зеленского.
Тут, помню, в 2019 тоже с большим преимуществом побеждал Порошенко.

дик, носії паспортів - внутрішні окупанти, яких досі "щимить Бандера, УНСО, УПА та інші нацики", до яких, навіть, на 3й рік повномаштабки не дійшло що руській мір закінчується там де є руський язик

Ти мабуть Червинського не слухав, якого тут тричі різні форумчани викладали інтерв'ю?
Так він прямим текстом вказав, що вважає -- питання мови та церкви не на часі під час війни.

А він точно не "носій паспорту, внутрішній окупант" або людина, до якої "не доходить".

а крутити календар на часі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:09

  Wirująświatła написав:Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?

Есть кейсы, когда 18-летних деток берут на работу, независимо от того, с кем они живут. Ребёночек может и маме косметику подарить.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7726
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6406 раз.
Подякували: 21394 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:10

  Faceless написав:
  Water написав:VEF ловив
це і є Спідола
Власне додаткова антена вирішувала питання

Була металлическая ТВ антенна из трубі метров 10 , вот к ней я и подключил куском провода радиолу , ламповый звук :)
Особенно звук настройки на волну и эта зелёная лампа индикатора настройки...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 30 січ, 2025 20:21, всього редагувалось 3 разів.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3612
З нами з: 23.05.14
Подякував: 609 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:11

  UA написав:
  Сибарит написав:
  UA написав:Приєднуюсь до питання. Чому свідомих з дивану не забирають?

Забирают.
Но тот, кого забрали, сразу оказывается не на диване. Тот, кто склонен задавать такие вопросы, сразу исключает забранных из рассмотрения.
Мобилизация вместе с диваном, увы, не предусмотрена.

Свідомі диванні патріоти якось зрослися з диваном. Монолітна субстанція.
Мені от цікаво, коли фахівцям ТЦК вдається відділити свідомого від дивану, вони залишаються свідомими чи кричать хуйло пАмагі?

Так и ты, не из окопа пишешь
А с дивана )

У тебя стадия - хочу уехать, поэтому обсирать буду всё и всех, чтобы подтвердить своё желание уехать
Я такое наблюдал уже много-много раз )

PS. А что тебя ждёт в будущем, я промолчу ... тебя ждёт сюрприз
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 30 січ, 2025 20:13, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11121
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:11

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?

Есть кейсы, когда 18-летних деток берут на работу, независимо от того, с кем они живут. Ребёночек может и маме косметику подарить.

Мы фашистскую германию не рассматриваем.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27559
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:12

  andrijk777 написав:Нафіг йому давати прогнози, з яких потім інші будуть сміятись. Краще слухати прогнози andrijk777 і їх постійно критикувати.
и над моими прогнозами дедушка постоянно смеётся.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27559
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 1226612267122681226912270 ... 12274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82711
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6149)
30.01.2025 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.