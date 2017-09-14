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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:19
pesikot написав:
PS. А что тебя ждёт в будущем, я промолчу ... тебя ждёт сюрприз
Координаты вашей посадки, не буквально ,можете озвучить?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:20
Vadim_ написав:
Біла металлическая ТВ антенна из трубі метров 10 , вот к ней я и подключил
Ну от десь на короткі хвилі така довжина і йде, діпазону 20м/14 МГц
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:22
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Шампусик, бритва для ног. Или бритва не косметика? Массажист. Маски для лица по 100 уе.
Это все точно для ребенка?
Или Вы рассматриваете выращивание ребенка до пенсии?
Есть же кейсы когда дети живут с родителями до 30 лет. Например никто не берет дочурку замуж. Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?
Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:26
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-pripinennya-viyni-potribno-negayno-vvazhaye-yuliya-mendel-12899814.html
Україні потрібне негайне перемир'я — війна виснажує нас дощенту, — колишній прес-секретар президента України Мендель у статті для The Time
📍Вона пише, що перспектива членства в НАТО стає «дедалі віддаленішою». Тоді як Україна "втрачає свою націю іншими способами" — у вигляді біженців, загиблих цивільних і військових, зруйнованих міст та інфраструктури.
📍"Навіть недосконале перемир'я — це не поступка, а шанс вижити й зміцнити оборону".
📍"Давайте приймемо цей важкий шлях не як капітуляцію, а як необхідний крок до забезпечення майбутнього України. Ми зобов'язані зробити це заради нашої нації, заради тих, хто поліг, і заради тих, хто успадкує Україну, яку ми прагнемо захистити".
Поки ми беремо участь у нескінченних дебатах про справедливість і про те, чи взагалі можливий швидкий мир, росіяни захоплюють більше землі та забирають більше життів. У міру того, як війна триває, патріотизм для деяких починає коливатися, заміняючись єдиним відчайдушним бажанням: вижити", – пише вона.
Мендель припускає, що "недосконале" припинення вогню, яке не задовольнить прагнення українців до справедливості, є "необхідним кроком" заради виживання. Вона визнає, що Росія може скористатися перемир’ям, аби відновити свої сили і вдарити знову.
"Але навіть тимчасове перемир'я могло б дозволити нам зміцнити оборону, яку ми не змогли побудувати до вторгнення. Під постійними російськими обстрілами встановити надійні рубежі було майже неможливо. Припинення вогню дало б шанс зміцнити наші кордони, зміцнити наші сили та підготуватися до того, що може статися. Якщо Росія відновить агресію, принаймні ми будемо стояти на твердому ґрунті, а не на фундаменті, що руйнується", – наголошує вона.
на диво тверезий погляд, без всякої маячні про кордони91, останню вербу, війну до справедливого миру (тобто до останнього), "неможна перемир"я бо росія через 10 років знову нападе" і т.д.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:27
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Шампусик, бритва для ног. Или бритва не косметика? Массажист. Маски для лица по 100 уе.
Это все точно для ребенка?
Или Вы рассматриваете выращивание ребенка до пенсии?
Есть же кейсы когда дети живут с родителями до 30 лет. Например никто не берет дочурку замуж. Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?
Живут и чё ?
Эти уже взрослые дети могут и должны работать, чтобы вносить свой вклад в семейный бюджет
Могут банально зарабатывать себе на косметику
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:28
Faceless написав:
Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
ок не выгонять. Образование платное. У ребенка есть деньги заплатить? Свои хлеба это для юношей. По древнехристианской традиции девушка живет в доме родителей до замужества.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:29
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Что теперь в 18 выгонять её? Или косметику не покупать?
Есть кейсы, когда 18-летних деток берут на работу, независимо от того, с кем они живут. Ребёночек может и маме косметику подарить.
Мы фашистскую германию не рассматриваем.
Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А то дійсно вийде що в 30 підсрачникомина мороз)
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:30
Faceless написав:
Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
ок не выгонять. Образование платное. У ребенка есть деньги заплатить? Свои хлеба это для юношей. По древнехристианской традиции девушка живет в доме родителей до замужества. Шоб глупостей не наделала. И вообще я против чтобы молодая девушка шла работать.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:31
Faceless написав: Vadim_ написав:
Біла металлическая ТВ антенна из трубі метров 10 , вот к ней я и подключил
Ну от десь на короткі хвилі
така довжина і йде, діпазону 20м/14 МГц
Я в том не понимал, чисто интуитивно подключил, и то там(на радиоле) было обозначение заземления вот к той антенне я её и подключил, так как она в земле
, радио Свобода , радио Ватикан , музыка...в то время это...
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:31
Letusrock
А хто така Мендель ?
Її, навіть Лєнка, прогнала сцяними тряпками
До речі, нам хтось пропонує припинення вогню ?
Нагадай мені, хто
Чи за хребтом, окремий Letusrock, досі лякається ?
Тобі досі страшко ?
Приїзди в Чернігів, у нас зараз буває дуже гучно ввечері або вночі )
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