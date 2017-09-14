https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-pripinennya-viyni-potribno-negayno-vvazhaye-yuliya-mendel-12899814.html

Україні потрібне негайне перемир'я — війна виснажує нас дощенту, — колишній прес-секретар президента України Мендель у статті для The Time

📍Вона пише, що перспектива членства в НАТО стає «дедалі віддаленішою». Тоді як Україна "втрачає свою націю іншими способами" — у вигляді біженців, загиблих цивільних і військових, зруйнованих міст та інфраструктури.

📍"Навіть недосконале перемир'я — це не поступка, а шанс вижити й зміцнити оборону".

📍"Давайте приймемо цей важкий шлях не як капітуляцію, а як необхідний крок до забезпечення майбутнього України. Ми зобов'язані зробити це заради нашої нації, заради тих, хто поліг, і заради тих, хто успадкує Україну, яку ми прагнемо захистити".



Поки ми беремо участь у нескінченних дебатах про справедливість і про те, чи взагалі можливий швидкий мир, росіяни захоплюють більше землі та забирають більше життів. У міру того, як війна триває, патріотизм для деяких починає коливатися, заміняючись єдиним відчайдушним бажанням: вижити", – пише вона.



Мендель припускає, що "недосконале" припинення вогню, яке не задовольнить прагнення українців до справедливості, є "необхідним кроком" заради виживання. Вона визнає, що Росія може скористатися перемир’ям, аби відновити свої сили і вдарити знову.

"Але навіть тимчасове перемир'я могло б дозволити нам зміцнити оборону, яку ми не змогли побудувати до вторгнення. Під постійними російськими обстрілами встановити надійні рубежі було майже неможливо. Припинення вогню дало б шанс зміцнити наші кордони, зміцнити наші сили та підготуватися до того, що може статися. Якщо Росія відновить агресію, принаймні ми будемо стояти на твердому ґрунті, а не на фундаменті, що руйнується", – наголошує вона.