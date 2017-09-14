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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:33
Banderlog написав:
Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А
гендер играет роль. Парня в 18-20 надо приучать к зарабатыванию и самостоятельности. А девушку надо учить вести хозяйства, уходу за собой и детьми.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:33
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
ок не выгонять. Образование платное. У ребенка есть деньги заплатить? Свои хлеба это для юношей. По древнехристианской традиции девушка живет в доме родителей до замужества.
З християнськими скрєпами не за адресою.
Освіта то окрема тема, і тут немає різниці, дівчина чи хлопець, це зі сторони батьків також так би мовити інвестиція, якщо дитина сама не тягне на гранти/бюджети. А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу? Я коли студентом працював, то зі мною і одногрупниці працювали
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:33
Faceless написав:
Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
або як мінімум на самозабезпечення своїх хотєлок, тобто перший час можна допомагати з базовими потребами (житло, освіта, їжа, одяг), але різні спа/косметики, хобі, відпочинок вже будь-ласка.
Залежно ще де 18-річне дитя пішло вчитись. Наприклад у знайомої малий вчиться на хірурга, перспективний малий але вчитись буде років до 26 як мінімум. Якщо б він з 20-22 років по ночам буде підробляти барменом то хреноватий з нього буде хірург. А там він по ночам американські мед. журнали штудує
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:36
Faceless написав:
А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.
Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.
В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:37
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А
гендер играет роль. Парня в 18-20 надо приучать к зарабатыванию и самостоятельности. А девушку надо учить вести хозяйства, уходу за собой и детьми.
Ви апологет домостроя? Що то за курс такий особливий "вєдєніє хазяйства", що кілька років вчить треба? А хлопцю вести хазяйство вміти не треба?
Вас послухати, то бути утриманкою - то єдина перспектива для дівчини. Звісно, концепт і досі популярний, але аж ніяк не єдиний і не пріоритетний.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:38
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
ок не выгонять. Образование платное. У ребенка есть деньги заплатить? Свои хлеба это для юношей. По древнехристианской традиции девушка живет в доме родителей до замужества.
До чого ці крайності? Або повна автономність або повністю на шиї тримати? І мова даж не в тім щоб гроші на дурнички шукали, мають бути витрачати свої гроші на корисне. Допустим на спортивні гуртки. Чи там танці. Та і взагалі повністю контролювати дітей не можно вони мають набити своїх шишок)
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:39
Faceless написав:
Wirująświatła написав:А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
Скажу таємницю - чим менше косметики, тим дорожче виходить:)
Це залежно від того, які "таргани" у неї в голові. Мене, наприклад, цілком влаштовують мої природні дані, але ж є панянки, яким конче необхідно постійно себе "вдосконалювати": силіконові губи, імпланти в груди, ботокс в обличчя і т.д.
Щодо косметики - користуюсь виключно Lancome, але без фанатизму, тобто лише за необхідності. Напр., моя шкіра поки не потребує нічний крем і , чесно кажучи, денний не завжди треба. Тому баночки денного крему за 50 євро мені вистачає на рік і ще залишається. Також на рік треба 2 туші для вій, 2-3 помади, 100 мл парфума, коректор, олівець і засіб для умивання. В 400 євро на рік вкладаюся.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:40
Faceless написав:
Вас послухати, то бути утриманкою - то єдина перспектива для дівчини
что значит содержанкой, а хозяйство, дом, дети это не работа? Представьте что детей не 1-2 а 3,4,5. Пусть еще мамочка на 2х работах работает, чтобы на финанс юа ее не назвали содержанкой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:40
fler написав: Wirująświatła написав:
... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..
Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.
pesikot написав: Wirująświatła написав:
2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе
Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.Растят детей и за гораздо меньшие суммы
Идеальная пара.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:41
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.
Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.
В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.
Хозяйкє на замєтку:
15 млн. грн. при курсі ПА42 то 357Куе
мінус 30..50Куе на виростити до 18р.
ітого профіт 307..327Куе.
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