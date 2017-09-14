RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1226812269122701227112272 ... 12274>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:33

  Banderlog написав:Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А
гендер играет роль. Парня в 18-20 надо приучать к зарабатыванию и самостоятельности. А девушку надо учить вести хозяйства, уходу за собой и детьми.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27559
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
ок не выгонять. Образование платное. У ребенка есть деньги заплатить? Свои хлеба это для юношей. По древнехристианской традиции девушка живет в доме родителей до замужества.
З християнськими скрєпами не за адресою.
Освіта то окрема тема, і тут немає різниці, дівчина чи хлопець, це зі сторони батьків також так би мовити інвестиція, якщо дитина сама не тягне на гранти/бюджети. А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу? Я коли студентом працював, то зі мною і одногрупниці працювали
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35720
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 8127 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде

або як мінімум на самозабезпечення своїх хотєлок, тобто перший час можна допомагати з базовими потребами (житло, освіта, їжа, одяг), але різні спа/косметики, хобі, відпочинок вже будь-ласка.
Залежно ще де 18-річне дитя пішло вчитись. Наприклад у знайомої малий вчиться на хірурга, перспективний малий але вчитись буде років до 26 як мінімум. Якщо б він з 20-22 років по ночам буде підробляти барменом то хреноватий з нього буде хірург. А там він по ночам американські мед. журнали штудує
Letusrock
 
Повідомлень: 2041
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:36

  Faceless написав:А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.

Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.

В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27559
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А
гендер играет роль. Парня в 18-20 надо приучать к зарабатыванию и самостоятельности. А девушку надо учить вести хозяйства, уходу за собой и детьми.
Ви апологет домостроя? Що то за курс такий особливий "вєдєніє хазяйства", що кілька років вчить треба? А хлопцю вести хазяйство вміти не треба?
Вас послухати, то бути утриманкою - то єдина перспектива для дівчини. Звісно, концепт і досі популярний, але аж ніяк не єдиний і не пріоритетний.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35720
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1465 раз.
Подякували: 8127 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:38

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
ок не выгонять. Образование платное. У ребенка есть деньги заплатить? Свои хлеба это для юношей. По древнехристианской традиции девушка живет в доме родителей до замужества.

До чого ці крайності? Або повна автономність або повністю на шиї тримати? І мова даж не в тім щоб гроші на дурнички шукали, мають бути витрачати свої гроші на корисне. Допустим на спортивні гуртки. Чи там танці. Та і взагалі повністю контролювати дітей не можно вони мають набити своїх шишок)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1896
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:39

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:А женщину вырастить ещё дороже! Одной косметики надо на 20куе
Скажу таємницю - чим менше косметики, тим дорожче виходить:)

Це залежно від того, які "таргани" у неї в голові. Мене, наприклад, цілком влаштовують мої природні дані, але ж є панянки, яким конче необхідно постійно себе "вдосконалювати": силіконові губи, імпланти в груди, ботокс в обличчя і т.д.
Щодо косметики - користуюсь виключно Lancome, але без фанатизму, тобто лише за необхідності. Напр., моя шкіра поки не потребує нічний крем і , чесно кажучи, денний не завжди треба. Тому баночки денного крему за 50 євро мені вистачає на рік і ще залишається. Також на рік треба 2 туші для вій, 2-3 помади, 100 мл парфума, коректор, олівець і засіб для умивання. В 400 євро на рік вкладаюся.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:40

  Faceless написав:Вас послухати, то бути утриманкою - то єдина перспектива для дівчини
что значит содержанкой, а хозяйство, дом, дети это не работа? Представьте что детей не 1-2 а 3,4,5. Пусть еще мамочка на 2х работах работает, чтобы на финанс юа ее не назвали содержанкой.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27559
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:40

  fler написав:
  Wirująświatła написав: ... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..

Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе

Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.
Растят детей и за гораздо меньшие суммы

Идеальная пара.
UA
 
Повідомлень: 9214
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1874 раз.
Подякували: 2313 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:41

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.

Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.

В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.

Хозяйкє на замєтку:
15 млн. грн. при курсі ПА42 то 357Куе
мінус 30..50Куе на виростити до 18р.
ітого профіт 307..327Куе.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38160
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1226812269122701227112272 ... 12274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 82711
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 256614
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 901648
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6149)
30.01.2025 19:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.