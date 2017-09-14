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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 122691227012271122721227312274>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:43

  UA написав:Идеальная пара
у квадроберов свой стиль. Но я не осуждаю.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:45

  Letusrock написав:
  Faceless написав:Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде

або як мінімум на самозабезпечення своїх хотєлок, тобто перший час можна допомагати з базовими потребами (житло, освіта, їжа, одяг), але різні спа/косметики, хобі, відпочинок вже будь-ласка.
чисто хотєлки теж не зовсім мудро. Корочє, простих відповідей нема. Треба общатись і тримати дітей хоть мінімально в курсі сімейних фінансів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:45

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.

Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.

В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.

Хозяйкє на замєтку:
15 млн. грн. при курсі ПА42 то 357Куе
мінус 30..50Куе на виростити до 18р.
ітого профіт 307..327Куе.


Флайман в ударі ) З математикою не подискутуєш
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:46

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А
гендер играет роль. Парня в 18-20 надо приучать к зарабатыванию и самостоятельности. А девушку надо учить вести хозяйства, уходу за собой и детьми.

Какие у тебя тараканы в голове

Хлопца в 18-20 уже поздно приучать к самостоятельности. Уже вырос мамин пирожочек, который в холодильнике еду себе найти не в состоянии

З дівчатками тоже самое, если к 18-20 не научили хоть картошку сварить, то уже научить будет трудно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.

Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.

В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.

А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там. Пожерти замовить (не забуваймо, "по хазяйству" це не його, готувати відповідно теж). Зашибісь у вас модель суспільства: Утриманки-генератори дітей і робочі коняки, що мають утриманку з дітьми забезпечити і здохнуть, коли "основна функція виконана". Це так макаки рекомендують?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:47

  Banderlog написав:Та і взагалі повністю контролювати дітей не можно вони мають набити своїх шишок)
можно просто в лес отвезти и там оставить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:49

  UA написав:
  fler написав:
  Wirująświatła написав: ... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..

Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе

Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.
Растят детей и за гораздо меньшие суммы

Идеальная пара.

Ты из мента в сводню переделался

И давно ты сменил свой ментовский гендер ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:49

  Faceless написав:А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там.
занимайтесь если вам это интересно. Мне допустим неинтересно. А петь, играть на муз.инструментах, выдумывать дизайны, читать книги, писать стихи, рисовать картины, заниматься спортом, наукой, сидеть на форумах когда? Мытье полов точно важнее/ интереснее?

Странная у вас модель, муж и жена моют полы одной тряпкой. Зато гендерное равенство, мужик занимается детьми и хозяйством. А потом еще бегает с женой по супермаркетам? Чем он тогда отличается от женщины?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:51

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Це так макаки рекомендують?
вы что обиделись? Я просто свою модель нарисовал. У макак самец не интересуется детенышами пока они не вырастут.

У тебя и этой опции нет, теоретик ты наш абизяний )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 20:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Где Трамп? Чего он молчит?
Чего потужный с ОПой разверещались о каком-то "справедливом мире","разоружении рашки", "компенсациях"- им кто-то сказал что опять можно раскрывать рот?

причому Трамп говорить що ніби Зе готовий до перемовин, а наші продовжують нести брєдопотужність в маси, публічно підколюючи Трампа.
На місці Трампа я б цілком однозначно висунув умови для подальшого фінансування це завершення війни, вибори без Зе (з кандидатами реалістами та технократами), відновлення базових прав населення, реформи та кримінальне переслідування причетних до теперішнього безкаконня
Letusrock
 
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