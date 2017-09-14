|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:43
UA написав:
Идеальная пара
у квадроберов свой стиль. Но я не осуждаю.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27559
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:45
Letusrock написав: Faceless написав:
Взагалі-то так, якщо не прям виганяти на самостійні хліба то як мінімум на самозабезпечення. З теплично вирощених толку в житті не буде
або як мінімум на самозабезпечення своїх хотєлок, тобто перший час можна допомагати з базовими потребами (житло, освіта, їжа, одяг), але різні спа/косметики, хобі, відпочинок вже будь-ласка.
чисто хотєлки теж не зовсім мудро. Корочє, простих відповідей нема. Треба общатись і тримати дітей хоть мінімально в курсі сімейних фінансів.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1896
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:45
flyman написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.
Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.
В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.
Хозяйкє на замєтку:
15 млн. грн. при курсі ПА42 то 357Куе
мінус 30..50Куе на виростити до 18р.
ітого профіт 307..327Куе.
Флайман в ударі ) З математикою не подискутуєш
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 4552
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1065 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:46
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А
гендер играет роль. Парня в 18-20 надо приучать к зарабатыванию и самостоятельности. А девушку надо учить вести хозяйства, уходу за собой и детьми.
Какие у тебя тараканы в голове
Хлопца в 18-20 уже поздно приучать к самостоятельности. Уже вырос мамин пирожочек, который в холодильнике еду себе найти не в состоянии
З дівчатками тоже самое, если к 18-20 не научили хоть картошку сварить, то уже научить будет трудно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:47
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А от яка різниця дівчині чи хлопцю влаштуватися на роботу?
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.
Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.
В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.
А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там. Пожерти замовить (не забуваймо, "по хазяйству" це не його, готувати відповідно теж). Зашибісь у вас модель суспільства: Утриманки-генератори дітей і робочі коняки, що мають утриманку з дітьми забезпечити і здохнуть, коли "основна функція виконана". Це так макаки рекомендують?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35720
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 8127 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:47
Banderlog написав:
Та і взагалі повністю контролювати дітей не можно вони мають набити своїх шишок)
можно просто в лес отвезти и там оставить.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27559
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:49
UA написав: fler написав: Wirująświatła написав:
... вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе..
Це скромні витрати, напр., за умов, що ця дитина майже не хворіла і не виїжджала з батьками за кордон, носила дешевий одяг, не мала коштовних гаджетів. Коротше, дитина з бідної сім'ї.
pesikot написав: Wirująświatła написав:
2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе
Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.Растят детей и за гораздо меньшие суммы
Идеальная пара.
Ты из мента в сводню переделался
И давно ты сменил свой ментовский гендер ? )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:49
Faceless написав:
А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там.
занимайтесь если вам это интересно. Мне допустим неинтересно. А петь, играть на муз.инструментах, выдумывать дизайны, читать книги, писать стихи, рисовать картины, заниматься спортом, наукой, сидеть на форумах когда? Мытье полов точно важнее/ интереснее?
Странная у вас модель, муж и жена моют полы одной тряпкой. Зато гендерное равенство, мужик занимается детьми и хозяйством. А потом еще бегает с женой по супермаркетам? Чем он тогда отличается от женщины?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 20:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27559
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:51
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Це так макаки рекомендують?
вы что обиделись? Я просто свою модель нарисовал. У макак самец не интересуется детенышами пока они не вырастут.
У тебя и этой опции нет, теоретик ты наш абизяний )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 541 раз.
- Подякували: 1255 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 30 січ, 2025 20:54
Господар Вельзевула написав:
Где Трамп? Чего он молчит?
Чего потужный с ОПой разверещались о каком-то "справедливом мире","разоружении рашки", "компенсациях"- им кто-то сказал что опять можно раскрывать рот?
причому Трамп говорить що ніби Зе готовий до перемовин, а наші продовжують нести брєдопотужність в маси, публічно підколюючи Трампа.
На місці Трампа я б цілком однозначно висунув умови для подальшого фінансування це завершення війни, вибори без Зе (з кандидатами реалістами та технократами), відновлення базових прав населення, реформи та кримінальне переслідування причетних до теперішнього безкаконня
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2041
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|82711
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256614
|
|
|6076
|901648
|
|