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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:54
pesikot написав: Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Чому ж не розсматрюєм? ) то ви за те що діти це особистості, то вони не можуть заробити.. як на мене дітям треба показувати звідки гроші в тумбочці беруться) вигонять не вигонять а знімати гроші на продукти чи квартплату вже можно. Хоть символічно, но надо. А
гендер играет роль. Парня в 18-20 надо приучать к зарабатыванию и самостоятельности. А девушку надо учить вести хозяйства, уходу за собой и детьми.
Какие у тебя тараканы в головеХлопца
в 18-20 уже поздно приучать к самостоятельности. Уже вырос мамин пирожочек, который в холодильнике еду себе найти не в состоянии
З дівчатками тоже самое, если к 18-20 не научили хоть картошку сварить, то уже научить будет трудно
Хлопця, чоловіка
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:55
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Це так макаки рекомендують?
вы что обиделись? Я просто свою модель нарисовал. У макак самец не интересуется детенышами пока они не вырастут.
Та чого мені ображатися, але прям лякає що досі є такі дикі погляди на моделі суспільства. Невже, якщо уявити, що у вас донька, ви б їй бажали настільки нікчемної ролі і долі утриманки, а сина розглядали б як безпомічного "по хазяйству" і вихованню сабмісіва для фінансової експлуатації?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:55
pesikot написав: UA написав:
Идеальная пара.
Ты из мента в сводню переделался
И давно ты сменил свой ментовский гендер ? )
Давай тебе жену найдем?
Без зизды, но работящую
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:58
adeges написав: flyman написав:
Хозяйкє на замєтку:
15 млн. грн. при курсі ПА42 то 357Куе
мінус 30..50Куе на виростити до 18р.
ітого профіт 307..327Куе.
Флайман в ударі ) З математикою не подискутуєш
Зате з логікою можна. Маємо багато прикладів, коли хазяйка сподівалася на 15 млн., а по факту або ніяких виплат (нема тіла чи "сам дурак") або прийшов додому контужений СЗЧшник..
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Додано: Чет 30 січ, 2025 20:59
Faceless
связь пропадает. Я там дополнил.
Faceless написав:
. Невже, якщо уявити, що у вас донька, ви б їй бажали настільки нікчемної ролі і долі утриманки, а сина розглядали б як безпомічного "по хазяйству" і вихованню
сама пусть решает свою судьбу.
Но о том что ждет женщину карьеристку я ей расскажу. Моя точка зрения не догма - не обязательна к выполнению. Вы понимаете что психика мужчины и женщины по разному работает? Что одному благо и комфорт, другому смерть. Гендерные роли не из пальца высосаны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 30 січ, 2025 21:04, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:01
Letusrock написав:
причому Трамп говорить що ніби Зе готовий до перемовин, а наші продовжують нести брєдопотужність в маси, публічно підколюючи Трампа.
На місці Трампа я б цілком однозначно висунув умови для подальшого фінансування це завершення війни
Оце знову - "Україна розпочала війну", а Путін не при справах, не нападав, не обстрілював
Путіна не потрібно примушувати завершувати війну
Letusrock написав:
вибори без Зе (з кандидатами реалістами та технократами), відновлення базових прав населення, реформи та кримінальне переслідування причетних до теперішнього безкаконня
Чогось ти не вимагаєшь кримінального переслідування рашистських злочинців, за обстріли мирняку, за руйнування критичної інфраструктури
Чого ти про Путіна ні слова ? Це щось ідейне чи дурний ?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:04
Немного юмора
Полиция общается с народом
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:06
Letusrock написав: Господар Вельзевула написав:
Где Трамп? Чего он молчит?
Чего потужный с ОПой разверещались о каком-то "справедливом мире","разоружении рашки", "компенсациях"- им кто-то сказал что опять можно раскрывать рот?
причому Трамп говорить що ніби Зе готовий до перемовин, а наші продовжують нести брєдопотужність в маси, публічно підколюючи Трампа.
На місці Трампа я б цілком однозначно висунув умови для подальшого фінансування це завершення війни, вибори без Зе (з кандидатами реалістами та технократами), відновлення базових прав населення, реформи та кримінальне переслідування причетних до теперішнього безкаконня
Ну, первый сигнал -- пауза на 90 дней пошел. Скорее всего (если намек будет не понят) -- будет и второй сигнал -- более понятный...
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:06
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Идеальная пара.
Ты из мента в сводню переделался
И давно ты сменил свой ментовский гендер ? )
Давай тебе жену найдем?
Без зизды, но работящую
Чё ? импотенция к тебе пришла ? Что такой озабоченный )
Ну так, сможешь теперь делать бОльше визульных контактов.
С бурятами или с кадыровцами )
В Швейцарии могут и не понять твоих радужных порывов )
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:09
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там.
занимайтесь если вам это интересно. Мне допустим неинтересно. А петь, играть на муз.инструментах, выдумывать дизайны, читать книги, писать стихи, рисовать картины, заниматься спортом, наукой, сидеть на форумах когда? Мытье полов точно важнее/ интереснее?
Странная у вас модель, муж и жена моют полы одной тряпкой. Зато гендерное равенство, мужик занимается детьми и хозяйством. А потом еще бегает с женой по супермаркетам? Чем он тогда отличается от женщины?
А якщо хлопець живе сам - він не прибирає? Не пройшов потрібний курс підлітком? Готувати щось складніше пельменів теж? Це прерогатива тільки самки?
Дівчині також, з вашого допису, виходить, не положено займатися музикою, читати, малювати, займатися спортом, наукою, на форумі сидіть? Де в цій діяльності пісюн задіяний, а то я якось пропустив цю тему фізіології. Ви ще скажіть, що кермувати - не жіноче діло, ну вже для останнього мазку для профілю.
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