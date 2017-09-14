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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12271122721227312274>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:10

  pesikot написав:Ну так, сможешь теперь делать бОльше визульных контактов.
С бурятами или с кадыровцами )

Это твои будущее владельцы.
Ты ж в ЗСУ ни ногой?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:14

  _hunter написав:Ну, первый сигнал -- пауза на 90 дней пошел. Скорее всего (если намек будет не понят) -- будет и второй сигнал -- более понятный...

А кто начал войну, получатель немецкой субсидии ?

Зеленский или Путин ?

И чего ты бежал от войны, которую начал Путин ?

Или у тебя тоже язык в жопе, сказать что-то про Путина ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:Faceless связь пропадает. Я там дополнил.
  Faceless написав:. Невже, якщо уявити, що у вас донька, ви б їй бажали настільки нікчемної ролі і долі утриманки, а сина розглядали б як безпомічного "по хазяйству" і вихованню
сама пусть решает свою судьбу.
Но о том что ждет женщину карьеристку я ей расскажу. Моя точка зрения не догма - не обязательна к выполнению. Вы понимаете что психика мужчины и женщины по разному работает? Что одному благо и комфорт, другому смерть. Гендерные роли не из пальца высосаны.
Якось в мене в колі спілкування купа жінок, і з дітьми, і з кількома, і успішні на роботі, і чоловіки в них якось теж не домогосподарки. Хтось досяг більше, хтось менше. Мабуть просто не знали, що в них психіка ущербна і не так працює.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:15

  _hunter написав:
  Letusrock написав:причому Трамп говорить що ніби Зе готовий до перемовин, а наші продовжують нести брєдопотужність в маси, публічно підколюючи Трампа.
На місці Трампа я б цілком однозначно висунув умови для подальшого фінансування це завершення війни, вибори без Зе (з кандидатами реалістами та технократами), відновлення базових прав населення, реформи та кримінальне переслідування причетних до теперішнього безкаконня

Ну, первый сигнал -- пауза на 90 дней пошел. Скорее всего (если намек будет не понят) -- будет и второй сигнал -- более понятный...

А это не намек. Это уже пинок.
Шас на Байдена повесят финансирование нарушения базовых прав человека, деньгами американских налогоплательщиков.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:17

  pesikot написав:
  _hunter написав:Ну, первый сигнал -- пауза на 90 дней пошел. Скорее всего (если намек будет не понят) -- будет и второй сигнал -- более понятный...

А кто начал войну, получатель немецкой субсидии ?

Зеленский или Путин ?

И чего ты бежал от войны, которую начал Путин ?

Или у тебя тоже язык в жопе, сказать что-то про Путина ?

Это хороший вопрос, говорит о многом
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:18

  UA написав:
  pesikot написав:Ну так, сможешь теперь делать бОльше визульных контактов.
С бурятами или с кадыровцами )

Это твои будущее владельцы.
Ты ж в ЗСУ ни ногой?

Вот ты и написал, хто тобой владел, во время твоего визуального контакта )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Путіна не потрібно примушувати завершувати війну

це очевидно,і не потребує дублювання в кожному коментарі
  pesikot написав:Чогось ти не вимагаєшь кримінального переслідування рашистських злочинців, за обстріли мирняку, за руйнування критичної інфраструктури

на моменті подібне в серйоз може писати лише мрійник з країни розових поні, або відчайдушний фанат останньої верби що живе по завітам Корчинського та Дикого.
Будьмо реалістами
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:20

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Та і взагалі повністю контролювати дітей не можно вони мають набити своїх шишок)
можно просто в лес отвезти и там оставить.

В ліс не можно а треба.
Тільки не оставить а прийдеться іти в ліс разом.
На базар разом, на роботу до себе взяти,
Для чого ви доводите гендерність до абсурду? Нічо страшного не буде якщо хлопець вміє борщ зварити а дівчина колесо поміняти в машині, чи знає за який бік пістолет тримати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:20

  Faceless написав:Мабуть просто не знали, що в них психіка ущербна і не так працює
я не говорил про ущербность. Не задумывались почему с детьми играют папы а не мамы? И почему игрушки у мальчиков и девочек отличаются?

Наверное для того чтобы в 18 стереть эти все различия?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:21

  UA написав:
  _hunter написав:
  Letusrock написав:причому Трамп говорить що ніби Зе готовий до перемовин, а наші продовжують нести брєдопотужність в маси, публічно підколюючи Трампа.
На місці Трампа я б цілком однозначно висунув умови для подальшого фінансування це завершення війни, вибори без Зе (з кандидатами реалістами та технократами), відновлення базових прав населення, реформи та кримінальне переслідування причетних до теперішнього безкаконня

Ну, первый сигнал -- пауза на 90 дней пошел. Скорее всего (если намек будет не понят) -- будет и второй сигнал -- более понятный...

А это не намек. Это уже пинок.
Шас на Байдена повесят финансирование нарушения базовых прав человека, деньгами американских налогоплательщиков.

Видимо, ты так на других дела вешал, по-беспределу
Что увидел, что-то родное, знакомое )

На чём и "заработал" на несколько квартир )
pesikot
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