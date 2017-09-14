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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:25
Wirująświatła написав:
Не задумывались почему с детьми играют папы а не мамы?
Звідки таке твердження?
І ви якось вже собі суперечите. То діти, виховання - на мамі, аж виявляється вони не здатні з дітьми розважатися. Ви вже визначтеся
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:26
Прохожий написав: UA написав: detroytred написав:
Цікавий момент!
З одного боку: навіщо примушувати несвідомих, коли ще є свідомі?!
З іншого: якщо на фронт забрати всіх свідомих, то залишаться самі несвідомі)). З якими потім свідому кашу не звариш.
Свідомість не можливо ввести Законом.
Свідомість це частина розуміння людиною справедливості.
Приймаючи несправедливий (з точи зору кого примушують воювати) Закон, Свідомість садять в нуль.
Звичайно Свідомий Песікот з відстрочкою вважає Закон про мобілізацію найвищою формою справедливості і він ЗА.
Але ж Песікот не воює.
Толку що він лежить на дивані та ЗА?.
Це все лірика, зроблено те, що вже неможна виправити.
Влада втратила довіру боєздатних громадян.
Це назавжди.
афигеть...
"военный мирного времени" и младопенс МВС рассказывают что Песикоту и СТМ нужно их эащищать
в этом все прекрасно...
1-сортные на марше)))
Обтік, обсох і знов вистрибнув з вигадками.
Для офігєть, тобі треба знайте де там про "рассказывают что Песикоту и СТМ нужно их эащищать".
Без брехні ніяк не можеш нічого побудувати.
Обтікай знов.
А краще розкажи про давно придбаний запасний аеродром в Європі, патріот вищосортний.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 30 січ, 2025 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:27
adeges написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
давайте подумаем, какая роль мужчины/женщины в обществе? С женщиной все понятно дети, дом, воспитание, семейные ценности, здоровье. Мужик (если он не для мебели) должен на это все зарабатывать.
Теперь заставляем зарабатывать девушку и слышим что помимо своих обязанностей по дому и детям, она должна частично выполнять обязанности мужа? Классная позиция, вот только женщина не лошадь все тянуть на себе.
В итоге гендерная равность приводит к неполноценным семьям, без детей и сем.ценностей.
Хозяйкє на замєтку:
15 млн. грн. при курсі ПА42 то 357Куе
мінус 30..50Куе на виростити до 18р.
ітого профіт 307..327Куе.
Флайман в ударі ) З математикою не подискутуєш
Той факт, що у нього повнолітній син (потенційний дохід 15 млн) , та ще і який давно живе лише з мамою, грає в бізнес-плані Флаймана особливу роль…
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:27
pesikot написав: UA написав: pesikot написав:
Ну так, сможешь теперь делать бОльше визульных контактов.С бурятами или с кадыровцами )
Это твои будущее владельцы.
Ты ж в ЗСУ ни ногой?
Вот ты и написал, хто тобой владел, во время твоего визуального контакта )
Кадыровцы в Козаровичах сидели, я их не видел.
Я себя тогда защитил, а ты сможешь?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:30
Letusrock написав: pesikot написав:
Путіна не потрібно примушувати завершувати війну
це очевидно,і не потребує дублювання в кожному коментарі
Що очевидно ? Що Путіна не потрібно примушувати ?
Що Путін і сам не хоче воювати ?
Letusrock написав: pesikot написав:
Чогось ти не вимагаєшь кримінального переслідування рашистських злочинців, за обстріли мирняку, за руйнування критичної інфраструктури
на моменті подібне в серйоз може писати лише мрійник з країни розових поні, або відчайдушний фанат останньої верби що живе по завітам Корчинського та Дикого.
Будьмо реалістами
Ну то так, ти Путіна не засуджуєшь, ти Путіна виправдовуєшь. Відкрито
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:30
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Это твои будущее владельцы.
Ты ж в ЗСУ ни ногой?
Вот ты и написал, хто тобой владел, во время твоего визуального контакта )
Кадыровцы в Козаровичах сидели, я их не видел.
Я себя тогда защитил, а ты сможешь?
Незадовго до повномасштабного стверджував, що, як війна, то "станемо спина до спини з ...".
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:33
Banderlog написав:
? Нічо страшного не буде якщо хлопець вміє борщ зварити а дівчина колесо поміняти в машині, чи знає за який бік пістолет тримати
а если это происходит постоянно, если ваш сын надевает лифчик, а дочка лазит по заборам и бьет морды. Считаете норм? Ну ну. Потом такие диагнозы вылазят. С 16 лет на тяжелых ноотропах сидят.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:38
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Это твои будущее владельцы.
Ты ж в ЗСУ ни ногой?
Вот ты и написал, хто тобой владел, во время твоего визуального контакта )
Кадыровцы в Козаровичах сидели, я их не видел.
Я себя тогда защитил, а ты сможешь?
33 боевых выхода ? по сбору аренды
Ты так себя защитил ?
Когда мент врёт, он всегда забывает о чём врёт.
То ты в прицел кого-то там видел. Но это ты написал в прошлом году
А в 2022 году ты писал, как ты забирал арендную плату в Киеве.
Потом выяснилось, что героически забирал )
УБД ведь само себя не оформит
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:38
Wirująświatła написав:
а дочка лазит по заборам и бьет морды. Считаете норм?
- Если тебя оскорбляют, унижают, бей обидчика лопатой по морде!
- Ну, папа! Я же девочка!
- Можешь взять розовую!
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:42
UA написав:
Я себя тогда защитил,
Віталя, як тобі??
Я ж казав, що чим далі від подій, тим більше подвигів буде,
Вже чувак встановив візуальний контакт - і захистив весь Київ від окупації. Переміг у війні .
Їм десь в мєнтовських вузах прививають оцей пафос? Хоча це ж школа міліції, так багато розуму не наділяють.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 30 січ, 2025 21:44, всього редагувалось 1 раз.
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