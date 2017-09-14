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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1227312274122751227612277>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:44

  Hotab написав:
  UA написав:Я себя тогда защитил,

Віталія, як тобі??
Я ж казав, що чим далі від подій, тим більше подвигів буде,
Вже чувак встановив візуальний контакт - і захистив весь Київ від окупації. Переміг у війні .
Їм десь в мєнтовських вузах прививають оцей пафос?

Це перевіряють ще на моменті вступу, якщо є такий пафос - то свій, ментовський
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну то так, ти Путіна не засуджуєшь, ти Путіна виправдовуєшь. Відкрито

де це написано? звісно що засуджую, бажаю йому здохнути і т.д.
Але мова йшла про фантазії з приводу кримінального переслідування кацапів. Я як реаліст небачу такої можливості, хіба що хтось штурмом візьме Москву, поклавши пару мільйонів людей та пару десятків років.
І ти - бажаючий їх переслідувати, громити, розвалювати, карати по справедливості, чомусь до цих пір це все робиш з дивану чужими руками.
То в кого з нас слова розходяться з ділом?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных.
Ніби все правильно -але є нюанс...
Ті хто ПЛАТИВ вчора- живуть за рахунок тих платежів які робляться СЬОГОДНІ...
І сьогодні вони вважають що живуть погано
Звідси висновок
Якщо їх слухати - значить усвідомлювати - що будеш жити так само як і вони сьогодні-тобто погано.
Здавалось би замкнуте коло..
Але є варіанти
Згадайте мій варіант визначення корисності людини - для суспільства.
От якби люди мали голосів пропорційно корисності..
А корисність визначається
Корисність = Те що зробив- Те що забрав на себе
От тоді й відвалились всі ті хто зробив менше ніж спожив - але право голосу в нього таке саме як і в того хто зробив в рази більше ніж спожив....
Тоді без привязки до віку/статі - можна голосувати
І повірте , така система булаб краща для всіх
Ті хто сьогодні бідний- були б бідними , але споживали б в рази більше.
Ті хто багатий- були б ще багатшими
Середньостатистичне значення багатств по Державі було б в рази вище.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 21:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:? Нічо страшного не буде якщо хлопець вміє борщ зварити а дівчина колесо поміняти в машині, чи знає за який бік пістолет тримати
а если это происходит постоянно, если ваш сын надевает лифчик, а дочка лазит по заборам и бьет морды. Считаете норм? Ну ну. Потом такие диагнозы вылазят. С 16 лет на тяжелых ноотропах сидят.
Як повʼязано вміння зварити борщ з носінням ліфчика?
Щось здається у вас у самого непропрацьовані комплекси.
Дівчинка, що може морду набить - взагалі батіна гордість.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:01

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ну то так, ти Путіна не засуджуєшь, ти Путіна виправдовуєшь. Відкрито

де це написано? звісно що засуджую, бажаю йому здохнути і т.д.
Але мова йшла про фантазії з приводу кримінального переслідування кацапів. Я як реаліст небачу такої можливості, хіба що хтось штурмом візьме Москву, поклавши пару мільйонів людей та пару десятків років.
І ти - бажаючий їх переслідувати, громити, розвалювати, карати по справедливості, чомусь до цих пір це все робиш з дивану чужими руками.
То в кого з нас слова розходяться з ділом?

В тебе, сцикун, в тебе )

Ти мовчишь про Путіна, хоча саме він обстрілюєю Україну
А ти не бачишь цього

У тебе винний хтось інший, але не Путін
Ти жертву прирівняв до агресора, так буває з неповноціними

Давай твою донечку хтось згвалтує, а ти такий - моя донька сама винна, могла б підмахнути. І чому була против. 5 хвилин і вільна
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:03

  detroytred написав:Зробили б з нього ідеальну робочу конягу ... і пахав би він чесно, бескорисно, добросовісно-якісно за безцінь на благо цих самих його командирів та країни.
А так - знайшли алмаз і замість того, щоб огранити його і залучити за призначенням, тупо розтовкли та плюнули.
Те що це алмаз не підтверджено ОБЄКТИВНИМИ данними
Так, згідно ЙОГО слів - у ВАС сформувалась враження що він чогось вартий
А по факту- 3,14дабор звичайний, що підтверджується тим що він ЗМІНИВШИ кілька підрозділів в яких роками воюють СОТНІ солдат/офіцерів- так і не зміг в них зачепитись
Такий собі дартаньян в якого всі марширують не в ногу і тільки він правильно...

ПС
З точки зору більшості невдах в бізнесі- ті хто чогось добився- добились цього виключно неприроднім шляхом.
А я вважаю що 90% успішних в бізнесі-успішні саме завдяки тому що ЗМОГЛИ довести свою правоту там де інші шукали гімно в задниці.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста.
Це має бути настінною цитатою для покращення розуміння процесів для теоретиків воєнпенсів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:08

  Faceless написав:Щось здається у вас у самого непропрацьовані комплекси
хотите что-бы я поднял тему про ваши комплексы? Ну тогда не обижайтесь. То что в вашей семье что то не так я заподозрил еще когда вы сказали что познакомились с женой "по обоюдной инициативе". Скорее всего вас на себе женили. Сейчас вы рассказываете как это круто делать все вместе, полы мыть, бегать по супермаркетам и карьеры делать. Из чего вывод вас эксплуатируют как лошадь. И ваше болезненное реагирование с желанием меня пнуть то мавпами то комплексами как вишенка на торт. Хотя мы персонально кого то не обсуждали. Но вам почему-то стало так обидно, что захотелось нанести "удар в ответ".

На будущее прошу вести себя корректно. На земле ещё не родился человек, которого я бы не смог поставить на место.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 22:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2 Wirująświatła, шо там з твоїм костюмом, ТЦК на вокзалі зраділи? Ліфон не забув?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:12

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:? Нічо страшного не буде якщо хлопець вміє борщ зварити а дівчина колесо поміняти в машині, чи знає за який бік пістолет тримати
а если это происходит постоянно, если ваш сын надевает лифчик, а дочка лазит по заборам и бьет морды. Считаете норм? Ну ну. Потом такие диагнозы вылазят. С 16 лет на тяжелых ноотропах сидят.

Та вгомоніться ви з тими квадробоберами. І гендерністю.
Розмова про інтимніше за гроші) з якої це радості Ви хочете ростити жінок інвалідок в фінансовому смислі?
Banderlog
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