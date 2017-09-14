Це перевіряють ще на моменті вступу, якщо є такий пафос - то свій, ментовський
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Додано: Чет 30 січ, 2025 21:44
Це перевіряють ще на моменті вступу, якщо є такий пафос - то свій, ментовський
Додано: Чет 30 січ, 2025 21:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
де це написано? звісно що засуджую, бажаю йому здохнути і т.д.
Але мова йшла про фантазії з приводу кримінального переслідування кацапів. Я як реаліст небачу такої можливості, хіба що хтось штурмом візьме Москву, поклавши пару мільйонів людей та пару десятків років.
І ти - бажаючий їх переслідувати, громити, розвалювати, карати по справедливості, чомусь до цих пір це все робиш з дивану чужими руками.
То в кого з нас слова розходяться з ділом?
Додано: Чет 30 січ, 2025 21:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ніби все правильно -але є нюанс...
Ті хто ПЛАТИВ вчора- живуть за рахунок тих платежів які робляться СЬОГОДНІ...
І сьогодні вони вважають що живуть погано
Звідси висновок
Якщо їх слухати - значить усвідомлювати - що будеш жити так само як і вони сьогодні-тобто погано.
Здавалось би замкнуте коло..
Але є варіанти
Згадайте мій варіант визначення корисності людини - для суспільства.
От якби люди мали голосів пропорційно корисності..
А корисність визначається
Корисність = Те що зробив- Те що забрав на себе
От тоді й відвалились всі ті хто зробив менше ніж спожив - але право голосу в нього таке саме як і в того хто зробив в рази більше ніж спожив....
Тоді без привязки до віку/статі - можна голосувати
І повірте , така система булаб краща для всіх
Ті хто сьогодні бідний- були б бідними , але споживали б в рази більше.
Ті хто багатий- були б ще багатшими
Середньостатистичне значення багатств по Державі було б в рази вище.
Додано: Чет 30 січ, 2025 21:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як повʼязано вміння зварити борщ з носінням ліфчика?
Щось здається у вас у самого непропрацьовані комплекси.
Дівчинка, що може морду набить - взагалі батіна гордість.
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:01
В тебе, сцикун, в тебе )
Ти мовчишь про Путіна, хоча саме він обстрілюєю Україну
А ти не бачишь цього
У тебе винний хтось інший, але не Путін
Ти жертву прирівняв до агресора, так буває з неповноціними
Давай твою донечку хтось згвалтує, а ти такий - моя донька сама винна, могла б підмахнути. І чому була против. 5 хвилин і вільна
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:03
Те що це алмаз не підтверджено ОБЄКТИВНИМИ данними
Так, згідно ЙОГО слів - у ВАС сформувалась враження що він чогось вартий
А по факту- 3,14дабор звичайний, що підтверджується тим що він ЗМІНИВШИ кілька підрозділів в яких роками воюють СОТНІ солдат/офіцерів- так і не зміг в них зачепитись
Такий собі дартаньян в якого всі марширують не в ногу і тільки він правильно...
ПС
З точки зору більшості невдах в бізнесі- ті хто чогось добився- добились цього виключно неприроднім шляхом.
А я вважаю що 90% успішних в бізнесі-успішні саме завдяки тому що ЗМОГЛИ довести свою правоту там де інші шукали гімно в задниці.
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:08
хотите что-бы я поднял тему про ваши комплексы? Ну тогда не обижайтесь. То что в вашей семье что то не так я заподозрил еще когда вы сказали что познакомились с женой "по обоюдной инициативе". Скорее всего вас на себе женили. Сейчас вы рассказываете как это круто делать все вместе, полы мыть, бегать по супермаркетам и карьеры делать. Из чего вывод вас эксплуатируют как лошадь. И ваше болезненное реагирование с желанием меня пнуть то мавпами то комплексами как вишенка на торт. Хотя мы персонально кого то не обсуждали. Но вам почему-то стало так обидно, что захотелось нанести "удар в ответ".
На будущее прошу вести себя корректно. На земле ещё не родился человек, которого я бы не смог поставить на место.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 22:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
2 Wirująświatła, шо там з твоїм костюмом, ТЦК на вокзалі зраділи? Ліфон не забув?
Додано: Чет 30 січ, 2025 22:12
Та вгомоніться ви з тими квадробоберами. І гендерністю.
Розмова про інтимніше за гроші) з якої це радості Ви хочете ростити жінок інвалідок в фінансовому смислі?
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