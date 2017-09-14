Додано: Чет 30 січ, 2025 21:55

ЛАД написав: "10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных. "10 мільйонів пенсіонерів" очень много лет платили податки. И у многих из них мышление (в т.ч. и "критическое") развито гораздо лучше, чем у многих действующих "платників податків", даже крупных.

Ніби все правильно -але є нюанс...Ті хто ПЛАТИВ вчора- живуть за рахунок тих платежів які робляться СЬОГОДНІ...І сьогодні вони вважають що живуть поганоЗвідси висновокЯкщо їх слухати - значить усвідомлювати - що будеш жити так само як і вони сьогодні-тобто погано.Здавалось би замкнуте коло..Але є варіантиЗгадайте мій варіант визначення корисності людини - для суспільства.От якби люди мали голосів пропорційно корисності..А корисність визначаєтьсяКорисність = Те що зробив- Те що забрав на себеОт тоді й відвалились всі ті хто зробив менше ніж спожив - але право голосу в нього таке саме як і в того хто зробив в рази більше ніж спожив....Тоді без привязки до віку/статі - можна голосуватиІ повірте , така система булаб краща для всіхТі хто сьогодні бідний- були б бідними , але споживали б в рази більше.Ті хто багатий- були б ще багатшимиСередньостатистичне значення багатств по Державі було б в рази вище.