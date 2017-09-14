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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12274122751227612277>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:14

  Banderlog написав:Розмова про інтимніше за гроші) з якої це радості Ви хочете ростити жінок інвалідок в фінансовому смислі
мне уже надоело объяснять вам простые вещи. Посмотрите во что играют ваши дети. Это репетиция их будущего полоролевого поведения. Дальше думайте сами. Хотите привить другое поведение? Покупайте мальчикам девчачьи одежду и игрушки, а девочкам удочки и оружие. Вы с фейслесом считаете что полоролевое поведение существут только в детстве. А после 18 мужчины и женщины могут вести себя одинаково. Могут если кто то из них начнет себя вести как противоположный пол. Получится однополый брак с точки зрения мозга (при оставшихся половых и гормональных различиях). Я дал вам книгу когда то вы ее не захотели читать, а это психолог с мировым именем. Там эти процессы хорошо расписаны.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 22:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Давай твою донечку хтось згвалтує, а ти такий - моя донька сама винна, могла б підмахнути. І чому була против. 5 хвилин і вільна

своїх дочок в приклад став, ок?
в цьому тупому прикладі Песікот з дивана свого дому горланить розмахуючи відстрочкою "не приймаю жодних призупинень гвалтувань дочки, без справедливого покарання, і взагалі якщо зараз зупинити то він через рік знову нападе. гей сусід йди відбити мою дочку, бо ти не за того голосував"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Зробили б з нього ідеальну робочу конягу ... і пахав би він чесно, бескорисно, добросовісно-якісно за безцінь на благо цих самих його командирів та країни.
А так - знайшли алмаз і замість того, щоб огранити його і залучити за призначенням, тупо розтовкли та плюнули.
Те що це алмаз не підтверджено ОБЄКТИВНИМИ данними
Так, згідно ЙОГО слів - у ВАС сформувалась враження що він чогось вартий
А по факту- 3,14дабор звичайний, що підтверджується тим що він ЗМІНИВШИ кілька підрозділів в яких роками воюють СОТНІ солдат/офіцерів- так і не зміг в них зачепитись
Такий собі дартаньян в якого всі марширують не в ногу і тільки він правильно...

ПС
З точки зору більшості невдах в бізнесі- ті хто чогось добився- добились цього виключно неприроднім шляхом.
А я вважаю що 90% успішних в бізнесі-успішні саме завдяки тому що ЗМОГЛИ довести свою правоту там де інші шукали гімно в задниці.

Він не змінював жодного підрозділу.
Три роки там же.
Не відпускають.

А в оті всі десантні та інші частини готові взяти залюбки.
Навіть начкурсу бувший намагався до себе в училище перетягти. Сам згадав про нього і подзвонив з запрошенням.

Звідки ж ви взяли оці свої факти "А по факту- 3,14дабор звичайний" та "що він ЗМІНИВШИ кілька підрозділів" --- ?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:19

  Letusrock написав:
  Господар Вельзевула написав:Где Трамп? Чего он молчит?

причому Трамп говорить що ніби Зе готовий до перемовин, а наші продовжують нести брєдопотужність в маси, публічно підколюючи Трампа.

Хто це в нас публічно підколює Трампа? Цитату в студію, б-ласка.
Пишуть, що Трамп вже поговорив з пу. Шось не видно фокса76 на цій гілці...)))
fler
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Щось здається у вас у самого непропрацьовані комплекси
хотите что-бы я поднял тему про ваши комплексы? Ну тогда не обижайтесь. То что в вашей семье что то не так я заподозрил еще когда вы сказали что познакомились с женой "по обоюдной инициативе". Скорее всего вас на себе женили. Сейчас вы рассказываете как это круто делать все вместе, полы мыть, бегать по супермаркетам и карьеры делать. Из чего вывод вас эксплуатируют как лошадь. И ваше болезненное реагирование с желанием меня пнуть то мавпами то комплексами как вишенка на торт. Хотя мы персонально кого то не обсуждали. Но вам почему-то стало так обидно, что захотелось нанести "удар в ответ".

На будущее прошу вести себя корректно. На земле ещё не родился человек, которого я бы не смог поставить на место.
:mrgreen:
Профайлер з вас нікудишній, розвіяли всі підозри:)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Звідки ж ви взяли оці свої факти "А по факту- 3,14дабор звичайний" та "що він ЗМІНИВШИ кілька підрозділів" --- ?
Я читаю по діагоналі ( це легко перевірити побачивши в якій годині і на яке повідомлення я відповідаю) а у вашому повідомленні все написано максимально розмазано -можна трактувати як хочеш
замі гляньте
З училища одразу на фронт. В мотокопитну бригаду... Побачив що в реалі, спочатку намагався перевестись в десантуру, а потім вже хоч куди.
І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
Де в цьому повідомленні те що ви дописали про запити з десантури і так далі.

Тому
Або акуратніше формулюйте
або звиняйте якщо хтось не в стані тримати телепатичний звязок з вами
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:26

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста.
Це має бути настінною цитатою для покращення розуміння процесів для теоретиків воєнпенсів.

І без настінних цитат це завжди пам'ятаю.
Тому з практиками-спеціалістами типу бальцеровичів не те що не спорю, а ВИВЧАЮ їх теоретичні викладки та практичний досвід.

До того ж ключовим було слово --- "зачастую", тобто є і виключення.

Ці два твердження треба мільйонеру з нульовим практичним досвідом реформування ринку, економіки країни повісити на стіні.
Може допоможе після й так сотні постійних нагадувань.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:29

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Давай твою донечку хтось згвалтує, а ти такий - моя донька сама винна, могла б підмахнути. І чому була против. 5 хвилин і вільна

своїх дочок в приклад став, ок?
в цьому тупому прикладі Песікот з дивана свого дому горланить розмахуючи відстрочкою "не приймаю жодних призупинень гвалтувань дочки, без справедливого покарання, і взагалі якщо зараз зупинити то він через рік знову нападе. гей сусід йди відбити мою дочку, бо ти не за того голосував"

Так нету у него дочки, а отсрочка -- есть. Что теперь, пропадать ей зря? :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:29

  Faceless написав:Профайлер з вас нікудишній, розвіяли всі підозри:
оценку первый начали давать вы, я так понимаю задел что то больное, короче гуляйте. Хорошего вечера
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:32

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Звідки ж ви взяли оці свої факти "А по факту- 3,14дабор звичайний" та "що він ЗМІНИВШИ кілька підрозділів" --- ?
Я читаю по діагоналі ( це легко перевірити побачивши в якій годині і на яке повідомлення я відповідаю) а у вашому повідомленні все написано максимально розмазано -можна трактувати як хочеш
замі гляньте
З училища одразу на фронт. В мотокопитну бригаду... Побачив що в реалі, спочатку намагався перевестись в десантуру, а потім вже хоч куди.
І як можна було з такого!!! дійсно унікального матеріалу, зробити чувака звичайного .... якому тепер все пофіг і мрія звільнитися за будь-що? Як?
Де в цьому повідомленні те що ви дописали про запити з десантури і так далі.

Тому
Або акуратніше формулюйте
або звиняйте якщо хтось не в стані тримати телепатичний звязок з вами

Тобто вказання "намагався перевестись" ви, як завжди, перекрутили, як схотілось вам -- тобто що переводився.

Тому в наступний раз трактуйте лише в позитивний бік.
Якщо хочеться-колеться в негативний, то перепитайте.
Цю елементарне правило поведінки я вам вже пояснював багатократно.
Нема факту в негативний бік, то ні в якому разі й не толкуйте його отак.
Як би дуже не хотілося.
Максимум -- уточніть, перепитайте.

Для звинувачень, претензій та іншого негативу оперуйте фактичними даними.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 30 січ, 2025 22:38, всього редагувалось 2 разів.
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