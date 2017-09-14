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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12274122751227612277

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:36

  Wirująświatła написав:вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.


50 куе это 2 ляма грн...
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:40

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе

Логика - это не твоё
Поэтому, у тебя изначально неправильные условия приводят к неправильным выводам

Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.
Растят детей и за гораздо меньшие суммы

Если б у тебя были дети, ты бы об этом знал, чё-почём

Кстати, Виталька, а чё так ?
Тебе уже полтос, а детей так и не наделал за всё это время ?


ну цыгане может даже плюс имеют а не минус.
но нормальные люди не меньше 200 баксов в месяц на ребенка тратят.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Профайлер з вас нікудишній, розвіяли всі підозри:
оценку первый начали давать вы, я так понимаю задел что то больное, короче гуляйте. Хорошего вечера
Оцінку це ви підкол про макак? Який ж ви ранімий, виявляється
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:44

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Розмова про інтимніше за гроші) з якої це радості Ви хочете ростити жінок інвалідок в фінансовому смислі
мне уже надоело объяснять вам простые вещи. Посмотрите во что играют ваши дети.

Та харош про ізвращєнія. Те шо я в побуті можу обійтись без жінки, не робить з мене жінку. Серед жінок, які занімаються мордобоєм все нормально з орієнтацією. лічно провіряв. )
Ви недооцінюєте природність жіночої агресії.
І неуходіть з теми. Ви вважаєте що якщо дівчата граються в магазин і грошики то це зробить з них чоловіків?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:47

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:-----------------------------
ЛАД
Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.
-----------------------------
Буде -10-15, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10.
І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились. :)

По нынешним зимам сомневаюсь, что будет. Разве что на 2-3 дня. Посмотрим.
Но вообще-то я не об этом, а просто об апокалиптических прогнозах.

P.s. Прошло уже 2 месяца зимы. Из 3.

Є така неприємна штука, як прогнозований баланс споживання електроенергії, якщо його покрити всіма наявними можливостями не можна, то йдуть відключення.
Восени, цей баланс показував, що при зниженні нижче -10, будуть відключення, навіть без обстрілів, якщо додавати обстріли, то відключення будуть ще більшими, ось з цього і виходили при прогнозуванні.
Як на мене, то краще бути готовим до гіршого, а якщо його не сталося, то супер.
Якби вийшло як оптимістичними шашликами, це був би шок для всіх...

Ці зимові місяці були аномально теплими. :roll:

Не спорю.
Согласен со все сказанным.
Но, честно говоря, осенние панические прогнозы малость раздражали. Не видел в них смысла и, если помните, говорил, что никаких генераторов и пр. не закупаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:58

За крок до...©

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:[quote="5817735:stm"а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!

Все нормально, падаєм!©
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.

150 у.е. міс. * 12 * 18 = 32400
якщо з вишом
150 у.е. міс. * 12 * 23 = 41400
однушка в КРЖН "як з куща"[/quote]
==========

Добре, що нас тут читає ~ 20людей, а якщо б читало хоч 2000 людей... - і прочитавши отаке☝️, навіть, ті хто дуже горів бажанням завести дітей - засумнівається "а чи дійсно треба?"
Вже мовчу за тих, хто сумнівався - "заводити/не заводити?" - прочитавши це☝️ скаже - "та ну їх нах!" :mrgreen: Краще пожити ДЛЯ СЕБЕ!!! :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 22:59

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Профайлер з вас нікудишній, розвіяли всі підозри:
оценку первый начали давать вы, я так понимаю задел что то больное, короче гуляйте. Хорошего вечера

Я давно Вам хотів сказати за макак)
Чому Ви взялись за їх вивчення?
Якщо підходити до питання з всією серйозністю то ми проізошли разом з макаками од червяків. А що таке червяк? Червяк це жолудок , на початку рот на виході сфінктер.
А в середині - тільки пустота, яку набиває те створіння прахом. така пустота і в людях. :lol: подумайте над цим як психолог.
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