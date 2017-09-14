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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 30 січ, 2025 22:36
Wirująświatła написав:
вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.
50 куе это 2 ляма грн...
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Додано: Чет 30 січ, 2025 22:40
pesikot написав: Wirująświatła написав:
2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе
Логика - это не твоё
Поэтому, у тебя изначально неправильные условия приводят к неправильным выводам
Таких сумм прям на каждого ребёнка и близко нет.
Растят детей и за гораздо меньшие суммы
Если б у тебя были дети, ты бы об этом знал, чё-почём
Кстати, Виталька, а чё так ?
Тебе уже полтос, а детей так и не наделал за всё это время ?
ну цыгане может даже плюс имеют а не минус.
но нормальные люди не меньше 200 баксов в месяц на ребенка тратят.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 22:42
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Профайлер з вас нікудишній, розвіяли всі підозри:
оценку первый начали давать вы, я так понимаю задел что то больное, короче гуляйте. Хорошего вечера
Оцінку це ви підкол про макак? Який ж ви ранімий, виявляється
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Додано: Чет 30 січ, 2025 22:44
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Розмова про інтимніше за гроші) з якої це радості Ви хочете ростити жінок інвалідок в фінансовому смислі
мне уже надоело объяснять вам простые вещи. Посмотрите во что играют ваши дети.
Та харош про ізвращєнія. Те шо я в побуті можу обійтись без жінки, не робить з мене жінку. Серед жінок, які занімаються мордобоєм все нормально з орієнтацією. лічно провіряв. )
Ви недооцінюєте природність жіночої агресії.
І неуходіть з теми. Ви вважаєте що якщо дівчата граються в магазин і грошики то це зробить з них чоловіків?
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Додано: Чет 30 січ, 2025 22:47
_Mykola_ написав: ЛАД написав: _Mykola_ написав:
-----------------------------ЛАД
Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов.
-----------------------------Буде -10-15
, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10.
І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились.
По нынешним зимам сомневаюсь, что будет. Разве что на 2-3 дня. Посмотрим.
Но вообще-то я не об этом, а просто об апокалиптических прогнозах.
P.s. Прошло уже 2 месяца зимы. Из 3.
Є така неприємна штука, як прогнозований баланс споживання електроенергії, якщо його покрити всіма наявними можливостями не можна, то йдуть відключення.
Восени, цей баланс показував, що при зниженні нижче -10, будуть відключення, навіть без обстрілів, якщо додавати обстріли, то відключення будуть ще більшими, ось з цього і виходили при прогнозуванні.
Як на мене, то краще бути готовим до гіршого, а якщо його не сталося, то супер.
Якби вийшло як оптимістичними шашликами, це був би шок для всіх...
Ці зимові місяці були аномально теплими.
Не спорю.
Согласен со все сказанным.
Но, честно говоря, осенние панические прогнозы малость раздражали. Не видел в них смысла и, если помните, говорил, что никаких генераторов и пр. не закупаю.
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Додано: Чет 30 січ, 2025 22:58
150 у.е. міс. * 12 * 18 = 32400
flyman написав: Wirująświatła написав: Успіх написав:
[quote="5817735:stm"а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!
Все нормально, падаєм!©
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.
якщо з вишом
150 у.е. міс. * 12 * 23 = 41400
однушка в КРЖН "як з куща"
[/quote]
==========
Добре, що нас тут читає ~ 20людей, а якщо б читало хоч 2000 людей... - і прочитавши отаке☝️, навіть, ті хто дуже горів бажанням завести дітей - засумнівається "а чи дійсно треба?"
Вже мовчу за тих, хто сумнівався - "заводити/не заводити?" - прочитавши це☝️ скаже - "та ну їх нах!"
Краще пожити ДЛЯ СЕБЕ!!!
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Додано: Чет 30 січ, 2025 22:59
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Профайлер з вас нікудишній, розвіяли всі підозри:
оценку первый начали давать вы, я так понимаю задел что то больное, короче гуляйте. Хорошего вечера
Я давно Вам хотів сказати за макак)
Чому Ви взялись за їх вивчення?
Якщо підходити до питання з всією серйозністю то ми проізошли разом з макаками од червяків. А що таке червяк? Червяк це жолудок , на початку рот на виході сфінктер.
А в середині - тільки пустота, яку набиває те створіння прахом. така пустота і в людях.
подумайте над цим як психолог.
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