Wirująświatła написав:вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.
Banderlog написав:Розмова про інтимніше за гроші) з якої це радості Ви хочете ростити жінок інвалідок в фінансовому смислі
мне уже надоело объяснять вам простые вещи. Посмотрите во что играют ваши дети.
Та харош про ізвращєнія. Те шо я в побуті можу обійтись без жінки, не робить з мене жінку. Серед жінок, які занімаються мордобоєм все нормально з орієнтацією. лічно провіряв. ) Ви недооцінюєте природність жіночої агресії. І неуходіть з теми. Ви вважаєте що якщо дівчата граються в магазин і грошики то це зробить з них чоловіків?
_Mykola_ написав:----------------------------- ЛАД Помню многочисленные обещания 12-часовых отключений электричества даже без новых обстрелов. ----------------------------- Буде -10-15, подивимось. Прогноз були на температуру нижче -10. І, ще за ці місяці можливості імпорту дещо збільшились.
По нынешним зимам сомневаюсь, что будет. Разве что на 2-3 дня. Посмотрим. Но вообще-то я не об этом, а просто об апокалиптических прогнозах.
P.s. Прошло уже 2 месяца зимы. Из 3.
Є така неприємна штука, як прогнозований баланс споживання електроенергії, якщо його покрити всіма наявними можливостями не можна, то йдуть відключення. Восени, цей баланс показував, що при зниженні нижче -10, будуть відключення, навіть без обстрілів, якщо додавати обстріли, то відключення будуть ще більшими, ось з цього і виходили при прогнозуванні. Як на мене, то краще бути готовим до гіршого, а якщо його не сталося, то супер. Якби вийшло як оптимістичними шашликами, це був би шок для всіх...
Ці зимові місяці були аномально теплими.
Не спорю. Согласен со все сказанным. Но, честно говоря, осенние панические прогнозы малость раздражали. Не видел в них смысла и, если помните, говорил, что никаких генераторов и пр. не закупаю.
Успіх написав:[quote="5817735:stm"а обвинять себя нехорошо, надо молодых, как они не собираются жить в прошлом и гонят вперёд )
Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то... То в мене більше питань нема!
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде) из одежды только шкуры мягких игрушек.
150 у.е. міс. * 12 * 18 = 32400 якщо з вишом 150 у.е. міс. * 12 * 23 = 41400 однушка в КРЖН "як з куща"[/quote] ==========
Добре, що нас тут читає ~ 20людей, а якщо б читало хоч 2000 людей... - і прочитавши отаке☝️, навіть, ті хто дуже горів бажанням завести дітей - засумнівається "а чи дійсно треба?" Вже мовчу за тих, хто сумнівався - "заводити/не заводити?" - прочитавши це☝️ скаже - "та ну їх нах!" Краще пожити ДЛЯ СЕБЕ!!!
Faceless написав:Профайлер з вас нікудишній, розвіяли всі підозри:
оценку первый начали давать вы, я так понимаю задел что то больное, короче гуляйте. Хорошего вечера
Я давно Вам хотів сказати за макак) Чому Ви взялись за їх вивчення? Якщо підходити до питання з всією серйозністю то ми проізошли разом з макаками од червяків. А що таке червяк? Червяк це жолудок , на початку рот на виході сфінктер. А в середині - тільки пустота, яку набиває те створіння прахом. така пустота і в людях. подумайте над цим як психолог.
Як взагалі можна порахувати витрати на дитину? Взяли ви сина і пішли на каток (платний звичайно, безкоштовні лише в селі, де і опеньки на фундаменті на вечерю), купили на двох (з сином) , чи на трьох (і мама) квитки. Потім там же зʼїли піцу. Як ділити витрати? Без сина ви б взагалі може не пішли б. Бо це було заради нього. А самі б сиділи цілий день на форумі фінанс і огризались від нападок невмєняємих)) Без витрат))