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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1227612277122781227912280>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 126
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
30
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
39
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
9%
11
Виснаження однієї зі сторін
18%
23
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Як взагалі можна порахувати витрати на дитину?
Взяли ви сина і пішли на каток (платний звичайно, безкоштовні лише в селі, де і опеньки на фундаменті на вечерю), купили на двох (з сином) , чи на трьох (і мама) квитки. Потім там же зʼїли піцу. Як ділити витрати? Без сина ви б взагалі може не пішли б. Бо це було заради нього. А самі б сиділи цілий день на форумі фінанс і огризались від нападок невмєняємих)) Без витрат))
І квартиру/будинок більшу треба, то мабуть теж у витрати відносити?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:33

За крок до перевороту думок©

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там.
занимайтесь если вам это интересно. Мне допустим неинтересно. А петь, играть на муз.инструментах, выдумывать дизайны, читать книги, писать стихи, рисовать картины, заниматься спортом, наукой, сидеть на форумах когда? Мытье полов точно важнее/ интереснее?

Странная у вас модель, муж и жена моют полы одной тряпкой. Зато гендерное равенство, мужик занимается детьми и хозяйством. А потом еще бегает с женой по супермаркетам? Чем он тогда отличается от женщины?
Але от коли дружина хвора, то...
Ехххххххх, мовчу... мовчу :roll:

:D
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:36

  Banderlog написав:Я давно Вам хотів сказати за макак)
Чому Ви взялись за їх вивчення?
Якщо підходити до питання з всією серйозністю то ми проізошли разом з макаками од червяків
макак начал изучать чтобы понимать в какой момент у ребенка формируется базовый eq (который у макак супер развит, отсюда их гениальная способность дружить не только между собой но и с другими видами, включая людей) и что в онтогенезе эти навыки обнуляет. Другими словами хотел понять почему у макак нет аутизма, задержки умственного развития и сдвг. Это приобретенные в ходе эволюции проблемы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 00:07, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:37

  flyman написав:Кажуть що не як равний з равним, і щас на болотах розтлумачують "как так?"


По НПЗ много нашего поприлетало, в обратку всякий мусор в целом. Раньше массовые ракетные были. Ну вот морозы придут-посмотрим. Ежели утушат нахер,можно не переживать-никакой зрады, все как обычно.
Если не потушат-точно зрада. Договариваются за нашей спиной, охальники.
Но я думаю нифига у них не получится- на крайняк наш потужный презедент ввалит дроном с битоном дерьма по кремлю или вторгнемся в Приднестровье аль Белорусь.
Толку никакого,понятно, но зато чад кутежа на весь мир!
Не дадим ни единого шанса на перемирие империалистической гадине!
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:39

  Успіх написав:Але от коли дружина хвора, то...
сам Бог велел тебе о ней заботиться и о детях. Эту ситуацию не нужно рассматривать с точки зрения полоролевого поведения. Болезнь это не норма и ваше поведение адаптируется к таким неприятным обстоятельствам.

есть даже целое понятие адаптивного интеллекта
Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 30 січ, 2025 23:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:43

detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:49

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Я давно Вам хотів сказати за макак)
Чому Ви взялись за їх вивчення?
Якщо підходити до питання з всією серйозністю то ми проізошли разом з макаками од червяків
макак начал изучать чтобы понимать в какой момент у ребенка к базовому eq (который у макак супер развит, отсюда их гениальная способность дружить не только между собой но и с другими видами, включая людей) добавляется iq который эти навыки обнуляет. Другими словами хотел понять почему у макак нет аутизма, задержки умственного развития и сдвг.

Та вы шо? Нет? Точно. И конкуренции нет, такие милые зверки с офигенной эмпатией, никого из стаи не выгоняют... Виталий, вы во всем спец как я балерина...
Гендер ребёнок понимает сам с 5 лет, поменять это уже без сильных и неприятных воздействий не возможно. Сколько не одевай гетеросексуального мальчика в розовое, сколько не давай гетеросексуальной девочке молоток. К половозреванию ребенка сексуальное влечение возьмёт своё, другое дело что ваши дети будучи ЛГБТ+ будут сомневаться в себе, а у нормальных (это не гетеросексуальных, это вообще нормальных родителей, не зависимо от пола и денежных возможностей) ребенок будет без нервных срывов.
Если вы работаете с детьми, то мне жаль тех идиотов родителей которые к вам прислушиваются...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2025 23:59

  Faceless написав:
  Wirująświatła написав:Не задумывались почему с детьми играют папы а не мамы?

Звідки таке твердження?
І ви якось вже собі суперечите. То діти, виховання - на мамі, аж виявляється вони не здатні з дітьми розважатися. Ви вже визначтеся

уход за ребенком на маме. Кто занимается воспитанием одному Богу известно, ребенок кроме родителей еще что то видит и слышит, в садике, школе, в интернете, по тв. Это всё в совокупности создаёт "воспитание". По этой причине бывает у приличных родителей ребенок оболтус (у меня был кейс как у супругов преподов в универе дочка начала в 16 принимать наркотики). Бывает и обратное у родителей алкашей вырастает умный и добрый ребенок.

игра это не просто развлечение, в игре формируются нейронные связи которые в дальнейшем определяют всю жизнь ребенка

основной деятельностью дошкольников является игра. О важном значении игры для развития личности дошкольника писал еще Л.С. Выготский. Т.А. Репина также подчеркивает важное значение игры, выступающей в качестве условия формирования полоролевого воспитания. Сюжетная игра не выражает реальных отношений, в ней все «понарошку», однако посредством игры устанавливаются положительные стереотипы качеств и поведения, присущих представителям разных полов. В игре складывается фундамент эмоционально позитивного отношения к роли ребенка в обществе как мужчины или женщины, как папы или мамы в дальнейшем его развитии [7].

Как считает М.Д. Маханева, дошкольник в играх-драматизациях предстает как артист, он сам разрабатывает образ, используя различные средства выразительности, такие как интонация, мимика, пантомима, а также выполняет собственные действия, отражающие ту или иную роль. В игре-драматизации дошкольник воспроизводит сюжет с заранее определенным сценарием. Однако такой сценарий не ограничивается четкими рамками и позволяет ребенку импровизировать в ходе игры. Импровизация затрагивает и текст, и действие. При создании образа ребенок может выражать как женские, так и мужские качества персонажа [6].

Значительный интерес с этой точки зрения представляют работы Е.А. Антипиной. Данный исследователь выделяет шесть видов игр-драматизаций. Остановимся на них подробнее.

По данным О. Акуловой, мальчики и девочки старшего дошкольного возраста в ходе совместной игры осваивают полоролевое поведение. Для достижения наибольшего эффекта при полоролевом воспитании в игре-драматизации взрослому важно брать на себя роль руководителя при подготовке и проведении игры, а также обязательно учитывать особенности развития детей разных полов [1].

Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что огромное значение в полоролевом воспитании приобретает сказка, которая является своеобразным подготовительным этапом игры-драматизации. Сказке присуще большое количество социальных действий, в ней делается значительный упор на нравственное развитие. Она определяет эталоны поведения. Через сказку дети знакомятся с окружающим миром, с особенностями взаимоотношения полов, а также приобретают представление о таких качествах, как заботливость, миролюбие, терпимость к недостаткам других. Сказки представляют собой эмоциональную позитивную модель гендерного поведения.

Таким образом, в дошкольном возрасте игра выступает не только ведущим видом деятельности, но и важнейшим средством полоролевого воспитания. Использование игр-драматизация как средства полоролевого воспитания может эффективно реализовываться при следующих условиях:
и т.д. по детским играм диагностируют состояние мозга когда тестовые методики еще не применяются.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 00:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:00

  _Mykola_ написав:
  andrijk777 написав:"нет профессионализма" - а 73% не бачили цього в 2019?
"кто им давал полномочия?" - повноваження їм дав Зеленський. Така система влади в Україні, і не тільки в Україні. Зе в цьому плані нічим від інших президентів України не відрізняється.

На жаль, схоже таки не бачили.
Перше відео від Радіо Свобода, старанно обходили, хоча воно показало істинне лице і принципи управління. На жаль відрізняється, і не в кращу сторону, уникнути війни, як то зміг свого часу Кучма, він не зміг, як не зміг закінчити війну коли для цього були умови. "Два-три тижні", то про першу можливість припинення війни весною 2022, але вибір був зроблений продовжити... :evil:

Ну у Кучмы ситуация была намного проще. РФ 2003 и 2014, тем более, 2022 это, как говорят в Одессе, 2 большие разницы.
А "закінчити війну" весной 2022... Условия были не ахти, а "партнёры", видимо, наобещали много. Вероятно, в результате рассчитывали на лучший исход. И тут таки, что не говори, "партнёры" подвели. Не так склалося, як гадалося. Но это уже ситуация: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:03

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  Успіх написав:.........Ну, раз модно(чи то тепер такі цінності?) жити без дітей(не народжувати/заводити їх), а також "плювати"(не поважати) один одного(як з боку чоловіка, так з боку і жінки), то...
То в мене більше питань нема!

Все нормально, падаєм!
это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.

При средней зарплате на руки 450 долл.
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