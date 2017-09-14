|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:04
ЛАД написав: _Mykola_ написав: andrijk777 написав:
"нет профессионализма" - а 73% не бачили цього в 2019?
"кто им давал полномочия?" - повноваження їм дав Зеленський. Така система влади в Україні, і не тільки в Україні. Зе в цьому плані
нічим від інших президентів України не відрізняється.
На жаль, схоже таки не бачили.
Перше відео від Радіо Свобода, старанно обходили, хоча воно показало істинне лице і принципи управління. На жаль відрізняється, і не в кращу сторону, уникнути війни, як то зміг свого часу Кучма, він не зміг, як не зміг закінчити війну коли для цього були умови. "Два-три тижні", то про першу можливість припинення війни весною 2022, але вибір був зроблений продовжити...
Ну у Кучмы ситуация была намного проще. РФ 2003 и 2014, тем более, 2022 это, как говорят в Одессе, 2 большие разницы.
А "закінчити війну" весной 2022... Условия были не ахти, а "партнёры", видимо, наобещали много. Вероятно, в результате рассчитывали на лучший исход. И тут таки, что не говори, "партнёры" подвели. Не так склалося, як гадалося. Но это уже ситуация: "Если бы я был такой умный сразу, как моя жена потом".
не повезло, не фартовий
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38163
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:06
Wirująświatła написав: Faceless написав: Wirująświatła написав:
Не задумывались почему с детьми играют папы а не мамы?
Звідки таке твердження?
І ви якось вже собі суперечите. То діти, виховання - на мамі, аж виявляється вони не здатні з дітьми розважатися. Ви вже визначтеся
уход за ребенком на маме. Кто занимается воспитанием одному Богу известно, ребенок кроме родителей еще что то видит и слышит, в садике, школе, в интернете, по тв. Это всё в совокупности создаёт "воспитание". По этой причине бывает у приличных родителей ребенок оболтус (у меня был кейс как у супругов преподов в универе дочка начала в 16 принимать наркотики). Бывает и обратное у родителей алкашей вырастает умный и добрый ребенок.
игра это не просто развлечение, в игре формируются нейронные связи которые в дальнейшем определяют всю жизнь ребенка
основной деятельностью дошкольников является игра. О важном значении игры для развития личности дошкольника писал еще Л.С. Выготский. Т.А. Репина также подчеркивает важное значение игры, выступающей в качестве условия формирования полоролевого воспитания. Сюжетная игра не выражает реальных отношений, в ней все «понарошку», однако посредством игры устанавливаются положительные стереотипы качеств и поведения, присущих представителям разных полов. В игре складывается фундамент эмоционально позитивного отношения к роли ребенка в обществе как мужчины или женщины, как папы или мамы в дальнейшем его развитии [7].
Как считает М.Д. Маханева, дошкольник в играх-драматизациях предстает как артист, он сам разрабатывает образ, используя различные средства выразительности, такие как интонация, мимика, пантомима, а также выполняет собственные действия, отражающие ту или иную роль. В игре-драматизации дошкольник воспроизводит сюжет с заранее определенным сценарием. Однако такой сценарий не ограничивается четкими рамками и позволяет ребенку импровизировать в ходе игры. Импровизация затрагивает и текст, и действие. При создании образа ребенок может выражать как женские, так и мужские качества персонажа [6].
Значительный интерес с этой точки зрения представляют работы Е.А. Антипиной. Данный исследователь выделяет шесть видов игр-драматизаций. Остановимся на них подробнее.
По данным О. Акуловой, мальчики и девочки старшего дошкольного возраста в ходе совместной игры осваивают полоролевое поведение. Для достижения наибольшего эффекта при полоролевом воспитании в игре-драматизации взрослому важно брать на себя роль руководителя при подготовке и проведении игры, а также обязательно учитывать особенности развития детей разных полов [1].
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что огромное значение в полоролевом воспитании приобретает сказка, которая является своеобразным подготовительным этапом игры-драматизации. Сказке присуще большое количество социальных действий, в ней делается значительный упор на нравственное развитие. Она определяет эталоны поведения. Через сказку дети знакомятся с окружающим миром, с особенностями взаимоотношения полов, а также приобретают представление о таких качествах, как заботливость, миролюбие, терпимость к недостаткам других. Сказки представляют собой эмоциональную позитивную модель гендерного поведения.
Таким образом, в дошкольном возрасте игра выступает не только ведущим видом деятельности, но и важнейшим средством полоролевого воспитания. Использование игр-драматизация как средства полоролевого воспитания может эффективно реализовываться при следующих условиях:
и т.д. по детским играм диагностируют состояние мозга когда тестовые методики еще не применяются.
Так звідки твердження, що з дітьми грає тільки батько, а не мати?
В мене немає ні підтвердження, ні спростування цієї тези, але є великі сумніви
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 8127 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:07
whois2010 написав: Water написав: Vadim_ написав:
Мені більше подобалось читати "Перець"
Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував.
Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.
Літературна газета, Техніка молодьожі, Юний технік, Чєловєк і закон, Ровєснік, Перець, Крокодил, Знак вопроса, Огоньок - що я читав. От до речі, в цьому плані срср був крутим. Але зараз все це в інтернетах теж є
Создаётся впечатление, что здесь собрался клуб "Кому за 50" (как минимум).
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32778
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:10
Faceless написав:
Так звідки твердження, що з дітьми грає тільки батько, а не мати?
личное наблюдение вас устроит? с вами играла мама? расскажите в какие игры. Баскетбол? футбол? шахматы? морской бой? прятки? в карты?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 31 січ, 2025 00:16, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27568
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:12
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Так звідки твердження, що з дітьми грає тільки батько, а не мати?
личное наблюдение вас устроит? с вами играла мама? расскажите в какие игры.
Успіх пам"ятаю, розказував, товк мячем в підлогу
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 38163
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1595 раз.
- Подякували: 2805 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:14
ЛАД написав: Faceless написав:
Wirująświatła написав:это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
При средней зарплате на руки 450 долл.
Та все одно то цифра зі стелі. Реальність варіюється від "режиму Флаймана" і обмежується тільки бюджетом і фантазією (чи її відсутністю).
Люди люблять притягувати крайнощі, від інфантильних "дав бог зайку дасть в лужайку" до параноїдального підрахунку сотень тисяч доларів, включаючи мабуть витрати на психотерапію після притрушених батьків
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 8127 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:15
Faceless написав:
Так звідки твердження, що з дітьми грає тільки батько, а не мати?
В мене немає ні підтвердження, ні спростування цієї тези, але є великі сумніви
Выгодский - это психолог 1896 г. рождения. Оттуда и утверждения... Виталий вообще мастак найти научный труд на любую тему, всунуть в форум без понимания и дальше на ЖД до румынской границы...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5458
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 679 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:16
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Так звідки твердження, що з дітьми грає тільки батько, а не мати?
личное наблюдение вас устроит? с вами играла мама? расскажите в какие игры. Баскетбол? футбол? шахматы? морской бой? прятки?
Що ми все про мене і про мене. Ви краще розкажіть, в кого ви такий EQ розвинутий?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35727
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1465 раз.
- Подякували: 8127 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:18
Faceless написав: Wirująświatła написав: Faceless написав:
Так звідки твердження, що з дітьми грає тільки батько, а не мати?
личное наблюдение вас устроит? с вами играла мама? расскажите в какие игры. Баскетбол? футбол? шахматы? морской бой? прятки?
Що ми все про мене і про мене. Ви краще розкажіть, в кого ви такий EQ розвинутий?
в макак. как то зеленая мартышка по имени мартын забрал у меня из кармана рубашки ключи и требовал чтобы я с ним играл, еле уговорил чтобы вернул. если найду фото выложу.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 31 січ, 2025 00:26, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27568
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: П'ят 31 січ, 2025 00:18
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
............
Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить.
........
Простите, но это ваши домыслы, ни на чём не основанные.
По-перше "буде жити" - майбутній час, "зміниться" - майбутній час, "зненавидить" - майбутній час. Моя фраза це прогноз(передбачення). Слово "домысел" це щось, що не прикріплене фактами. Прогноз - фактично завжди є домислом. Слово "домысел" вживається зазвичай коли ми говоримо про минуле/теперішнє, тупо його вживати щодо майбутнього!
Охарактеризувати(замінити) прогноз словом "домысел" може тільки малоосвічена людина або це свідома маніпуляція.
По-друге я вжив "сильно сумніваюсь", тобто підкреслив
що це моя особиста думка а не факт.
І по-трете - а ваші "домисли" де? Ні разу не бачив ваших прогнозів. Ну звичайно, ЛАД
, ж не лох. Нафіг йому давати прогнози, з яких потім інші будуть сміятись. Краще слухати прогнози andrijk777
і їх постійно критикувати.
Прогноз должен опираться не на гадания, а на какие-то основания.
Детройт правильно пишет о том, что у нас отсутствует необходимая информация.
Прогноз даже при наличии информации вполне может оказаться ошибочным, а при её отсутствии это не прогноз, а гадание на кофейной гуще. Простите, но гаданием не занимаюсь. Говорю иногда только о том, что можно/нужно сделать сегодня.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 32778
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4827 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|82714
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|256617
|
|
|6076
|901667
|
|