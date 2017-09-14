Vadim_ написав:Мені більше подобалось читати "Перець"
Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував. Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.
Літературна газета, Техніка молодьожі, Юний технік, Чєловєк і закон, Ровєснік, Перець, Крокодил, Знак вопроса, Огоньок - що я читав. От до речі, в цьому плані срср був крутим. Але зараз все це в інтернетах теж є
Создаётся впечатление, что здесь собрался клуб "Кому за 50" (как минимум).
Wirująświatła написав:это не модно. Женщины хотят делать карьеру, у нас гендерное равенство, ноу проблем пожалуйста, только потом оказывается, что дети карьере помеха и... провал демографии. 2я причина - вырастить ребенка от 0 до 18 стоит около 50куе (флайман брался вырастить за 40 куе, но без сладостей, овощей, фруктов и жиров в меню, только овсянка на воде)
230 баксів на місяць- не такі вже й драматичні вкладення. Не одномоментно ж ті 50куо треба викласти.
При средней зарплате на руки 450 долл.
Та все одно то цифра зі стелі. Реальність варіюється від "режиму Флаймана" і обмежується тільки бюджетом і фантазією (чи її відсутністю). Люди люблять притягувати крайнощі, від інфантильних "дав бог зайку дасть в лужайку" до параноїдального підрахунку сотень тисяч доларів, включаючи мабуть витрати на психотерапію після притрушених батьків
andrijk777 написав:............ Сильно сумніваюсь що Зе буде жити(доживати життя) в Україні. Коли влада зміниться і правда Зе і його поступки піде на загал(вийдуть статті, репортажі) народ його зненавидить. ........
Простите, но это ваши домыслы, ни на чём не основанные.
По-перше "буде жити" - майбутній час, "зміниться" - майбутній час, "зненавидить" - майбутній час. Моя фраза це прогноз(передбачення). Слово "домысел" це щось, що не прикріплене фактами. Прогноз - фактично завжди є домислом. Слово "домысел" вживається зазвичай коли ми говоримо про минуле/теперішнє, тупо його вживати щодо майбутнього! Охарактеризувати(замінити) прогноз словом "домысел" може тільки малоосвічена людина або це свідома маніпуляція. По-друге я вжив "сильно сумніваюсь", тобто підкреслив що це моя особиста думка а не факт. І по-трете - а ваші "домисли" де? Ні разу не бачив ваших прогнозів. Ну звичайно, ЛАД, ж не лох. Нафіг йому давати прогнози, з яких потім інші будуть сміятись. Краще слухати прогнози andrijk777 і їх постійно критикувати.
Прогноз должен опираться не на гадания, а на какие-то основания. Детройт правильно пишет о том, что у нас отсутствует необходимая информация. Прогноз даже при наличии информации вполне может оказаться ошибочным, а при её отсутствии это не прогноз, а гадание на кофейной гуще. Простите, но гаданием не занимаюсь. Говорю иногда только о том, что можно/нужно сделать сегодня.