Faceless написав:А чого ви в чоловіка забрали сімейні цінності, будинок, виховання і здоровʼя? Такий собі ходячий гаманець, а вдома краще і не зʼявлявся б, нащо він там.
занимайтесь если вам это интересно. Мне допустим неинтересно. А петь, играть на муз.инструментах, выдумывать дизайны, читать книги, писать стихи, рисовать картины, заниматься спортом, наукой, сидеть на форумах когда? Мытье полов точно важнее/ интереснее?
Странная у вас модель, муж и жена моют полы одной тряпкой. Зато гендерное равенство, мужик занимается детьми и хозяйством. А потом еще бегает с женой по супермаркетам? Чем он тогда отличается от женщины?
Вы открываете всё новые грани! Или это опять "для оживления форума"?
Faceless написав:Вас послухати, то бути утриманкою - то єдина перспектива для дівчини
что значит содержанкой, а хозяйство, дом, дети это не работа? Представьте что детей не 1-2 а 3,4,5. Пусть еще мамочка на 2х работах работает, чтобы на финанс юа ее не назвали содержанкой.
Ох как много у нас семей, где "3,4,5" детей!
С нашим потужним президентом и одного ребенка не будет. Пусть своих растит под звуки взрывов и воспитывает в ненависти. Или пусть забъет епло тем пидорам,которые это предлагают с его молчаливого согласия.
Vadim_ написав:Мені більше подобалось читати "Перець"
Мені подобались "Наука и жисть" та вже не пам`ятаю назву, шось з моделюванням пов`язано. Радіогубітель не виписував. Ще виписували Огоньок, дід читав Роман газету.
Літературна газета, Техніка молодьожі, Юний технік, Чєловєк і закон, Ровєснік, Перець, Крокодил, Знак вопроса, Огоньок - що я читав. От до речі, в цьому плані срср був крутим. Але зараз все це в інтернетах теж є
ЛАД написав:Зачастую практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста.
Це має бути настінною цитатою для покращення розуміння процесів для теоретиків воєнпенсів.
І без настінних цитат це завжди пам'ятаю. Тому з практиками-спеціалістами типу бальцеровичів не те що не спорю, а ВИВЧАЮ їх теоретичні викладки та практичний досвід.
Ти яким боком до практика Бальцеровича чи практика Будівельника? Вони - практики, а ти - такий собі копіпастер... Для того щоб в своїх очах підняти власну значимість - вибрав за основу копіпаст Бальцеровича - це ясно Якби ти копіпастив практика Будівельника - то це б не було підтвердженням твоєї величі.. А Бальцерович- саме то...
Але ж цитата Лада
... практик с минимальными знаниями справляется значительно лучше крупного специалиста...
Чи ти здурі будеш заперечувати що я не практик? Ну і повторю своє запитання тижневої давності З якого будуна ти копіпастер чужих думок - вирішив що я(практик з успішною практикою) читав менше від тебе Бальцеровичів а також менше від тебе на практиці перевіряв прочитане? Ти що здурі вважаєш що можна досягнути успіху в економіці на чистому везінні ? І цим чистим везінням обійти девятнадцять з двадцяти? Чи ти протираючи штани у військовому училищі більше приділяв уваги непрофільній для тебе економіці ніж їй приділяв я( людина благополуччя якої від економічних знань залежало на 100%)?
flyman написав:Успіх пам"ятаю, розказував, товк мячем в підлогу
Ну, бавились ми тоді м'яким м'ячем)) А ще, може правда, а може і ні але припустимо, що моїх 2 синочки були записані на баскетбол Тільки старший вже закинув його, коли поступив на фізмат...
А, взагалі, на рахунок дитячого, чи іншого шуму, то за всі роки було зауваження лише 1 раз Тож він☝️ навіть, вже не підходив до моєї дружини питати про те "стукання"
Віталя, оця картинка - це «недоречна розповідь в купе»? (Вибач що зядьоргую, тебе сьогодні і так з усіх сторін) Ото ще давно зроблений мною висновок: їдеш чимсь цікавим (чи важливим) займатись - вимкни накі телефон!!! Завтра замість Карпат будеш відбиватись тут на форумі весь день
Faceless написав:Щось здається у вас у самого непропрацьовані комплекси
хотите что-бы я поднял тему про ваши комплексы? Ну тогда не обижайтесь. То что в вашей семье что то не так я заподозрил еще когда вы сказали что познакомились с женой "по обоюдной инициативе". Скорее всего вас на себе женили. Сейчас вы рассказываете как это круто делать все вместе, полы мыть, бегать по супермаркетам и карьеры делать. Из чего вывод вас эксплуатируют как лошадь. И ваше болезненное реагирование с желанием меня пнуть то мавпами то комплексами как вишенка на торт. Хотя мы персонально кого то не обсуждали. Но вам почему-то стало так обидно, что захотелось нанести "удар в ответ".
Та хай эксплуатируют. Главное чтобы бухать или вещества не стал принимать.
Wirująświatła написав:На будущее прошу вести себя корректно. На земле ещё не родился человек, которого я бы не смог поставить на место.
не путайте поставить на место и перевоспитать. "Поставить на место" дает краткосрочный эффект, иногда несколько секунд, далее человек продолжает быть самим собой. Если бы так просто решались проблемы, они были бы давно решены.
последнее видео с путиным (я выкладывал) где он рассказывает про стамбул меня вообще сбило с толку, жаль оператор не задал вопроса почему нельзя просто вернуться к стамбульскому документу и сыграть в него заново? интересно что бы ответил путин, Зеленский и партнеры не хотят или у самого ху появились дополнительные хотелки. А может си сказал зер гуд вальдемар санкции раша капут
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 31 січ, 2025 01:08, всього редагувалось 3 разів.